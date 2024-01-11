Прихожане об Алексии Уминском: "Он - свободный человек"

Московскому священнику Алексию Уминскому грозит лишение сана по обвинению в отказе читать молитву "О Святой Руси". Почему его дело вызвало такой резонанс у верующих - у DW.

Московскому священнику Алексию Уминскому, запрещенному к служению и снятому с настоятельства храма Живоначальной Троицы в Хохлах, грозит лишение сана по обвинению в "церковном правонарушении, связанном с отказом чтения молитвы о Святой Руси за Божественной Литургией". Заседание Епархиального суда Москвы по этому делу должно было пройти 11 января, однако Уминский на него не пришел. Вечером того же дня "Новая газета" написала, что священнику прислали новую повестку - на 12 января.

Мыслями о том, что отличает Алексия Уминского от других священников РПЦ и как он понимает свое служение, с DW поделились учредитель Фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава и прихожанки его храма - журналистка Зоя Светова, религиовед и журналистка Ксения Лученко.

Поддержка Алексием Уминским Фонда "Дом с маяком"

Благотворительность и поддержка тяжело больных людей играют важную роль в служении отца Алексия. Как рассказала DW Лида Мониава - учредитель Фонда "Дом маяком", занимающегося поддержкой тяжело и неизлечимо больных детей, священник помогает ее организации с 2012 года. Тогда он откликнулся на объявление о поиске планшета для онкобольной девочки и с тех пор принимал активной участие в жизни хосписа.

В 2013 году отец Алексий, объединив три московских прихода, устроил благотворительную ярмарку, на которой было собрано 1,5 млн рублей на лечение опухоли мозга у одной из подопечных хосписа - Насти Терлецкой. "Когда Настя умерла, отец Алексей ее отпевал. С тех пор уже 10 лет он поддерживает маму Насти", - вспоминает Лида Мониава.

О том, какую поддержку священник оказывал больным детям и их семьям, она подробно рассказывает в Facebook : "В 2015 году мы пожаловались отцу Алексию, что дети хосписа сталкиваются с проблемами при посещении церквей из-за недоступной среды и непонимания со стороны священнослужителей. Одного ребенка выгнали из церкви из-за того, что девочка лежала в коляске ("колесница"!), другой маме сказали, что ребенок неизлечимо болен из-за ее грехов, но главное - очень многих детей священники вообще отказывались причащать, потому что дети с зондами и гастростомами. Отец Алексий сказал, что это все очень грустно, давайте тогда каждый месяц собирать детей хосписа в Троице. Уже почти 9 лет каждый месяц в храме Троицы проходили литургии для детей хосписа".

"Говорить с детьми о смерти и о Боге"

"Больше 10 лет отец Алексий Уминский мотался по Москве и Московской области причащать умирающих детей хосписа на дому. Говорить с ними о смерти и о Боге. А потом годами общался с их родителями и поддерживал их. Когда открылся стационар детского хосписа, отец Алексий стал приезжать причащать детей в стационаре и в дневном центре. Это была огромная работа!"- продолжает Лида.

Вспоминая, как Уминский общался с тяжело больными детьми и отвечал на их "ужасно сложные" вопросы ("Почему они болеют? Как терпеть боль? Можно ли отказаться от реанимации? Как относиться к смерти?"), Мониава констатирует: "Отец Алексий никогда не дает благостные-успокаивающие ответы, как часто можно услышать от батюшек - елей не помогает в настоящем горе. Я очень люблю отца Алексия в том числе за его отвагу смотреть правде в глаза и не уходить от сложных вопросов".

"Всегда быть на стороне гонимых"

Московская журналистка Зоя Светова часто посещала храм, где служил Алексий Уминский. По ее словам, отец Алексий - "истинно верующий, православный человек", "миссионер" и "один из редких священников, которые привлекают людей тем, что служат настоящему христианству, - тому, что описано в Евангелии, а не тому, что насаждается сейчас". "Читая его книги, люди приходили в православие", - делится она в беседе с DW.

"Конечно, он соблюдал все каноны и служил так, как положено в церкви, но он имел свое мнение. В многочисленных интервью он, с одной стороны, был осторожен на слова, а с другой - говорил то, что думает. Он не лукавил", - подчеркивает Светова.

За 30 лет служения священник неоднократно оказывал поддержку находящимся под следствием и политическим заключенным. В 2014 году экс-совладелец "ЮКОСа" Михаил Ходорковский рассказал в соцсети Twitter (сейчас: X), что Уминский "несколько лет ездил к нему в тюрьму, а затем в колонию".

В 2019 году Уминский был в числе священников РПЦ МП, подписавших открытое письмо в защиту фигурантов так называемого "московского дела", связанного с протестами во время выборов в Мосгордуму.

7 апреля 2021 года протоиерей записал двухминутное видео в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, где призвал проявить христианское милосердие к заключенному, которому администрация колонии в Покрове отказывает в медицинской помощи.

Священник посещал в московском СИЗО политика и публициста Владимира Кара-Мурзу, которого позже приговорили к заключению на срок в 25 лет по статьям о госизмене и распространении "фейков" о российской армии. Ходил на суды по делу о ликвидации "Мемориала", и даже был там свидетелем.

"Он так понимает свою миссию священника православной церкви - всегда быть на стороне гонимых, - подчеркивает Зоя Светова. - Он защищает их и призывает власть к милосердию. Это очевидно для любого православного христианина, а для священника тем более".

То, что отец Алексий ходил на суды, подписывал письма в защиту гонимых, никак не шло вразрез с его деятельностью священника, уверена журналистка: "Иметь собственное мнение - это конституционное право граждан нашей страны, а он - свободный человек".

"Его деятельность никогда не была политической"

Похожие слова выбирает журналистка Ксения Лученко, которая знает Уминского около 20 лет: "Он не призывал никого ни к чему, никогда. Это вообще не его стиль. Потому что он человек, прежде всего, предельно внутренне свободный".

"Он никогда не врал и не призывал ни какой борьбе, никогда никого не заставлял делать так и не иначе. Он никогда не выражался в категориях долженствования, а просто сам поступал так, как считает правильным, должным и нужным", - указывает она.

Зоя Светова Фото: Getty Images/AFP/V. Maximov

Комментируя поддержку Уминским Алексея Навального и других политических заключенных, она подчеркивает: "Главное, что нужно понимать про отца Алексия: это никогда не было политической деятельностью. Он занимался тем, что нужно людям. Это была его христианская позиция. Он был священником, который выполнял все церковные требования, правила, этикет ровно в той мере, в которой это не противоречило его христианской совести".

По словам собеседницы DW, Уминский "знает все канонические постановления","знает больше, чем некоторые преподаватели духовных школ". Новая молитва "О Святой Руси", текст которой был написал "специально для поддержки СВО" и окончательно сформулирован к сентябрю 2022 года, не входит в литургический канон, объясняет религиовед: "То есть это дополнительный текст, его можно читать, а можно не читать. Это никакого вероучительного значения не имеет. Это исключительно выражение лояльности патриархии и государству".

По наблюдению Зои Световой, часто занимающейся правозащитной тематикой, "сейчас в России церковь превращается в армию, когда священники должны быть солдатами и слушать патриарха Кирилла". "Но это неправильно, потому что в церкви допускается разномыслие", - подчеркивает она.

"Показательная расправа"

Открытое письмо в поддержку Алексия Уминского подписали более 10 000 человек. Однако, по мнению Зои Световой, "в данной ситуации никакие письма уже не помогут, потому что это - показательная расправа". Она вспоминает истории клирика Храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля, которого лишили сана за то, что он самовольно заменил в тексте молитвы "О Святой Руси" слово "победа" на слово "мир", а также костромского иерея Иоанна Бурдина, который был запрещен в служении в связи с "еретическим" пацифизмом.

На этом фоне ситуация с отцом Алексием выглядит для нее "абсолютно логичной", поскольку "церковь в России уже давно находится в полной симфонии с государством и властью".

Назначение настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах одиозного протоиерея Андрея Ткачева, диаметрально противоположного по духу Уминскому, Светова считает демонстративным и нужным, чтобы "погубить" этот дружный и активный приход. Между тем, по мнению журналистки, священническую деятельность отец Алексий еще продолжит.

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