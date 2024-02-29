Действует на опережение. Кураев о патриархе Кирилле и Кремле

Почему Путин доверяет Тихону Шевкунову и как относится к патриарху Кириллу, как работают "откаты" в РПЦ и у кого есть шанс стать следующим патриархом, рассказал #вТРЕНДde дьякон Андрей Кураев, живущий в эмиграции.

Каковы отношения между православной церковью и государством в России, и между патриархом Кириллом и президентом РФ Владимиром Путиным, кто такой Тихон Шевкунов и как финансируется РПЦ, рассказал в программе #вТРЕНДde бывший референт Патриарха Московского и всея Руси, а ныне дьякон, живущий в эмиграции, Андрей Кураев.

Константин Эггерт: Юлия Навальная записала обращение в тот момент, когда не отдавали тело Алексея Навального, и посвятила его образу Путина, сказав, что он де-факто неверующий человек. Православная аудитория ее услышит, поймет?

Андрей Кураев: Этого я не знаю. Во-первых, я с ней не соглашусь, потому что это такой любимый вид спорта неофитов и интеллигенции выводить в химической лаборатории какой-то продукт под названием "истинное христианство", которого никогда в истории не существовало. Были этапы истории, когда под влиянием христианской проповеди ослабевали путы рабства. А было ровно наоборот, когда христианские соборы ужесточали формы рабовладения. Были воины, которые тушили слово пастыря, а были войны, которые разжигали слово того или иного пастыря. Поэтому, к сожалению, приходится ограничиваться самоидентификацией. Партийный билет есть в кармане? Крестик на шее есть?

- То есть, Путин православный?

- Да, раз он этого не отрицает, а даже соглашается с такой идентификацией. При этом слово "православный" не означает добрый человек. Слова "христианин" и "верующий" - не синонимы каких бы то ни было нравственных квалификаций.

- А кто подсунул Путину работы Ильина (Владимир Путин использует слова философа Ивана Ильина, говоря о дальнейшем пути развития России. - Ред.)?

- Возможно, отец Тихон Шевкунов.

- Его называют духовным отцом Владимира Путина, якобы он влиятельнее даже патриарха. Это действительно так? Что он за человек?

- Во-первых, он искренний человек, и в этом огромный его плюс по сравнению с патриархами хоть с Алексием, хоть с Кириллом. Во-вторых, он верующий человек - это большой плюс. И у него есть харизма, чего нет у Кирилла напрочь. Путин именно на это реагировал. Я думаю, не на какие-то слова, а на ощущение эмоционального, искреннего, цельного, убежденного человека. Путину, который жил в мире своеобразных карьеристов, это на контрасте понравилось.

- Кто кем руководит? Путин патриархом или патриарх Путиным?

- Когда человек живет в системе, он чувствует порами кожи, что надо. Это то, что складывается из застольных бесед, из тостов, анекдотов, разговорчиков в алтаре и так далее. Я к тому, что Кириллу не нужно советоваться с Кремлем, получать оттуда заказы. Он скорее действует на опережение.

- Он пытается опередить Путина?

- Да, доказать, я ваш, буржуины. Тем более, злые языки говорят, что царствование Кирилла началось с того, что, с точки зрения Путина, было большой ошибкой. А именно в надгробной речи над телом патриарха Алексия Кирилл сказал, что патриарх Алексий принял церковь немощный, гонимый, а уходя, оставил ее мощным общенародным институтом. Знаете, в переводе на язык политологии это означает претензию на то, что это новый институт подлинной власти. Потому что аксиома политологии заключается в том, что народ - источник власти. Говорят, что Путин обиделся на эти слова. И поклонники нынешнего патриарха убедили президента, что Кирилла можно допустить на трон, обратив внимание на то, что Кирилл упал в обморок на отпевании Алексия. Кириллу приходится свой имидж в глазах Путина вытаскивать из-под плинтуса, поэтому он старается доказать, что я ваш.

- А кого сейчас хотят видеть на этом посту епископы?

- Епископату нужна стабильность. Для этого им важно, чтобы наверху был не живчик типа Кирилла или Тихона, а человек типа Алексия или Пимена, которому тоже ничего не надо. Подарки можно ему завозить, говорить сладкие речи, а он от тебя ничего не требует или требует только, чтобы скандалов не было.

Константин Эггерт беседует с Андреем Кураевым Фото: DW

- Церковь формально отделена от государства, при этом в церковь приходят большие деньги. Как это работает?

- В церкви движение денег идет снизу вверх. Вот от тех денежек, которые вы в церковной лавке оставляете за отпевание, крестины, идет наверх подпитка епархии, а оттуда - патриархии. Но в путинские годы появилась возможность участия в потреблении различных околоправительственных внебюджетных фондов. Когда предлагается принять участие в какой-то программе под названием "военно-патриотическое воспитание молодежи", "борьба с наркотиками", "восстановление памятников культуры" и так далее. И под это дело выделяются деньги не прямо из бюджета, а из фондов, иногда на условиях "отката". Я знаю случаи, когда она требует уже от конкретных получателей в епархии и приходов "вернуть" определенный процент. Несколько лет назад была программа строительства домов для архиереев, которые были названы Духовно-просветительскими центрами.

- Я слышал, что самые нищие - это как раз священники, про которых сейчас больше всего говорят, которые состоят при армии и ВМФ. Это так?

- В целом так. Долгие годы было только 20 должностей военных священников в России, причем включая раввинов и мулл. И только в последние годы расширили до 200. Их стали называть заместителями командира. Это плохо. Я всегда говорил, что нельзя, чтобы священник расписывался в одной ведомости с товарищем майором, тогда для солдат он будет подчиненным майора. Это нехорошо. Священник должен быть инопланетянином хоть, когда в тюрьму приходит, хоть в армии. В итоге возглавляет военное духовенство начальник политуправления, генерал. Ты получаешь зарплату, но при этом получаешь и подчинение.

- То есть, де-факто это люди, сотрудники министерства обороны?

- Получается, да. Моя идея была, пусть патриархия создаст фонд помощи военным священникам, чтобы они не получали деньги из кассы министерства обороны. Но нет, патриархия не любит тратить деньги.

- А сам патриарх богатый человек?

- Думаю, да. Он всегда был богатым. Были публикации, что у него в Смоленске был даже свой алмазный заводик. Главное, что у него совершенно бесконтрольное распоряжение всеми церковными средствами. Эти люди живут при коммунизме. Если я живу в доме, пусть он не записан на мое имя, но я вправе распоряжаться, делать все ремонты, пристройки и так далее и все это бесплатно, у меня машина с бесплатным шофером, все коммунальные услуги оплачиваются не мною, и так далее. Это разве не означает, что я живу очень даже хорошо?

- Патриарх Кирилл или какой-нибудь другой архиерей, который садится в мерседес, знает, что то, чему его учили в семинарии - не соответствует тому, что он делает. У них есть понимание этого разрыва между тем, о чем они говорят, и тем, что они делают?

- Иногда есть. У нас очень любят в церкви истории о том, что некий епископ жил в показной роскоши, а на самом деле уходил спать в какую-нибудь каморку и питался корочкой. В современной реальности, я особо не знаю, чтобы кто-то так жил. Но главное убеждение - "это не я, это - церковь". Епископы - это церковь. Они глубоко себя в этом убедили, что так надо. Но в целом, эти люди прекрасно умеют решать проблемы своей совести: моя совесть - моя вещь, куда хочу, туда и ставлю.

Константин Эггерт во время интервью с Андреем Кураевым Фото: DW

- Как запомнят патриаршество патриарха Кирилла?

- Он останется в учебниках церковной истории как очень хороший и удачный патриарх. Потому что много храмов построил, расширил присутствие церкви в общественно-государственном пространстве. Это главное. Причем это даже не зависит от того, какая партия победит в будущем. Если та или иная форма путинизма, то Кирилл будет просто святой. Если будет совершенно альтернативная партия, то тем более церковные симпатии будут на том, кто был до. Как, скажем, для староверов эпоха Ивана Грозного - это просто эпоха церковного процветания и благополучия. Как в советские времена верующие ностальгировали по царю-батюшке, точно так же они будут ностальгировать по эпохе патриарха Кирилла.

- Если смотреть на значительную часть молодых людей, очень многие практически воинствующие атеисты. Волна нелюбви к РПЦ в случае победы альтернативных сил, с моей точки зрения, абсолютна предсказуема. Что сделает церковь?

- Ничего не изменится. В начале 90-х годов был утопический период, когда те, кого называли мальчики в коротких штанишках, ставили утопический эксперимент на основе тех книг, которые они прочитали. Так вот, из стандартных рекомендаций в западных учебниках политологии было, что перед выборами надо заручиться поддержкой основных таргет-групп, в том числе конфессиональных. И для этого нужно встретиться и с лидерами конфессий. И поэтому демократы, вчерашние комсомольцы, которые ни про каких епископов, патриархов еще позавчера не знали, стали с ними фотографироваться и что-то обещать. Если произойдут какие-то радикальные перемены, западные учебники не изменятся. Если будет демократическое правительство, оно откажется от репрессий в адрес церкви. В самой церкви будет кипеть все тот же рессентимент, та же тоска по имперским временам, как хорошо было при Путине и Кирилле. А бороться с этим будет нельзя, потому что демократы же не могут вмешиваться в вопросы свободы веры, убеждений людей и так далее.

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