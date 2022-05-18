 Минфин РФ подтвердил планы платить по госдолгу в рублях в случае непродления лицензии | Новости из Германии о России | DW | 18.05.2022

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Россия

Минфин РФ подтвердил планы платить по госдолгу в рублях в случае непродления лицензии

Лицензия Минфина США, позволяющая России обслуживать госдолг в валюте, истекает 25 мая. В случае ее непродления, Минфин РФ планирует совершать выплаты в рублях .

Тысячерублевые банкноты.

Россия намерена обслуживать госдолг у рублях в случае запрета делать это в валюте.

Министр финансов России Антон Силуанов вновь заявил о намерении платить по государственному внешнему долгу в рублях, если лицензия, которая позволяет обслуживать его в долларах, не будет продлена, передает "Интерфакс" в среду, 18 мая.

Силуанов подчеркнул, что Россия не собирается объявлять дефолтов по долговым обязательствам, поскольку у Минфина есть средства для выплат. "25 мая у нас заканчивается лицензия на право расчета по внешним долгам. Лицензию нам дали, дали право рассчитываться по долгам. 26-го скажут, нет у вас такого права, а потом скажут, вот видите, Россия не рассчиталась по долгам. Будем рассчитываться в рублях, значит, деньги у нас есть", - сказал Силуанов.

Возможное непродление лицензии

Санкции, введенные после российского вторжения в Украину, запрещают операции с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния (ФНБ). В начале марта Минфин выдал временную лицензию, сделав исключение из санкций для "получения процентов, дивидендов или выплат по погашению в связи с долгами".

Эта лицензия позволила Москве продолжать платить инвесторам и предотвращать дефолт по государственному долгу, а американским инвесторам - продолжать собирать купонные платежи. У России есть международные облигации на сумму 40 млрд долларов, и в апреле Россия смогла провести платежи, чтобы избежать дефолта, напоминает Reuters

Как сообщало накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, лицензия, позволяющая обслуживать суверенный долг России в долларах в условиях санкций, может не быть продлена. Ее срок действия истекает 25 мая, а уже 27 мая России предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций, указывал Bloomberg.

Против продления лицензии выступила администрация президента США Джо Байдена, которая рассчитывает таким образом усилить финансовое давление на Кремль, выяснило агентство. Окончательное решение пока не принято, рассказали источники Bloomberg. "Мы рассматриваем все варианты усиления давления на Путина", - сказал источник Reuters. 

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    Автор: Клаудиа Ден


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