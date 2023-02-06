СМИ: Патриарх Кирилл в 1970-е годы был агентом КГБ в Женеве

По данным газеты Tages-Anzeiger, глава РПЦ в годы работы представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей сотрудничал с КГБ под кодовым именем "Михайлов".

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) в 1970-х годах занимался разведывательной деятельностью в Женеве по заданию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили ряд швейцарских изданий, в частности, Tages-Anzeiger со ссылкой на рассекреченные государственные архивы.

Согласно этой информации, Гундяев работал на разведслужбу, используя кодовое имя "Михайлов". Он занимался шпионажем, занимая в Швейцарии официальную должность представителя Московского патриархата при Всемирном совете церквей (ВСЦ), указывают издания. При этом его главной задачей было осуществление влияния на ВСЦ.

Посольство России в Берне отреагировало на эти публикации в СМИ возмущенным заявлением, назвав сообщения "очередным примером распространяемой в Швейцарии русофобии", пишет Tages-Anzeiger. Русская православная церковь отказалась от комментариев. ВСЦ заявил, что не располагает информацией по данному вопросу.

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