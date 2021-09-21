Объем экспорта Германии вопреки пандемии растет на протяжении 11 месяцев

В марте немецкий экспорт возрос на 1,2 процента в сравнении с февралем и на 16,1 процента по сравнению с мартом 2020 года. Тем не менее показатель на 0,9 процента ниже докризисных значений.