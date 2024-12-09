  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыРоссия

Bloomberg рассказал о схеме попадания микрочипов из США в РФ

Даниил Сотников
9 декабря 2024 г.

Военные РФ децентрализованно заказывают чипы из США, а происхождение заказчика оказывается скрыто от американской компании.

https://p.dw.com/p/4nw7i
Российская ракета "Искандер"
Российская ракета "Искандер" (фото из архива)Фото: Russian Defense Ministry Press Service /AP/picture alliance

Российские военные нашли "удивительно простой" способ закупать чипы в США, которые используются для производства оружия, выяснило агентство Bloomberg. Для этого дистрибьютеры в РФ клонировали онлайн-каталог американского производителя Texas Instruments (TI), говорится в расследовании, опубликованном в понедельник, 9 декабря.  

Российские дистрибьюторы интегрировали в свои сайты данные из официального онлайн-магазина TI, который не требует подтверждения конечного покупателя своей продукции. Через сайты-"прокладки" компании из РФ децентрализовано заказывают чипы "в несколько кликов", доставляя их через третьи страны мелкими партиями, пишет Bloomberg. Происхождение заказов оказывается скрыто от американской компании.

По этой схеме с января по август этого года было закуплено полупроводниковой продукции на 6 млн долларов, из которых 4 млн точно пошло на нужды ВПК, подсчитали журналисты. Поставки и оплата проходили через третьи страны, а доставляли чипы в Россию грузовая компания Sea Global SCM и "Аэрофлот". Эти относительно простые чипы играют центральную роль в способности России производить оружие, отмечает агентство.

Власти США предупредили производителей микросхем, что им нужно жестче следить за тем, чтобы их технологии не попадали в руки российских военных. На слушаниях в сентябре сенатор Ричард Блюменталь заявил, что компании "объективно и сознательно не мешают России извлекать выгоду из использования их технологий", пишет Bloomberg.

Россия за 2023 год ввезла американские и европейские чипы на 1,7 млрд долларов

Несмотря на ограничения, призванные помешать российским военным завладеть технологиями для ведения войны в Украине, Россия в 2023 году импортировала передовые американские и европейские чипы на 1,7 млрд долларов, сообщало агентство Bloomberg в январе со ссылкой на засекреченные данные российской таможни.

В июле немецкие газета Süddeutsche Zeitung (SZ), телеканалы NDR и WDR, французская газета Le Monde и украинский проект Trap Aggressor опубликовали расследование, согласно которому группа компаний "Промтех", сотрудничающая с российской армией, за 2023 год импортировала товаров двойного назначения почти на 8 млн долларов из США, а также Германии и других стран ЕС, вопреки санкциям.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Флаги Европейского Союза и Украины на акции солидарности с Киевом у Бранденбургских ворот в Берлине

Тысяча дней войны России против Украины

Тысяча дней войны России против Украины

Украина отражает российскую агрессию более двух с половиной лет. Основные моменты этой тысячи дней - в фотогалерее DW.
Конфликты19 ноября 2024 г.17 фото
external

Севернее Кореи: что делают солдаты из КНДР в России и какие планы на них у Путина

Севернее Кореи: что делают солдаты из КНДР в России и какие планы на них у Путина

Запад обеспокоен сообщениями о том, что солдаты из КНДР находятся на территории России. Эксперты не исключают, что эти формирования могут быть использованы Путиным для войны в Украине. СМИ сообщают о том, что речь идет, возможно, о прибытии в Россию тысяч северокорейских солдат. По крайней мере часть из них находится предположительно в Приморском крае, который граничит с КНДР.
Политика24 октября 2024 г.04:11 мин.
external

Саммит БРИКС в России, или Почему Западу не удалось изолировать Путина | DW Новости (22.10.2024)

Саммит БРИКС в России, или Почему Западу не удалось изолировать Путина | DW Новости (22.10.2024)

Казань стала местом проведения саммита БРИКС. Ранее в этом году в организацию вошли Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Стало известно также о том, что в БРИКС+ может вступить и Турция. Для Путина это редкая возможность появиться на важном международном форуме. Президент РФ демонстрирует миру, что, несмотря на санкции, Запад не смог добиться его международной изоляции.
Политика22 октября 2024 г.31:08 мин.
Показать еще