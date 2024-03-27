ВРНС под эгидой РПЦ назвал войну в Украине "священной"

В наказе Всемирного русского народного собора (ВРНС) - общественной организации под эгидой Русской православной церкви (РПЦ) и председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла - вторжение в Украину назвали "священной войной" и заявили, что "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России". Документ был опубликован в среду, 27 марта.

Собор объединяет высшее церковное начальство, чиновников, бизнесменов и деятелей культуры. Наказ был одобрен в ходе съезда в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла. Документ назван "наказом, адресованным органам законодательной и исполнительной власти России".

В публикации война в Украине называется "священной", а Запад - "впавшим в сатанизм". Всего документ состоит из восьми пунктов, в том числе затрагивающих вопросы миграционной политики, демографии, внешней и внутренней политики. Войне посвящен первый раздел. Вторжение называется в нем "новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси".

"И пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает", - прокомментировал наказы сам Кирилл. Президент России Владимир Путин в этом году не выступал на ВРНС. В прошлый раз он делал это в ноябре 2023 года - после четырехлетнего перерыва. Тогда Путин посвятил свою речь захвату украинских регионов, "русскому миру" и противостоянию с Западом.

Смотрите также: