Богослов Андрей Кураев решил уехать из России

Богослов Андрей Кураев, ранее имевший сан протодиакона и считавшийся одним из самых часто цитируемых в российских СМИ служителем Русской православной церкви (РПЦ), сообщил об отъезде из России после "полутора лет раздумий и колебаний". Бывший священнослужитель написал в своем Telegram-канале в понедельник, 16 октября, что решил "не уподобляться герою анекдота, который погиб после троекратного отказа сесть на спасательный вертолет" и переезжает в Чехию.

По словам Кураева, его "московский мир" разрушен, а в России становится сложно проводить встречи и читать лекции ввиду "торжества хорового начала под руководством несмываемого регента". Свой переезд богослов называет "трудовой миграцией", так как надеется продолжить лекционную и публицистическую деятельность в Европе.

Кураев был лишен сана и оштрафован за "дискредитацию" армии

Весной 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил Кураева священного сана из-за "деструктивной деятельности". Московская городская епархия намеревалась сделать это еще в 2020 году, обвинив Кураева в клевете из-за одного из постов богослова в его блоге на платформе LiveJournal.

В тексте поста Кураев критиковал протоиерея Александра Агейкина, скончавшегося незадолго до этого от пандемии COVID-19. Протодиакон указывал, что Агейкин призывал бороться с возбудителем инфекции молитвой, и называл его "тупым карьеристом", а его положение в церкви - следствием "мелких реформ патриарха Кирилла". Назначения, совершенные главой РПЦ, Кураев часто критиковал как до этого, так и позднее. Кроме того, в 2017 году богослов высказался в защиту фильма "Матильда" Алексея Учителя, против показа которого в РФ выступали православные активисты.

Из-за публикации об Агейкине патриарх Кирилл запретил протодиакона в служении, но в 2021 году ввел мораторий на указ о лишении Кураева сана, предоставив ему время "для переосмысления позиции". Однако богослов продолжил делать высказывания, отличающиеся от официальной позиции руководства РПЦ - в том числе по поводу войны РФ против Украины, а также о передаче РПЦ иконы "Троица" Андрея Рублева.

Так, в августе 2022 года Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей, обвинив в "дискредитации" армии РФ в тексте одного из постов в его блоге. При этом суд не привел конкретных высказываний, послуживших причиной для наложения штрафа, хотя Кураев не скрывал свою антивоенную позицию.

В апреле 2023 года патриарх Кирилл отменил свой мораторий на ранее вынесенный указ Московской епархии по делу Кураева, тем самым окончательно лишив протодиакона сана.

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