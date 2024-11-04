Что происходит с агроусадьбами в Беларуси?

Белорусские власти пытаются регулировать сферу агроэкотуризма: повышают налоги и вводят ограничения. За три года число агроусадеб в стране сократилось в 2,5 раза. Что ждет этот сектор?

С 1 октября в Беларуси вступили в силу изменения, касающиеся оплаты пенсионных взносов в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН). Теперь их обязаны платить самозанятые, ремесленники и владельцы агроусадеб. Сумма выплаты в ФСЗН должна быть равна 29% от дохода. Если же дохода нет, то платить надо все равно, этот же процент от минимальной заработной платы. Таким образом, с учетом того, что минимальная заработная плата в 2024 году в РБ составляет 626 рублей (около 177 евро), платить придется не меньше 181,54 рублей (около 51 евро) в месяц.

Переночевать в белорусской усадьбе можно за 5-10 евро. Фото: Andrey Pachomenko

В последние годы в РБ существенно изменили условия работы агроусадеб. В конце 2022 года был принят новый указ "О развитии аргроэкотуризма", по которому все агроусадьбы должны были пройти обязательную перерегистрацию в местных органах власти. Те, кто одобрение исполкома не получил, лишаются льготных условий деятельности и обязаны платить налог на профессиональный доход - 10% от выручки. Для юрлиц налог повышается до 20%, когда доход превысит 60 тысяч рублей (около 17 тысяч евро).

За три года количество агроусадеб в Беларуси сократилось с 3150 в 2021 году до 1345 в октябре 2024.

Что сегодня происходит в сфере агроэкотуризма? DW поговорила с экспертом по региональному развитию и бывшими владельцами агроусадьбы.

Агроусадьбы сталкиваются с админстративно-бюрократическим давлением?

"Ситуация на самом деле ухудшается", - говорит о положении дел в сфере агроэкотуризма эксперт по региональному развитию Владимир (имя изменено в целях безопасности, данные собеседника есть у редакции DW). По его словам, многие владельцы агроусадеб либо вовсе прекратили эту деятельность, либо все чаще об этом задумываются. Владимир говорит, что для некоторых его знакомых существенным был даже обязательный сбор с агроусадеб в одну базовую величину (сегодня 40 рублей или около 11 евро), не говоря уже о повышении налогов и новых требованиях властей в этой сфере.

Изменения в законодательстве, считает собеседник DW, по сути, приравняли агроэкотуризм к другим видам предпринимательской деятельности. К примеру, надо платить налог в ФСЗН, независимо от того, "есть ли у тебя туристы или нет". Если агроусадьба располагается не в том же доме, где живет хозяин, добавляются коммерческие ставки на электричество, воду, газ. Эксперт также отмечает, что те агроусадьбы, которым удалось пройти перерегистрацию сталкиваются с админстративно-бюрократическим давлением властей: "Давай участвуй в каком-то празднике за свои деньги, иначе мы тебя лишим вот этого льготного статуса".

Один из маршрутов для туристов Фото: DW

Поэтому часто владельцы отказываются от агроэкотуризма и начинают просто сдавать дома в краткосрочную аренду.

"Раньше в Беларуси развивалась уникальная концепция агроэкотуризма: те, кто предоставлял эту услугу, знакомили с окружающей средой, возили в лес, показывали какие-то исторические объекты, сами создавали музеи, какие-то маршруты, еду народную по бабушкиным рецептам восстанавливали. Это большая культурная ценность. А сейчас это превращается, в то, что мы будем только сдавать внаем", - с сожалением отмечает эксперт.

Белорусский инвестор не смог перерегистрировать свою усадьбу

Не удалось долго проработать в сфере агроэкотуризма белорусскому инвестору, бывшему политзаключенному и владельцу агроусадьбы Валерию Остринскому. В 2020-2022 вместе с женой Татьяной они восстановили два заброшенных дома в деревне Лотевка Ивьевского района Гродненской области. Дома оказались восстребованными у любителей "деревенского вайба". Так появилась агроусадьба "Букашкин дом".

Валерий отмечает, что до 2023 года в сфере агроэкотуризма в РБ все было довольно удобно устроено - люди могли заплатить 30 рублей и вести деятельность без оформления в качестве юрлица.

Его усадьба в таких условиях проработала около полугода. После принятия указа "О развитии агроэкотуризма" Остринские не смогли пройти перерегистрацию в местном исполкоме. Валерий отмечает, что требования для того, чтобы сохранить статус агроусадьбы, были во многом нерациональными. К примеру, требовалось подписать каждый нож, который есть в доме, или выделить отдельное помещение для сушки белья.

В исполкоме хотели, чтобы гости ездили в государственный музей и покупали госсимволику

"Сама комиссия - человек 15: идеологический отдел, санстанция, председатель сельсовета. Они все ходят, что-то проверяет", - вспоминает Остринский. После комиссия пишет замечания, заседает и выносится вердикт, "соответствует ли все это званию агроусадьбы". Валерий отмечает, что ни списка претензий, ни кто и как принимал решение, он так и не узнал - "это закрытая информация".

В личных беседах местные чиновники говорили о "полезности проекта для региона". Количество благодарных гостей таковым показателем не является. Татьяна рассказывает, что составила путеводитель по интересным местам Ивьевского района и окрестностей, но в исполкоме хотели, чтобы гостей усадьбы отправляли в местный государственный музей, где бы те покупали госсимволику.

Дважды получив отказ в перерегистрации, Остринские оформили предпринимательскую деятельность по сдаче жилья в краткосрочную аренду и стали платить налог в 10% от доходов. В мае 2024 года семья продала домики и переехала в Польшу.

Нет программ поддержки ЕС, ликвидированы общественные организации

"Для малого бизнеса главная функция - это не налоги в бюджет, а то, что люди создают себе рабочие места, обеспечивают себя", - говорит эксперт по региональному развитию Владимир. Он убежден, что заниматься вопросами агроэкотуризма должны местные органы самоуправления, а не президент или парламент через указы и директивы.

На развитие малого бизнеса, в том числе, в сфере агроэкотуризма, в свое время были направлены многие программы поддержки ЕС. Благодаря им владельцы усадеб могли учиться, стажироваться за границей, получить какой-то опыт. После 2022 года их не стало. Также были ликвидированы многие общественные организации, работавшие в этой сфере.

Владимир отмечает, что нет и государственной поддержки. К примеру, нельзя больше получить льготный кредит на развитие агроэкотуризма.

В 2023 белорусские агроусадьбы посетили 450 тысяч человек

Что касается количества туристов, отдыхающих в белорусских агроусадьбах, государственное агентство "Минск новости" со ссылкой на министерство спорта и туризма, сообщало, что в 2023 году там побывали более 450 тысяч человек. 96 % - белорусы, "19 тысяч гостей - иностранцы из 43 государств".

Зарубежных туристов становится все меньше Фото: Ales Petrowitsch/DW

Владимир также согласен, что отдых в агроэкоусадьбах довольно востребован у белорусов, хотя есть и те, кто опасается куда-то ехать, потому что были случаи, когда людей, которые приезжали на отдых группой, задерживали силовики .

Белорусские агроусадьбы по-прежнему востребованы у россиян, хотя, по словам эксперта, некоторые владельцы после начала войны в Украине, отказываются принимать туристов из РФ. Из стран ЕС в РБ стали приезжать меньше - "даже люди, которые, может быть, хотели бы приехать, сделают паузу". Владимир добавляет, что приезд иностранцев довольно хлопотное дело для хозяев агроусадеб, которые обязаны в течение трех часов сообщить о приезде зарубежных гостей в органы по миграции. При этом владельцу агроусадьбы, вероятнее всего, придется туда приехать лично, потому что электронную систему подачи таких данных пока не наладили.