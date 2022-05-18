 Минфин РФ описал схему оплаты Россией госдолга в рублях | Новости из Германии о России | DW | 30.05.2022

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Россия

Минфин РФ описал схему оплаты Россией госдолга в рублях

Из-за санкций министерство планирует обслуживать госдолг по той же схеме, по которой продает газ в рублях, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Купюры в 1000 российских рублей.

Минфин намерен обслуживать внешний долг в рублях.

Россия будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, пишет газета "Ведомости" в понедельник, 30 мая, со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова.

Иностранные инвесторы, по его словам, должны будут открыть валютные и рублевые счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты, чтобы получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте.

"Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону", - рассказал Силуанов.

С помощью такой схемы Минфин рассчитывает проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру, поскольку платежи будут проводиться через Национальный расчетный депозитарий (НРД), уточнил министр. "Сейчас дорабатываем этот механизм, обсудим его в правительстве. После выйдем с предложением к нашим инвесторам", – рассказал он.

Угроза первого с 1918 года дефолта по внешнему долгу

Санкции, введенные после российского вторжения в Украину, запрещают западным инвесторам операции с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния (ФНБ). В начале марта американский Минфин выдал временную лицензию, сделав исключение из санкций для "получения процентов, дивидендов или выплат по погашению в связи с долгами". Это позволило Минфину продолжать платить инвесторам и предотвращать дефолт по государственному долгу.

В конце мая министерство финансов США не продлило действие лицензии. После этого, как пишет агентство Bloomberg, для России начался обратный 30-дневный отсчет времени до возможного дефолта, поскольку к вечеру 27 мая держатели российских евробондов не получили купонные выплаты почти на 100 млн долларов. Россия настаивает, что внесла необходимые средства на счет в Национальном расчетном депозитарии, а значит выполнила свои обязательства, уточняет Bloomberg.

Если в течение месяца инвесторы так и не получат деньги, наступит дефолт по внешнему долгу России - первый с 1918 года, когда большевики отказались платить по долгам царского режима.

Антон Силуанов неоднократно говорил, что в случае непродления лицензии Россия будет расплачиваться в рублях и не собирается объявлять дефолтов.  "25 мая у нас заканчивается лицензия на право расчета по внешним долгам. Лицензию нам дали, дали право рассчитываться по долгам. 26-го скажут, нет у вас такого права, а потом скажут, вот видите, Россия не рассчиталась по долгам. Будем рассчитываться в рублях, значит, деньги у нас есть", - пояснял тогда Силуанов.

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    Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман


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