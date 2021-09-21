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Под конец своего канцлерства Ангела Меркель довела дело до конца: "Северный поток - 2" достроили. Однако германо-российское экономическое сотрудничество утратило свое былое значение.
Восточный комитет немецкой экономики призвал будущее правительство ФРГ не препятствовать "Северному потоку - 2" и содействовать единому пространству между Лиссабоном и Владивостоком.
Германо-российская внешнеторговая торговая палата ожидает улучшения ситуации в 2021 году после обвала в коронавирусном 2020 году. Немецкие машиностроители также рассчитывают на расширение деловых связей с Россией.
Крупнейшая экономика ЕС и главный рынок сбыта энергоносителей из России в ближайшие месяцы резко ускорит рост ВВП. DW - о том, благодаря чему ФРГ вновь станет локомотивом Европы.
В марте немецкий экспорт возрос на 1,2 процента в сравнении с февралем и на 16,1 процента по сравнению с мартом 2020 года. Тем не менее показатель на 0,9 процента ниже докризисных значений.
На настроения экспортеров повлияло восстановление мировой экономики после вызванной пандемией рецессии. Они достигли пиковых показателей с января 2011 года, сообщил институт ifo.
По предварительным данным, в январе экспортные поставки в Британию из ФРГ сократились на треть. Статистики связывают это с последствиями "Брекзита".
Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 объем экспорта из Германии снизился более чем на 9 процентов.
Фирмы из Германии страдают от слабого рубля, считают, что власти РФ мало поддерживают бизнес в условиях пандемии, и отмечают резкое ухудшение отношений между Берлином и Москвой.
Пока сфера услуг страдает в ФРГ от локдауна, обрабатывающие отрасли быстро наращивают производство. Мощная индустриальная база - отличительная черта немецкой экономики.
Сокращение оборота между ФРГ и Россией в объеме 24,5 процента зафиксировал Восточный комитет германской экономики. За первые девять месяцев 2020 года немецкий экспорт в Россию уменьшился более чем на треть.
По сравнению с апрелем статистики зафиксировали заметное увеличение экспорта на уровне 9 процентов. В то же время в годовом исчислении обвал экспорта из ФРГ составил почти 30 процентов.
Экспорт товаров с маркой "Сделано в Германии", по данным Федерального статистического ведомства, пережил в марте самое сильное падение с августа 1990 года.
Особенно мрачные настроения зафиксированы в таких ключевых отраслях немецкой экономики, как машиностроение, автомобилестроение и электротехника. Экономисты констатируют беспрецедентное ухудшение деловых ожиданий.
Сокращение экспорта Германии в январе было связано с глобальными торговыми конфликтами и выходом Великобритании из ЕС.
Товарооборот ФРГ с Россией, Казахстаном и Беларусью в 2019 году сократился, с Украиной - увеличился, с Узбекистаном стремительно нарастал. Но до Польши и Чехии всем им далеко.
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