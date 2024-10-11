Налоги повысили: сколько теперь придется платить украинцам?

Верховная рада проголосовала за существенное повышение налогов в Украине. Пересмотр налоговых обязательств, с одной стороны, называют историческим, с другой - нарушающим конституцию. Как вырастет сумма налоговых выплат?

Верховная рада Украины торопилась рассмотреть во втором чтении законопроект о повышении налогов, чтобы ввести изменения уже с 1 октября 2024 года, как можно быстрее пополнить бюджет и сохранить логику отчетности по налогам, избежав путаницы. Однако до 1 октября депутаты не успели согласовать все 1300 поправок, поэтому им пришлось голосовать за существенное повышение налогов для украинцев 10 октября и вводить нововведение "задним числом". За соответствующее решение проголосовали 247 народных избранников.

Изменения коснутся большинства граждан и малого бизнеса

Депутаты отказались от предложений предпринимателей повысить налоги на игорный бизнес и роскошь, а проголосовали за повышение военного сбора для тех, кто его уже платит, а также для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения.

С 1 октября военный сбор с зарплат всех физических лиц вырастет с 1,5% до 5%. Это означает, что доходы граждан будут облагаться налогом ретроспективно. А с 1 января 2025 года военный сбор также увеличится и с других доходов граждан.

Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) 1-й, 2-й и 4-й групп военный сбор составит 10% от минимальной зарплаты, установленной на первое число отчетного месяца (сейчас это 800 грн в месяц), а ФЛП 3-й группы будут платить 1% от дохода в качестве военного сбора. Во время слушаний была исключена норма о том, что повышение военного сбора не распространяется на зарплаты военнослужащим. Срок взимания военного сбора завершается 31 декабря того года, когда в стране закончится военное положение.

Повышение налогов коснется, прежде всего, простых граждан и малый бизнес Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance

"Это позорный закон. Там не учтены наши предложения по поднятию налогов на игорный бизнес, там остается кэшбек, там нет налогов на алкоголь и табак. Зато - увеличение нагрузки на ФЛП, малый бизнес и простых украинцев. Этот позор поддержали 247 депутатов. Слуги и ОПЗЖ", - написала в Telegram народный депутат, сопредседатель оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, назвав нововведения "драконовскими". По словам депутата, ее политическая сила предлагала создать спецфонд для ВСУ, чтобы средства по повышению налогов шли именно на обеспечение сил обороны, впрочем эту норму не поддержала пропрезидентская фракция. "Военный сбор будет идти в общий котел - на дороги, марафон (телемарафон. - Ред.), воровство!", - заявила Геращенко.

Вырастет не только военный сбор

Если законопроект подпишет президент Зеленский, то кроме военного сбора, возрастут еще и другие налоги. Для банков вернут повышенный налог на прибыль по ставке 50% за 2024 год. Поскольку банки уже уплатили налоги по старой ставке, новый налог будет действовать ретроспективно. А с 1 января 2025 г. для небанковских учреждений (кроме страховых компаний) налог на прибыль увеличится с 18% до 25%.

Для автозаправочных станций будут введены ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль от 30 до 60 тысяч грн за каждую станцию, в зависимости от ее типа. Сумма переплат не будет учтена для уменьшения налоговых обязательств в будущем.

Для обменных пунктов введут авансовый взнос по налогу на прибыль: 700 евро за каждый пункт обмена в Киеве, 600 евро в городах с населением более 50 тысяч и 200 евро для других населенных пунктов. Также вырастет минимальный налог на землю в размере 700 гривен и 1400 гривен за гектар.

Повышения налогов не избежать, но модель не оптимальна

Принятый Верховной радой закон о повышении налогов до конца года увеличит поступления в государственный бюджет Украины на 30 миллиардов гривен, утверждает председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, депутат из фракции "Слуги народа" Даниил Гетманцев. По его словам, в 2025 году поступления в государственный бюджет от внедрения инициативы составят 135 миллиардов гривен.

Налоги необходимо повышать, но не таким способом, критикуют эксперты Фото: Fotolia//Luda

"Налоги однозначно нужно было повышать, потому что есть недостаток финансирования на 2024 год и исключительно заимствованиями закрыть дефицит невозможно. Но модель повышения налогов неоптимальна. Потому что наибольшее налоговое бремя из-за увеличения военного сбора перевели на обычных граждан, у которых уменьшатся доходы и они не смогут купить товары и услуги, чтобы содержать себя и семью", - сказал DW эксперт по экономике, финансам и налогам Сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский.

Экспресс-опрос Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) свидетельствует о том, что более половины - 55% компаний - не смогут компенсировать повышение военного сбора работникам. "Соответственно, это приведет к снижению реального дохода людей", - объясняют в ЭВА. Опрос проводился среди членов ассоциации, то есть преимущественно крупных международных компаний.

Законопроект нарушает Конституцию Украины?

По словам Несходовского, повышение налогов является историческим, поскольку за время существования независимой Украины еще не было столь резкого повышения налоговой нагрузки именно для граждан. Вместе с тем эксперт указывает на то, что принятый законопроект является антиконституционным, поскольку вводит повышение налогов "задним числом". "Конституция запрещает принимать законы задним числом, за тем исключением, если они только не улучшают условия для граждан. А повышение налогов "задним числом" явно не улучшает ситуацию для граждан. Это решение нарушает конституцию", - указывает эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Это подтверждает и вывод главного юридического управления Верховной рады, подготовленный юристами парламента ко второму чтению. В нем говорится, что предложенное введение уплаты авансовых взносов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогу на прибыль предприятий и военному сбору без учета переплат по этим налогам в предыдущие периоды и возможности возвратить эти переплаты как излишне уплаченные, не соответствует принципу равенства и недискриминации налогоплательщиков. А указанное в законопроекте предложение об установлении размеров авансового взноса по налогу на прибыль для обменных пунктов в евро нивелирует конституционное значение гривны как денежной единицы Украины.

Еще ряд положений законопроекта нарушает принцип юридической определенности и предсказуемости закона, указывают эксперты. Также юристы парламента подвергли критике ретроспективное введение некоторых изменений в налоговое законодательство, в частности, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, поскольку законы не имеют обратного действия во времени. "Отдельные положения не соответствуют конституции, не согласуются с законами Украины и не учитывают правовую позицию Конституционного суда Украины", - говорится в заключении юристов.

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что должно быть новое голосование по законопроекту, поскольку была не согласована одна из поправок, которая составляла чуть ли не половину законопроекта и была изложена на 10 страницах. "Там теперь много юридических проблем с текстом", - написал депутат в Telegram.

Ряд налоговых нововведений для ФЛП был отменен?

В то же время глава комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что вносить изменения в налоговый законопроект и устранять несогласованности не нужно. "Законопроект завершен, несогласованностей нет. А единственное, что удалось неистовым крикунам - это наказать предпринимателей и е-резидентов", - написал Гетманцев в Telegram.

Он указал, что несогласованная поправка предусматривала ряд положительных для налогоплательщиков предложений, которые должны смягчить последствия повышения военного сбора, а именно льготы для ФЛП по неуплате военного сбора во время пребывания на больничном или в отпуске, льготы неуплаты сбора, если ФЛП зарегистрирован на временно оккупированных территориях или на территориях боевых действий, отмена обязанности уплаты военного сбора, если ФЛП прекратил свою предпринимательскую деятельность в период с 1 октября до вступления в силу закона.

"Все эти положительные для налогоплательщика предложения, наработанные комитетом до второго чтения, не были поддержаны под традиционные "танцы" оппозиции", - подытожил Гетманцев. Он сообщил, что один из депутатов внес встречное постановление на рассмотрение, чтобы заблокировать проголосованный законопроект, впрочем, надеется, что законопроект будет разблокирован через несколько дней и его передадут на подпись президенту.