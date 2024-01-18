Эстония не продлила визу главе эстонской православной церкви

Митрополит Евгений своими высказываниями и действиями поддержал российскую агрессию против Украины, сообщили в эстонской полиции. Иерарх должен покинуть Эстонию до 6 февраля.

Предстоятелю эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) придется до 6 февраля покинуть Эстонию. Власти страны не продлили разрешение на пребывание митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Решетникову), который является гражданином РФ, сообщили в полиции и пограничной службе в четверг, 18 января.

Причиной такого решения стали высказывания церковного иерарха о российской агрессии против Украины, которые "угрожают национальной безопасности". "Своими публичными действиями и высказываниями он поддержал агрессора и не изменил своего поведения, несмотря на предупреждения", - заявил представитель пограничной службы Эстонии. По его словам, решение властей Эстонии касается одного конкретного человека и не направлено против общины ЭПЦ МП.

В январе 2023 года ряд эстонских политиков требовал выдворения из страны митрополита Евгения после того, как ЭПЦ МП решила провести "молитву о мире" совместно с представителями прокремлевского движения Koos ("Вместе"). В марте того же года лидер движения Айво Петерсон был задержан по подозрению в "создании или поддержании отношений с иностранным государством, иностранной организацией с целью совершения преступления" после посещения оккупированных Россией регионов Украины.

Около 16 процентов жителей Эстонии являются православными христианами. Из них 150 тысяч входят в ЭПЦ Московского патриархата, а около 270 тысяч являются прихожанами Эстонской апостольской православной церкви в юрисдикции Константинопольского патриархата.

Смотрите также: