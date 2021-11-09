Налоговые махинации

Способы уклонения от уплаты налогов или минимизации налоговых выплат.
Схемы, помогающие компаниям и частным лицам уклоняться от налоговых выллат или сводить их к минимуму.
Немецко-норвежской премии независимой журналистики удостоены, среди прочих, российские, белорусские, украинские журналисты. DW побеседовала с некоторыми из лауреатов премии о том, как в их странах работается журналистам.
Международное журналистское расследование "Досье Пандоры" разоблачает тайные активы сотен политиков, чиновников и бизнесменов. Около 140 компаний имеют отношение к Беларуси. Так в центре внимания первой публикации на телеканале "Белсат" оказался сын Виктора Шеймана и бизнес по добыче золота в Зимбабве.
В "Досье Пандоры", подготовленном международным консорциумом журналистов-расследователей, упоминаются и несколько очень известных в России имен. Об объемах и значении обнародованной информации нашему московскому корреспонденту Сергею Дику рассказал генеральный директор "Transparency international - Россия" Илья Шуманов.
По данным международного расследования, более 300 политиков со всего мира связаны с офшорами. В этом списке - экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и многие другие.