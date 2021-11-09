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Налоговые махинации

Способы уклонения от уплаты налогов или минимизации налоговых выплат.

Схемы, помогающие компаниям и частным лицам уклоняться от налоговых выллат или сводить их к минимуму.

27.03.2021 Police patrol a street to prevent an opposition action to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Saturday, March 27, 2021. Belarusian opposition has urged people to protest against repressions in the country and Lukashenko's regime. (BelaPan via AP)

Заложники режима? Почему белорусские силовики боятся увольняться 09.11.2021

Сотрудники милиции в Беларуси так зависимы от государства, что боятся даже думать об увольнении. Что же держит их в правоохранительных органах и как выстраивалась вся эта система?
BERLIN, GERMANY - OCTOBER 07: Supporters of Reporters Without Borders (RSF) protest in front of the The Brandenburg Gate to demand both U.S. presidential candidates state publicly to guarantee freedom of the press in the U.S. on October 07, 2020 in Berlin, Germany. RSF charges journalists face unwarranted difficulties in the U.S., including baiting by President Trump, restrictions on independent media, harassment and violence. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Чем известны лауреаты журналистской премии Free Media Awards 2020 и 2021 01.11.2021

Немецко-норвежской премии независимой журналистики удостоены, среди прочих, российские, белорусские, украинские журналисты. DW побеседовала с некоторыми из лауреатов премии о том, как в их странах работается журналистам.
24.06.2016 ARCHIV - Eine britische Fahne weht am 24.06.2016 in London, Großbritannien, vor dem berühmten Uhrturm Big Ben. Die Uhr auf dem Urm zeigt einige Minuten nach Zwölf an. Die Briten haben in einem Referendum für den Austritt aus der EU gestimmt. Die Bundesregierung steckt nach dem Brexit-Votum mitten in einem Grundsatzstreit über den Weg aus der Krise Europas. Foto: Michael Kappeler/dpa (zu dpa Schäuble warnt SPD-Kabinettskollegen vor falschen Weichenstellungen vom 03.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Эксперты: "Брекзит" для британской экономики - губительнее пандемии 28.10.2021

Последствия выхода Великобритании из ЕС сократят ВВП королевства на 4 процента, а пандемия COVID-19 - еще на два, считает Управление по бюджетной ответственности.
Regierungserklärung der Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Lage in Afghanistan. Deutschland, Berlin am 25.08.2021: Regierungserklärung der Kanzlerin Angela Merkel zur Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur militärischen Evakuierung aus Afghanistan nach der Machtübergabe der Taliban. Weitwinkel Bild der Plenarsaal *** Government Statement by Chancellor Angela Merkel on the Situation in Afghanistan Germany, Berlin on 25 08 2021 Government Statement by Chancellor Angela Merkel on the Deployment of Armed German Forces for Military Evacuation from Afghanistan Following the Talibans Transfer of Power Wide Angle Picture of the Plenary Chamber

В Германии бундестаг нового созыва собрался на учредительное заседание 26.10.2021

Депутаты нового созыва избирают председателя парламента и его заместителей и согласовывают регламент. Союз налогоплательщиков протестуют против разрастания депутатского корпуса до 736 человек.
Das Reichstagsgebäude mit dem Bundestag kurz vor Sonnenaufgang. Rund 60,4 Milionen Wahlberechtigte sind am 26.09.2021 aufgerufen den 20. Deutschen Bundestag zu wählen.

В Берлине вынесут приговор по делу "русского шпиона в бундестаге" 25.10.2021

Чем закончится скандал с планами помещений бундестага, отправленными четыре года назад в посольство России? Корреспондент DW побывал на слушании дела Йенса Ф., обвиняемого в шпионаже в пользу РФ.
Ukraine's President Volodymyr Zelensky gives a joint press conference following talks with Poland's President on bilateral relations and Ukraine's ties with Europe under the new government, at the Presidential Place in Warsaw on August 31, 2019. - Zelenskiy is in Warsaw with members of his new cabinet and will attend ceremonies marking 80 years since the outbreak of World War II. (Photo by Janek SKARZYNSKI / AFP) (Photo by JANEK SKARZYNSKI/AFP via Getty Images)

"Ни одной новой детали": Зеленский впервые прокомментировал "Досье Пандоры" 17.10.2021

Президент Украины утверждает, что ни он, ни его партнеры по "Кварталу 95" не занимались отмыванием денег. В то же время Владимир Зеленский не отрицает использование офшоров.
Geldautomat in Minsk, Weißrussland, Weißrussischer Rubel DW-Korrespondentin Elena Daneyko © DW/E. Daneyko

Налог вырастет в три раза? Что ждет частный бизнес в Беларуси 15.10.2021

Изменения, которые планируют внести в Налоговый кодекс, усложнят жизнь предпринимателям. ИП теперь будут платить не 5%, а 16% в бюджет. Как откликнется на это белорусский бизнес?

6543426 13.05.2021 Ukrainian lawmaker from the Opposition Platform - For Life party, Viktor Medvedchuk suspected of treason and embezzlement of national resources in Crimea attends a hearing at Kiev's Pecherskyi Court, Ukraine. Stringer / Sputnik

Угольное дело Медведчука: "терроризм" или "все легально"? 15.10.2021

В Украине старые схемы покупки угля стали поводом для обвинений оппозиционера Медведчука в госизмене и пособничестве терроризму. Депутат утверждает, что все было легально. DW изучила детали дела.

"Досье Пандоры": Что скрывает окружение Лукашенко? 14.10.2021

Международное журналистское расследование "Досье Пандоры" разоблачает тайные активы сотен политиков, чиновников и бизнесменов. Около 140 компаний имеют отношение к Беларуси. Так в центре внимания первой публикации на телеканале "Белсат" оказался сын Виктора Шеймана и бизнес по добыче золота в Зимбабве.

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Что означает для России европейский налог на углеродный след 14.10.2021

В Москве проходит Российская энергетическая неделя. Во время работы форума DW решила выяснить, почему бизнесмены из РФ сомневаются в искренности ЕС, защищающего климат, и чем хотят ему ответить.
Google Amazon Facebook Apple

Ирландия и Венгрия присоединились к соглашению о глобальном налоге для корпораций 08.10.2021

Ирлания, где базируются европейские штаб-квартиры Google, Amazon и Facebook, является одной из ключевых стран для успешного введения глобального цифрового налога для крупных корпораций.
MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 30, 2020: An employee at the office of the Tut.by Belarusian online media outlet. According to the order of Belarus' Ministry of Information, the operation of Tut.by will be suspended for 3 months from 1 October 2020. Natalia Fedosenko/TASS

В Беларуси завели новое уголовное дело в отношении сотрудников Tut.by 07.10.2021

Сотрудников издания теперь обвиняют в разжигании розни. Ранее на 15 сотрудников Tut.by завели дело об уклонении от уплаты налогов, а само издание признали экстремистским.
Symbolbild für Offshore Firma und Briefkastenkonto, Geldscheine stecken in einem Briefkasten auf einer tropischen Insel Steueroase Symbol image for Offshore Company and Cash receipts stuck in a Letterbox on a tropical Island Tax haven

"Досье Пандоры": можно ли осушить налоговые гавани? 06.10.2021

Журналисты в очередной раз опубликовали информацию об офшорных схемах ведущих мировых политиков и чиновников. В связи с этим возникает вопрос: неужели не существует способа закрыть офшоры?

Россияне из "Досье Пандоры" (05.10.2021) 05.10.2021

В "Досье Пандоры", подготовленном международным консорциумом журналистов-расследователей, упоминаются и несколько очень известных в России имен. Об объемах и значении обнародованной информации нашему московскому корреспонденту Сергею Дику рассказал генеральный директор "Transparency international - Россия" Илья Шуманов.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy gestures while speaking to the media during a news conference with the world's largest airplane, Ukrainian Antonov An-225 Mriya in the background at the Antonov aircraft factory in Kyiv, Ukraine, Thursday, May 20, 2021. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

"После "Досье Пандоры" хотелось бы услышать объяснения Зеленского" 05.10.2021

Из "Досье Пандоры" не следует, что президент Украины нарушил антикоррупционное законодательство. Но объясниться по поводу офшорных схем ему все же нужно, считает эксперт Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук.

Новое расследование об офшорах: почему в списке "Досье Пандоры" так много политиков? (04.10.2021) 04.10.2021

По данным международного расследования, более 300 политиков со всего мира связаны с офшорами. В этом списке - экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и многие другие.

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