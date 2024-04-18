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В парламент Эстонии внесли предложение осудить РПЦ МП

Евгений Жуков
18 апреля 2024 г.

Эстонские парламентарии указывают, что программный документ возглавляемого патриархом Кириллом Всемирного русского народного собора рассматривает все постсоветское пространство, как входящее в сферу влияния РФ.

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Резиденция эстонского парламента Рийгикогу
Резиденция эстонского парламента РийгикогуФото: Boris Breytman/Zoonar/picture alliance

На рассмотрение эстонского парламента Рийгикогу внесен проект заявления, которое объявляет Московский патриархат (МП) институцией, поддерживающей военную агрессию России, и резко осуждает его действия по "оправданию и разжиганию кровавой войны в Украине". Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте Рийгикогу в четверг, 18 апреля, документ инициированный 52 депутатами, внес в производство ранее в тот же день представитель Социал-демократической партии Эстонии Яак Ааб.

По его словам, с февраля 2022 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл публично поддерживает террористический режим Кремля и войну в Украине. Эстонский парламентарий указал, что недавно в Москве под руководством патриарха Кирилла "пошли еще дальше в оправдании войны и убийств, заявив о "священной войне" как против Украины, так и всего западного мира, что, безусловно, касается, в частности, Эстонии и угрожает ей".

"Рийгикогу в этой ситуации не может оставаться безучастным наблюдателем и должен занять четкую позицию для защиты в Эстонии правопорядка и свободы вероисповедания людей", - приводятся в сообщении слова Ааба.

В проекте заявления говорится, что 27 марта 2024 года "созданный под эгидой Русской православной церкви Всемирный русский народный собор, который возглавляет патриарх Кирилл, принял программный документ "Настоящее и будущее "Русского Мира", согласно которому военная агрессия против Украины названа священной войной как против Украины, так и всего западного мира". "Документ также рассматривает все постсоветское пространство, как входящее в сферу влияния Российской Федерации. Подобные призывы содержат в себе угрозу для безопасности и существования Эстонии, являясь прямой угрозой конституционному строю и общественному порядку Эстонии", - утверждают эстонские парламентарии.

Из текста документа убрана формулировка "организация, поддерживающая терроризм"

В документе также подчеркивается, что признание МП организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации, касается Московского патриархата как религиозной институции и руководящего органа, а не верующих людей, следующих православным традициям.

Между тем, по словам Яака Ааба, если изначально в проекте заявления речь шла о признании Московского патриархата "организацией, поддерживающей терроризм", то в последнем варианте была использована формулировка "организация, поддерживающая военную агрессию", передает сайт эстонской телерадиовещательной компании ERR. Депутат объяснил это желанием избежать впечатления, что имеется в виду, "что православные или православные приходы поддерживают терроризм".

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