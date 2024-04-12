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В Эстонии предложили признать террористической РПЦ МП

Лиза Ламбрехт
12 апреля 2024 г.

Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину и должен быть признан террористической организацией, считает глава МВД Эстонии. Ранее в стране объявили террористическим российский режим.

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Патриарх Кирилл c самого начала вторжения РФ в Украину одобрил войну
Патриарх Кирилл c самого начала вторжения РФ в Украину одобрил войнуФото: dapd

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс собирается предложить эстонскому парламенту признать Московский патриархат (МП) террористической организацией. Если депутаты поддержат эту инициативу, в стране смогут запретить деятельность Московского патриархата. Об этом министр заявил в четверг, 11 апреля, передает Эстонское национальное телерадиовещание ERR.

"Учитывая имеющийся контекст, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим в своей деятельности терроризм. Как следствие, министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации", - сообщил он.

При этом политик уточнил, что на прихожан такие меры не повлияют и православные церкви в Эстонии не будут закрыты. "Но это означает, что связи с Москвой будут разорваны", - объяснил Ляэнеметс.

"Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который по сути руководит террористической деятельностью в мире", - полагает министр. Ранее Рийгикогу признал режим в РФ террористическим.

Глава МВД Эстонии сравнил Московский патриархат с исламистами

По словам Ляэнеметса, в течение двух последних лет правоохранительным органам приходилось несколько раз вызывать представителей Эстонской православной церкви Московского патриархата в связи с вопросами безопасности. Однако, добавил Ляэнеметс, недавнее заявление Всемирного русского народного собора под эгидой РПЦ и патриарха Кирилла о том, что война РФ против Украины "священна", вывело ситуацию на новый уровень.

"Если проводить параллели, то сейчас действующий в Москве патриарх и патриархат ничем не отличаются от исламистских террористов, которые говорят, что у них "священная война" с западным миром и его ценностями", - заметил министр.

На заявление Ляэнеметса уже отреагировали в России - в Московском патриархате заявили о "возвращении в темные времена религиозных войн и охоты на ведьм".

 

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