За связи с РФ: прекратят ли в Украине деятельность УПЦ МП?

Верховная рада 19 октября поддержала законопроект, который вносит изменения в некоторые законы о деятельности в Украине религиозных организаций. Суть нововведений: если будет доказана связь церкви с государством-агрессором, то ее деятельность в Украине может быть прекращена решением суда. Страной-агрессором в Украине официально признана Россия.

"Верховная рада Украины сделала первый шаг, чтобы выкурить московских попов из украинской земли (...). 267 депутатов - "за". Этот закон не о религии, не о церкви. Он о защите нацбезопасности Украины. О том, что церковь, имеющая митрополию в Москве, на самом деле не церковь, а филиал ФСБ. И она может закрываться по решениям суда", - прокомментировала принятие законопроекта в первом чтении сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

За законопроект не голосовала депутатская группа "Восстановление Украины" и в большинстве своем группа "За жизнь и мир", а также несколько других депутатов. И когда они - а среди них бывшие представители запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ - выступали в дебатах по законопроекту, его сторонники скандировали "Ганьба!"

Законопроект без упоминаний об УПЦ и России

Дискуссии о необходимости запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ), которую подозревают у связях с Москвой и продолжают называть в Украине УПЦ Московского патриархата (МП), начались сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. Причина в том, что Русская православная церковь (РПЦ) и ее руководитель патриарх Кирилл последовательно поддерживают действия российских войск в Украине.

В декабре 2022 года президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины относительно отдельных аспектов деятельности религиозных организаций: СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о предотвращении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций в соответствии с нормами международного права.

Киево-Печерская Лавра Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Процесс законодательного ограничения деятельности УПЦ МП ускорился после того, как представители этой церкви отказались покидать Киево-Печерскую лавру, договор аренды с которой у нее закончился. Тогда же в Верховной раде было зарегистрировано несколько инициатив по запрещению деятельности УПЦ МП в Украине. Среди них и правительственный законопроект, за который в конце концов - после девяти месяцев согласований - парламентарии и проголосовали 19 октября.

Впрочем, в отличие от других законодательных инициатив правительственный документ не содержит ни слова об УПЦ МП или ее запрете. Он описывает процедуру, по которой прекращается деятельность любой религиозной организации, имеющей связь со страной-агрессором, то есть Россией. Но с самого начала Государственная служба по этнополитике и свободе совести должна установить, что определенная религиозная организация имеет свой центр в России. После этого орган выдает церкви предписание, чтобы исправить эту ситуацию. Если религиозная организация его игнорирует, то Государственная служба предъявляет к этому конкретному юридическому лицу иск в суд, который уже должен принять решение о запрете.

"Законопроект не ориентирован на запрет религиозной организации в целом. Законодательные изменения запрещают антигосударственную деятельность. Церковь как религиозная организация не имеет статуса юридического лица. Можно будет прекратить деятельность ее отдельных представителей или структурных подразделений, то есть монастыря, прихода, издательского отдела церковной газета и т.д. Но и для этого нужно будет еще собрать достаточную доказательную базу, чтобы суд действительно принял по той или иной организации такое решение", - объясняет DW логику законопроекта ведущая научная сотрудница Института философии Григория Сковороды НАН Украины Людмила Филиппович .

В то же время, она предполагает, что прекратить деятельность УПЦ МП или любой другой организации на практике будет сложно, ведь этому будут предшествовать многочисленные судебные процессы. "Этот путь долгий, на годы, и трудный, но правильный, не противоречащий международным нормам", - отмечает Филиппович.

Реакция церквей

После голосования за законопроект УПЦ МП на своем сайте заявила, что он не отвечает Европейской конвенции по правам человека, а также конституции Украины и по своему содержанию "направлен на запрет УПЦ и нарушает права на свободу вероисповедания граждан Украины, принадлежащих к УПЦ". Правда, там признают, что в документе нет упоминания о самой УПЦ, но связывают документ именно со своей деятельностью. "Его происхождение (решение СНБО по УПЦ. - Ред.), медийное и политическое сопровождение свидетельствуют о том, что этот закон будут применять к УПЦ, которая на самом деле является самостоятельной и независимой церковью, и сознательно пытаются выдать ее за РПЦ, а священнослужителей и верующих людей, которые являются гражданами Украины, отнесли к агентам РФ", - прокомментировали в УПЦ МП. При этом юридический отдел УПЦ МП сообщил, что к защите прав УПЦ была привлечена международная юридическая компания "Amsterdam&Partners LLP", которая согласилась предоставлять его безвозмездно.

Верховная рада Фото: Mykola Lazarenko/Ukrainian presidential press service/TASS

В Православной церкви Украины (ПЦУ) спокойно восприняли принятие законопроекта, однако прокомментировали обеспокоенность УПЦ МП по поводу того, к кому именно он будет применен. "Если ваши заявления правдивы - почему вы беспокоитесь, переживаете, протестуете? Закон должен запретить подвластность религиозных организаций в Украине религиозным центрам в РФ. Если вы на самом деле "не подчинены", то закон не касается вас и у вас нет оснований беспокоиться. Как не беспокоится ни одно из почти шести десятков украинских религиозных объединений - они действительно независимы от центров в РФ", - написал в Facebook заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Заря.

Вместе с тем еще в феврале этого года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обнародовала выводы религиоведческой экспертизы, которая пришла к выводу, что УПЦ не разорвала церковно-каноническую связь с Русской православной церковью. В УПЦ в свою очередь заявили, что заключение религиоведческой экспертизы госслужбы не является юридическим документом и не может приниматься во внимание.

Деполитизации - да, коллективной ответственности - нет

Теолог Александр Саган считает, что целью государства не может быть запрет религиозной организации как таковой. Но, отмечает он, нужно деполитизировать деятельность церкви, которая имеет исторические связи с Россией, а также предоставить информацию людям о церкви, которую они посещают. Эксперт считает, что большая часть верующих УПЦ МП не знают о связях с Россией.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент РФ Владимир Путин Фото: Vasily Maximov/AP Photo/picture alliance

"Нужно деполитизировать эту структуру, чтобы она занималась религиозными вопросами, а не политическими, как это происходит сегодня, в частности, распространением "русского мира" в Украине", - подчеркнул теолог. С другой стороны, говорит он, нужно разорвать существующую сегодня связь - подчинение этих структур Московской патриархии. "Она еще в конце 1990-х годов заключила договор о сотрудничестве с силовыми структурами Российской Федерации. И понятно, что подчиненные структуры и подразделения этой организации будут выполнять эти договоры. В условиях войны это прямая гроза национальной безопасности", - прокомментировал DW Александр Саган.

Вместе с тем, председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров убежден, что нельзя оправдывать войной вмешательство государства в дела церкви. По его мнению, следует привлекать к ответственности отдельных лиц, церковных деятелей, действия которых можно квалифицировать как преступление, однако не перекладывать ответственность за их действия на прихожан. "Преступления отдельных церковных деятелей нельзя переносить на всю церковь, поскольку это будет означать фактическое признание принципа коллективной ответственности", - считает Захаров.

Правоохранители расследуют дела

Как сообщила Служба безопасности Украины (СБУ), с начала полномасштабной агрессии России по материалам СБУ возбуждено 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ, из которых 16 - митрополиты церкви. Среди разоблаченных преступлений - 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору.

Кроме того, правоохранители расследуют 18 дел по публичной агитации в пользу религиозной ненависти, а также о торговле огнестрельным оружием и распространении детской порнографии.

В результате оперативных и следственных мероприятий 26 фигурантам-представителям УПЦ (МП) сообщили о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.

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