  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

Болгария выдворила из страны трех священников РПЦ

Анатолий Арни
22 сентября 2023 г.

Священников РПЦ в Болгарии посчитали причастными к "гибридной стратегии" Кремля по влиянию на общественные процессы в стране.

https://p.dw.com/p/4WfXV
Храм-памятник Александра Невского в Софии - один из знаковых православных храмов в Болгарии
Храм-памятник Александра Невского в Софии - один из знаковых храмов Болгарской православной церквиФото: picture-alliance/ dpa

Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС) Болгарии объявило о выдворении из страны одного гражданина РФ и двух граждан Беларуси. В сообщении, опубликованном на сайте ДАНС в четверг, 21 сентября, указывается, что меры были введены "в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария".

По данным ДАНС, выдворенные из страны были связаны с "реализацией различных элементов гибридной стратегии РФ по целенаправленному воздействию на общественно-политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов".

Российский МИД подтвердил заявление ДАНС, а также раскрыл личности высылаемых людей. Речь идет о "настоятеле Подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрите Вассиане, секретаре Подворья протоиерее Евгении" и неназванном "сотруднике храма", указала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

МИД РФ обвинил Софию в "разрушении контактов с Москвой"

В своем заявлении она назвала шаг болгарских властей "вопиющим" и "не поддающимся никакому логическому объяснению". По словам Захаровой, выдворенные из Болгарии лица " посвятили свою жизнь служению Богу во имя единения русского и болгарского народов на основе общей религии и христианских ценностей", а руководство Болгарии "окончательно встало на путь разрушения" контактов с Москвой и "братских связей между русским и болгарским народами".

За несколько дней до этого деятельность архимандрита Вассиана привлекла внимание властей Северной Македонии - священнослужителю был запрещен въезд в страну ввиду "получения от компетентных органов информации о совершенных россиянами действиях, нарушающих Венскую конвенцию о дипломатических отношениях". По данным местных СМИ, Вассиан до этого неоднократно посещал страну и встречался с представителями македонской церкви, противоборствуя их сотрудничеству с Православной церковью Украины и "выполняя задания русской разведки" по разделению церкви в Македонии.

В 2022 году из Болгарии были высланы десятки сотрудников посольства РФ

В конце июня 2022 года София объявила о высылке из страны 70 дипломатических и административно-технических сотрудников российского посольства в Софии. В ответ посол РФ Элеонора Митрофанова пригрозила полноценным закрытием болгарской дипмиссии в Москве.

Однако бывший на то время исполняющим обязанности председателя Совета министров Кирил Петков указал, что София "не допустит, чтобы иностранные дипломаты выступали с ультиматумами в отношении болгарского государства". При этом Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) отметила, что высланные сотрудники посольства РФ нарушали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Болгария перестала зависеть от российского газа

Заметные изменения в отношениях Софии и Москвы произошли после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и связанными с этим санкциями ЕС против РФ. Кремль в ответ на ограничительные меры потребовал от европейских стран оплачивать поставки газа из России в рублях, пригрозив в ином случае прекратить их.

Одной из первых стран, столкнувшихся с последствиями действий Кремля, стала Болгария. София посчитала требования РФ нарушением действовавшего на тот момент контракта с "Газпромом" и провела очередной перевод в евро согласно договору. "Газпром" в ответ на это прекратил поставки газа в Болгарию. Однако страна уже спустя несколько месяцев смогла найти альтернативы российскому топливу.

Болгария при этом открыто осуждает войну РФ против Украины и в первые месяцы вторжения РФ в соседнюю страну наладила поставки вооружения Киеву. София также пообещала Украине поддержку на пути к ее вступлению в НАТО.

Смотрите также:

Почему на курортах Болгарии уже не рады беженцам из Украины?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Тайна подрыва "Северных потоков" близка к разгадке? Следы ведут на датский остров

Тайна подрыва "Северных потоков" близка к разгадке? Следы ведут на датский остров

Кто организовал и осуществил диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2"? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, но история чуть ли не каждый день обрастает новыми подробностями. Предположительно, найдена яхта, с которой была совершена диверсия. В Германии требуют обнародовать больше информации о промежуточных итогах расследования.
11 марта 2023 г.30:09 мин.
external

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Санкции тянут Россию на дно: а что с экономикой Европы?

Остановит ли это эмбарго войну в Украине или вызовет нефтяной кризис в Европе? Какой эффект испытывает российская экономика от уже введенных санкций и сможет ли адаптироваться бизнес? Стоит ли ждать России поддержки от Китая? И есть ли еще будущее у "Северного потока-2"?
Конфликты2 июня 2022 г.44:09 мин.
external

Сувалкский коридор - место, где может начаться война России с НАТО? (13.09.2023)

Сувалкский коридор - место, где может начаться война России с НАТО? (13.09.2023)

Сувалкский коридор называют одним из "опаснейших мест на земле", где крайне высока вероятность военного столкновения между Россией и НАТО. Считается, что России его легко захватить, а НАТО трудно защитить. Именно поэтому страны альянса активно проводят военные учения в районе Сувалкского коридора. Репортаж DW c места событий.
Политика13 сентября 2023 г.03:46 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Госсекретарь США Этони Блинкен
Трансляция

США объявили о новой помощи Украине на 325 млн долларов

Конфликты22 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры: на развилке двух дорог стоит мужчина с флагом Германии и смотрит на указатель, все стрелки которого указывают вправо. На них написано "направо", "популизм", "экстремизм".

Правый популизм в Германии, или Немец на распутье

Правый популизм в Германии, или Немец на распутье

Политика21 сентября 2023 г.
"Портрет мадам Солер" Пикассо в Пинакотеке современности в Мюнхене

Украденное нацистами: Германия медлит с возвращением

Украденное нацистами: Германия медлит с возвращением

Культура21 сентября 2023 г.
Юрий Гаравский (слева) у здания суда в швейцарском Санкт-Галлене, 18 сентября 2023 года

Дочь Красовского: Для меня 30 лет Гаравскому не лучше 3 лет

Дочь Красовского: Для меня 30 лет Гаравскому не лучше 3 лет

Правосудие и закон21 сентября 2023 г.
паспортный контроль в аэропорту

Как белорусам за границей живется с "паспортом иностранца"

Как белорусам за границей живется с "паспортом иностранца"

Общество21 сентября 2023 г.
Флаг непризнанной НКР на акции протеста в Ереване против действий премьера Пашиняна, 19 сентября 2023 года

СМИ ФРГ о капитуляции Карабаха: слабость РФ и задачи Запада

СМИ ФРГ о капитуляции Карабаха: слабость РФ и задачи Запада

Конфликты21 сентября 2023 г.
Aserbaidschan, Stepanakert | Beschädigtes Wohnhaus nach Angriffen in Bergkarabach

Власти Нагорного Карабаха сложили оружие. Как это было

Власти Нагорного Карабаха сложили оружие. Как это было

Конфликты21 сентября 2023 г.8 фото
На главную страницу