Прага и София пообещали Зеленскому поддержку на пути в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 6 июля, прибыл в Чехию. Целью визита являются "предметные переговоры" с чешским президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой и представителями парламента о дальнейшей поддержке Киева, который почти полтора года сопротивляется российскому вторжению, сообщил Зеленский в Twitter. Также будут обсуждаться предстоящий саммит НАТО в Литве, европейская интеграция и послевоенное восстановление Украины, говорится в сообщении.

Зеленский ожидает, что на саммите НАТО, который состоится уже на следующей неделе, будет подан четкий сигнал относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе. "Мы хотим, чтобы нас пригласили в НАТО", - сказал он в Праге после встречи со своим чешским коллегой. При этом Зеленский отметил, что понимает "сложности" с тем, чтобы получить поддержку всех членов альянса.

Павел в свою очередь высказался за то, чтобы Украина начала переговоры о вступлении в НАТО сразу после окончания войны. "Это также в интересах нашей безопасности, в интересах региональной стабильности и экономического процветания", - подчеркнул он. По его словам, Чехия также будет работать над тем, чтобы уже в этом году начались переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Бывший генерал НАТО Петр Павел посещал Киев в апреле вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Как отмечает агентство dpa, Чехия является одним из самых принципиальных союзников Украины. Только с января по май текущего года Прага передала Киеву 24 танка, 76 бронетранспортеров и 16 зенитных установок, а также 57 000 артиллерийских снарядов и другие материалы, в том числе запасные части и средства защиты от ядерной, биологической и химической опасности.

Болгария и Украина усилят оброронное сотрудничество

Днем президент Украины побывал также в столице Болгарии - Софии, где встретился с главой государства Руменом Радевым и премьер-министром Николаем Денковым. По словам Зеленского, на встрече Денковым достигнута договоренность об усилении сотрудничества в сфере обороны Украины, лечения и реабилитации украинских военнослужащих и обучения медицинского персонала. Кроме того, профильные министры обеих стран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики.

Президенты Болгарии и Украины Румен Радев и Владимир Зеленский в Софии Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS/REUTERS

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Болгария продаст Украине два ядерных реактора российского производства и другое энергетическое оборудование на сумму около 600 млн евро. Оборудование изначально предназначалось для недостроенной АЭС "Белене". По информации американского издания, в приобретении реакторов для Украины может поучаствовать Вашингтон, поскольку Киеву сложно будет найти такую сумму.

В свою очередь парламент Болгарии большинством в 157 голосов принял декларацию в поддержку членства Украины в НАТО после окончания войны.

После Болгарии и Чехии Зеленский может отправиться в Турцию

Как отмечает dpa, президента Украины также ждут в Турции в пятницу, 7 июля. Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Подтверждения визита от украинской стороны не было. По данным Anadolu, на встрече будет обсуждаться, в том числе, так называемая зерновая сделка, срок действия которой истекает 17 июля.

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