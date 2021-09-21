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Немецкий экспорт

Merkel sagt, die EU-Kommission könne Nord Stream-2 nicht mehr stoppen Jahr/Ort: Moskau, 16.05.2019. Die Karikatur darf nur von DW verwendet werden.

Бизнес с Россией в эру Меркель: два взлета, падение и спорный газопровод 21.09.2021

Под конец своего канцлерства Ангела Меркель довела дело до конца: "Северный поток - 2" достроили. Однако германо-российское экономическое сотрудничество утратило свое былое значение.
Russian President Vladimir Putin poses upon his arrival at the EU council headquarters for a European Union-Russia summit in Brussels January 28, 2014. European Union and Russian leaders will trade recriminations over Ukraine at a summit on Tuesday, as the former Soviet republic reels from violent unrest after spurning the EU's embrace and lurching back towards Moscow. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: POLITICS)

Немецкие лоббисты бизнеса с Россией требуют возобновить саммиты ЕС - РФ 25.08.2021

Восточный комитет немецкой экономики призвал будущее правительство ФРГ не препятствовать "Северному потоку - 2" и содействовать единому пространству между Лиссабоном и Владивостоком.
18.02.2020, Berlin: Peter Altmaier (r, CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie, und Denis Manturow, Minister für Industrie und Handel der Russischen Föderation, begrüßen sich bei der 7. Russland-Konferenz des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) und der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer. Rund 500 Unternehmensvertreter und zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft nehmen an der Konferenz mit dem Motto Innovation als Wachstumsmotor teil. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Немецкий бизнес прогнозирует рост инвестиций в России 13.05.2021

Германо-российская внешнеторговая торговая палата ожидает улучшения ситуации в 2021 году после обвала в коронавирусном 2020 году. Немецкие машиностроители также рассчитывают на расширение деловых связей с Россией.
***Archivbild*** FILE PHOTO: Volkswagen export cars are seen in the port of Emden, beside the VW plant, Germany March 9, 2018. REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

В Германии начинается экономический бум. Его обеспечат 7 драйверов роста 11.05.2021

Крупнейшая экономика ЕС и главный рынок сбыта энергоносителей из России в ближайшие месяцы резко ускорит рост ВВП. DW - о том, благодаря чему ФРГ вновь станет локомотивом Европы.
ARCHIV - 12.06.2017, Bremen, Bremerhaven: Neuwagen von Mercedes-Benz stehen auf dem Autoterminal der BLG Logistics Group. Nach dem Abschluss des Handelsabkommens mit China will sich US-Präsident Trump nach eigenen Angaben jetzt auf Verhandlungen mit der EU konzentrieren. Foto: Ingo Wagner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Объем экспорта Германии вопреки пандемии растет на протяжении 11 месяцев 07.05.2021

В марте немецкий экспорт возрос на 1,2 процента в сравнении с февралем и на 16,1 процента по сравнению с мартом 2020 года. Тем не менее показатель на 0,9 процента ниже докризисных значений.
Container ship the Cosco Shipping Galaxy being loaded in Felixstowe port, Suffolk. Container shipping has seen significant disruption since Brexit, with congested ports and increased paperwork leading to delays and rising costs for both imports and exports. Picture date: Friday January 22, 2021. Photo credit should read: Matt Crossick/Empics

Ожидания экспортеров в ФРГ достигли максимума за десять лет 27.04.2021

На настроения экспортеров повлияло восстановление мировой экономики после вызванной пандемией рецессии. Они достигли пиковых показателей с января 2011 года, сообщил институт ifo.
ARCHIV - 16.07.2020, Hamburg: Ein Container wird auf dem Container Terminal Altenwerder im Hamburger Hafen mit einer Containerbrücke auf ein Schiff geladen. Nach dem Konjunkturabsturz auf dem Höhepunkt der Corona-Krise ist die deutsche Wirtschaft Ökonomen zufolge im dritten Quartal wieder gewachsen.(zu dpa «Erholung nach dem Konjunkturabsturz - Bundesamt gibt Daten bekannt») Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкий экспорт в Великобританию обвалился из-за "Брекзита" 02.03.2021

По предварительным данным, в январе экспортные поставки в Британию из ФРГ сократились на треть. Статистики связывают это с последствиями "Брекзита".
ARCHIV - 08.04.2020, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Schiffe werden im Containerhafen beladen. Die deutsche Wirtschaft wird sich nach Einschätzung der Bundesbank nur langsam vom tiefen Einbruch in Folge der Corona-Krise erholen. (Zu dpa Bundesbank rechnet mit langsamer Erholung der Wirtschaft) Foto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии - рекордное с 2009 года снижение экспорта 09.02.2021

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 объем экспорта из Германии снизился более чем на 9 процентов.

People wearing face masks and gloves to protect against the coronavirus disease walk along Red Square in central Moscow on October 10, 2020. (Photo by Yuri KADOBNOV / AFP)

Немецкий бизнес в России: могло бы быть хуже, но лучше пока тоже не станет 10.12.2020

Фирмы из Германии страдают от слабого рубля, считают, что власти РФ мало поддерживают бизнес в условиях пандемии, и отмечают резкое ухудшение отношений между Берлином и Москвой.
12.05.2020, Baden-Württemberg, Friedrichshafen: Monteur Marcel arbeitet im Werk zwei des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen an ein Getriebe für Lastwagen, das ZF Traxon nennt. ZF Friedrichshafen fährt mit Schutz- und Hygienemaßnahmen langsam den Betrieb wieder hoch. Jeder Arbeiter trägt einen Mund- und Nasenschutz, Mindestabstände sind auf dem Boden markiert und manche Arbeitsplätze sind durch Plexiglasscheiben getrennt. Foto: Felix Kästle/dpa | Verwendung weltweit

Германия выйдет из кризиса благодаря промышленному производству и Китаю 08.12.2020

Пока сфера услуг страдает в ФРГ от локдауна, обрабатывающие отрасли быстро наращивают производство. Мощная индустриальная база - отличительная черта немецкой экономики.

14.11.2019, OAOEV Gertraudenstraße 20, 10178 Berlin**** Oliver Hermes, der neue Vorsitzende des Ost-Ausschuss – Osteuropavereins der Deutschen Wirtschaft (OAOEV), bei einer Pressekonferenz in Berlin

Торговый оборот между ФРГ и Россией сократился на четверть 27.11.2020

Сокращение оборота между ФРГ и Россией в объеме 24,5 процента зафиксировал Восточный комитет германской экономики. За первые девять месяцев 2020 года немецкий экспорт в Россию уменьшился более чем на треть.
FILE PHOTO: Aerial view of containers at a loading terminal in the port of Hamburg, Germany August 1, 2018. REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo

Экспорт из Германии в мае обвалился на 30 процентов 09.07.2020

По сравнению с апрелем статистики зафиксировали заметное увеличение экспорта на уровне 9 процентов. В то же время в годовом исчислении обвал экспорта из ФРГ составил почти 30 процентов.
ARCHIV - 18.02.2019, Niedersachsen, Hannover: Ein Autotransportzug mit Volkswagen (VW) und Seat Neuwagen steht bei Sonnenuntergang auf einem Gleis im Rangierbahnhof Seelze. (Zu dpa Globale Handelskonflikte bremsen Export von «Made in Germany») Foto: Raphael Knipping/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкий экспорт из-за пандемии коронавируса заметно сократился 08.05.2020

Экспорт товаров с маркой "Сделано в Германии", по данным Федерального статистического ведомства, пережил в марте самое сильное падение с августа 1990 года.

04.10.2017 +++ Container stapeln sich am 04.10.2017 in Hamburg am Burchardkai auf dem Deck der «Barzan», einem Frachter der Reederei «Hapag Lloyd», welcher mit einer möglichen Beladung von 19.000 Containern zu den größten Schiffen der Welt gehört. (Im Hintergrund wird die «MSC Rania» am Eurogate-Terminal entladen). Foto: Axel Heimken/dpa | Verwendung weltweit

Настроения экспортеров в ФРГ ухудшились до рекордного уровня 27.04.2020

Особенно мрачные настроения зафиксированы в таких ключевых отраслях немецкой экономики, как машиностроение, автомобилестроение и электротехника. Экономисты констатируют беспрецедентное ухудшение деловых ожиданий.
ARCHIV - 18.02.2019, Niedersachsen, Hannover: Ein Autotransportzug mit Volkswagen (VW) und Seat Neuwagen steht bei Sonnenuntergang auf einem Gleis im Rangierbahnhof Seelze. (Zu dpa Globale Handelskonflikte bremsen Export von «Made in Germany») Foto: Raphael Knipping/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Экспорт Германии в январе сократился на более чем два процента 09.03.2020

Сокращение экспорта Германии в январе было связано с глобальными торговыми конфликтами и выходом Великобритании из ЕС.
25.07.2018 (180725) -- GYOR, July 25, 2018 -- Workers check an electric engine at an Audi factory in Gyor, northwestern Hungary on July 24, 2018. German carmaker Audi launched the serial production of electric engines at its construction plant in Gyor on Tuesday, Hungarian news agency MTI reported. ) (djj) HUNGARY-GYOR-AUDI-ELECTRIC ENGINES-SERIAL PRODUCTION AttilaxVolgyi PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Внешняя торговля Германии: маленькая Венгрия скоро обгонит большую Россию 26.02.2020

Товарооборот ФРГ с Россией, Казахстаном и Беларусью в 2019 году сократился, с Украиной - увеличился, с Узбекистаном стремительно нарастал. Но до Польши и Чехии всем им далеко.
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