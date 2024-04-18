В парламент Эстонии внесли предложение осудить РПЦ МП

На рассмотрение эстонского парламента Рийгикогу внесен проект заявления, которое объявляет Московский патриархат (МП) институцией, поддерживающей военную агрессию России, и резко осуждает его действия по "оправданию и разжиганию кровавой войны в Украине". Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте Рийгикогу в четверг, 18 апреля, документ инициированный 52 депутатами, внес в производство ранее в тот же день представитель Социал-демократической партии Эстонии Яак Ааб.

По его словам, с февраля 2022 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл публично поддерживает террористический режим Кремля и войну в Украине. Эстонский парламентарий указал, что недавно в Москве под руководством патриарха Кирилла "пошли еще дальше в оправдании войны и убийств, заявив о "священной войне" как против Украины, так и всего западного мира, что, безусловно, касается, в частности, Эстонии и угрожает ей".

"Рийгикогу в этой ситуации не может оставаться безучастным наблюдателем и должен занять четкую позицию для защиты в Эстонии правопорядка и свободы вероисповедания людей", - приводятся в сообщении слова Ааба.

В проекте заявления говорится, что 27 марта 2024 года "созданный под эгидой Русской православной церкви Всемирный русский народный собор, который возглавляет патриарх Кирилл, принял программный документ "Настоящее и будущее "Русского Мира", согласно которому военная агрессия против Украины названа священной войной как против Украины, так и всего западного мира". "Документ также рассматривает все постсоветское пространство, как входящее в сферу влияния Российской Федерации. Подобные призывы содержат в себе угрозу для безопасности и существования Эстонии, являясь прямой угрозой конституционному строю и общественному порядку Эстонии", - утверждают эстонские парламентарии.

Из текста документа убрана формулировка "организация, поддерживающая терроризм"

В документе также подчеркивается, что признание МП организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации, касается Московского патриархата как религиозной институции и руководящего органа, а не верующих людей, следующих православным традициям.

Между тем, по словам Яака Ааба, если изначально в проекте заявления речь шла о признании Московского патриархата "организацией, поддерживающей терроризм", то в последнем варианте была использована формулировка "организация, поддерживающая военную агрессию", передает сайт эстонской телерадиовещательной компании ERR . Депутат объяснил это желанием избежать впечатления, что имеется в виду, "что православные или православные приходы поддерживают терроризм".