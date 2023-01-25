Митрополит Владимир: Я никогда не молился за Путина

Глава Православной церкви Молдовы продолжает молиться за патриарха Московского, по мнению многих, оправдывающего войну против Украины. Молится о том, чтобы Бог дал патриарху мудрости. Интервью DW.

Он родился в 1952 году в селе Коленковцы Черновицкой области Украины в православной семье потомственного лесничего. Служил срочную службу в Военно-морском флоте СССР. Его светское имя - Николай Кантарян. Молдавская пресса подозревает его в том, что в советские времена он, как и многие священнослужители высокого уровня, был связан с КГБ.

Сегодня митрополит Владимир - его духовное имя - является главой Православной церкви Молдовы (с 1989 года) и полковником в отставке (это воинское звание ему было присвоено в 1998 году приказом Минобороны страны. - Ред.). DW поговорила с ним об отношении к войне в Украине, Московскому патриархату и молитве за Владимира Путина.

DW: Мы переживаем неспокойные времена и ждем со стороны духовенства призывов к миру. Они должны звучать непрерывно, но мы их не слышим. Почему?

Митрополит Владимир: После 1989 года, когда я возглавил Православную церковь в Молдове (тогда еще в составе СССР), у меня много лет подряд были очень хорошие отношения с руководством государства. Мы часто встречались. Либо по праздникам, либо просто поговорить о церковных делах или законах. Наш долг - молиться за тех, кто стоит во главе страны.

Мы молились и во времена СССР. Мы делали это постоянно - молились за страну и за патриарха. Но недавно отношения между руководством государства и церковью изменились. Нас оттеснили в сторону, как будто мы не являемся членами этого общества. И всего лишь по той простой причине, что мы канонически подчинены Московскому патриархату.

- Возможно, это оправдано, когда мы видим, что делает патриарх Кирилл?

- Я не в праве судить о действиях патриарха. Мой долг как митрополита - молиться, чтобы Бог дал мудрость и ему. Молиться за руководство нашего государства и за тех, кто меня окружает. Наша цель - смягчить Бога, чтобы он мог благословить нас покоем и миром.

- Люди ждут от церкви публичных призывов к миру. Но из ваших слов я понял, что вы рассержены на руководство страны и в ответ на это наказываете людей, отказывая им в духовной поддержке, в которой они нуждаются во время войны.

Митрополит Владимир Фото: Vitalie Calugareanu gemacht/DW

- Церковь открыта для любого диалога. С первых дней войны мы осудили агрессию России и включились в работу по оказанию помощи беженцам. В течение трех месяцев мы каждый день готовили для них обеды - от 1500 до 3000 порций. С помощью таможенников мы пересекли границу с Украиной и привезли людям продукты.

Наши священники в Италии прислали нам два грузовика - один с одеждой, другой с продуктами, которые мы раздали украинским беженцам. Мы также разместили более 100 беженцев в наших монастырях. Никто не хочет писать об этих фактах, но все сразу же пишут о плохом.

- Я заметил, что вы назвали происходящее в Украине "войной и агрессией", а не "специальной военной операцией", как это делает патриарх Московский.

- Да. Меня обвинили в том, что я молюсь за патриарха. На каждой Святой литургии я читаю особую молитву, в которой прошу милости для церкви и молюсь об окончании войны в Украине. И я не боюсь ясно говорить о "войне в Украине" в этой молитве.

- Но вы знаете, что в России все избегают называть происходящее в Украине войной.

- Да. У нас есть своя церковь в России. Мы попросили руководство патриархии дать нам храм, и мы получили его в 2015 году. Я был там и читал во время литургии молитву об исцелении болящих. А в Кишиневе меня обвинили в том, что я молюсь за Путина. Я никогда не молился за Путина! Говорю вам это честно, здесь, с Богородицей на груди.

- Но что же тогда на самом деле произошло в октябре 2022 года в Свято-Троицком монастыре в Сергиевом Посаде, когда вы возглавили праздничную литургию? В новостях появилась информация, что вы молились о здоровье Путина, а патриарх Кирилл 14 октября 2022 года наградил вас одной из высших наград Московского патриархата - патриаршим орденом преподобного Серафима Саровского I степени.

- Эту награду патриарх вручил мне на мое 70-летие, но он вручил ее только по этому случаю. Я учился там, в духовной семинарии, в духовной академии - в то время город назывался Загорск, сейчас он называется Сергиев Посад. Я вырос в этом монастыре. Когда я стал главой церкви, я пришел туда, чтобы поблагодарить благочестивого Сергия за то, что он помог мне сохранить здоровье, чтобы я мог служить Господу.

Вот что произошло тогда, в октябре 2022 года. Согласно церковному уставу, как член Синода Русской православной церкви, я в отсутствие патриарха веду службу. В России действует правило (праздник преподобного Сергия 8 октября совпадает с днем рождения Путина 7 октября), что в российских епархиях молятся за Путина. Так что богослужения совпали. Я проводил ту службу, но не упоминал имени Путина. Никто не может обвинить меня в том, что я молюсь за Путина. Я повторяю! Я не молился за Путина! Есть видеозапись. Я стою там с поднятыми руками во время молитвы, когда протодиакон произносит имя Путина. Поэтому он молился за Путина, а не я.

- Я видел интервью, где вы сказали, что молитесь за патриарха и армию. За какую армию вы молитесь?

- За национальную армию Республики Молдова. Мы молимся за руководство страны и наших военных. Патриарх - глава всей церкви, и обычаи обязывают меня упомянуть его во время службы. Я не говорю: "Боже, дай ему силы делать то, что он делает", но я молюсь, чтобы Бог дал мудрость.

- Но нельзя не видеть отношение русского патриарха к войне. Он, по мнению многих, оправдывает эту войну, за что не раз подвергался публичной критике. Вас морально не угнетает молиться за того, кто оправдывает войну? Войну, в которой гибнут мирные жители, дети…

- Это давит на меня морально. Но я смотрю на свои грехи и молюсь за наше руководство и армию. Но на случай, если, не дай Бог, война перекинется на нас, я обязан благословить нашу армию на защиту нашей страны.

- С одной стороны, вы говорите, что молились бы за молдавскую армию, если бы мы были в опасности, но сегодня вы молитесь за патриарха Московского, который оправдывает агрессию против Украины. Но если бы Россия напала на Молдову, вы бы все равно молились за патриарха Кирилла?

- Патриарх был бы со своей страной - я был бы со своей страной. Я также молюсь за свою страну и ее руководство.

- Вы родились на Украине, в Черновцах. Каковы ваши чувства в эти уже одиннадцать месяцев с начала войны?

- Мой отец родился недалеко от Черновцов в румынской деревне. Он был румыном до последнего вздоха. Моя мама родилась в деревне в Хотинском районе. Мои прабабушка и прадедушка были украинцами. Очевидно, что моя душа испытывает боль то за одну, то за другую страну. Я также являюсь гражданином Украины. Дом моих родителей находится в Украине.

- Но вы также являетесь гражданином России.

- Да, я также являюсь гражданином России.

- И у вас есть российский дипломатический паспорт и молдавский дипломатический паспорт. Зачем он вам нужен?

- Для деловых поездок. За свою жизнь я побывал во многих странах. Я также был на различных конференциях - на горе Афон, в Святой Земле, в Америке, в Китае и в Японии. И мне нужен этот дипломатический паспорт, чтобы быстрее проходить таможню, чтобы не стоять в очереди.

- На фоне этой войны, оправдываемой патриархом Кириллом, не кажется ли вам, что лучше было бы отвернуться от Московского патриархата?

- Мы свободны во всех наших действиях - в назначении дьяконов, священников и так далее. Все, что связывает нас с Москвой, - только тот факт, что мы подчиняемся Московскому патриархату. Поэтому на данный момент эта мысль нас не беспокоит. Что выиграли украинцы, отделившись от Московского патриархата? Вообще ничего. Они начали высылать религиозных деятелей.

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