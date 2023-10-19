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Рада одобрила в первом чтении закон о запрете УПЦ МП

Виталий Кропман
19 октября 2023 г.

Принятый законопроект предусматривает запрет деятельности в Украине церквей, руководство которых находится в государстве, ведущем вооруженную агрессию против страны. Фактически речь идет об УПЦ МП.

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Киево-Печерская Лавра
Киево-Печерская ЛавраФото: picture alliance/NurPhoto

Верховная рада Украины в четверг, 19 октября, приняла в первом чтении законопроект № 8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", связанных с Русской православной церковью. За соответствующее решение проголосовали 267 депутатов.

Законопроект был подготовлен правительством Украины и внесен в парламент еще в январе 2023 года. Он предусматривает запрет в Украине деятельности церквей, руководство которых находится в государстве, ведущем вооруженную агрессию против страны. В пояснительной записке отмечается, что законопроект необходим для "обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку", а также для "содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов".

Фактически речь идет о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), крупнейшей христианской церкви в стране. Хотя после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину УПЦ заявила о своей независимости от Русской православной церкви, в Киеве считают, что она не порвала связи с Москвой. Кроме того, в последнее время против ряда священников УПЦ были возбуждены уголовные дела, связанные с их поддержкой действий России.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, по заказу украинского издания "Зеркало недели", более 40 процентов украинцев не могут простить УПЦ МП проповедей "русского мира", связей с российскими спецслужбами и поддержку на протяжении восьми лет, с 2014 года, российского нарратива о якобы "гражданской войне" в Украине.

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