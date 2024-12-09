Bloomberg рассказал о схеме попадания микрочипов из США в РФ

Российские военные нашли "удивительно простой" способ закупать чипы в США, которые используются для производства оружия, выяснило агентство Bloomberg . Для этого дистрибьютеры в РФ клонировали онлайн-каталог американского производителя Texas Instruments (TI), говорится в расследовании, опубликованном в понедельник, 9 декабря.

Российские дистрибьюторы интегрировали в свои сайты данные из официального онлайн-магазина TI, который не требует подтверждения конечного покупателя своей продукции. Через сайты-"прокладки" компании из РФ децентрализовано заказывают чипы "в несколько кликов", доставляя их через третьи страны мелкими партиями, пишет Bloomberg. Происхождение заказов оказывается скрыто от американской компании.

По этой схеме с января по август этого года было закуплено полупроводниковой продукции на 6 млн долларов, из которых 4 млн точно пошло на нужды ВПК, подсчитали журналисты. Поставки и оплата проходили через третьи страны, а доставляли чипы в Россию грузовая компания Sea Global SCM и "Аэрофлот". Эти относительно простые чипы играют центральную роль в способности России производить оружие, отмечает агентство.

Власти США предупредили производителей микросхем, что им нужно жестче следить за тем, чтобы их технологии не попадали в руки российских военных. На слушаниях в сентябре сенатор Ричард Блюменталь заявил, что компании "объективно и сознательно не мешают России извлекать выгоду из использования их технологий", пишет Bloomberg.

Россия за 2023 год ввезла американские и европейские чипы на 1,7 млрд долларов

Несмотря на ограничения, призванные помешать российским военным завладеть технологиями для ведения войны в Украине, Россия в 2023 году импортировала передовые американские и европейские чипы на 1,7 млрд долларов, сообщало агентство Bloomberg в январе со ссылкой на засекреченные данные российской таможни.

В июле немецкие газета Süddeutsche Zeitung (SZ), телеканалы NDR и WDR, французская газета Le Monde и украинский проект Trap Aggressor опубликовали расследование, согласно которому группа компаний "Промтех", сотрудничающая с российской армией, за 2023 год импортировала товаров двойного назначения почти на 8 млн долларов из США, а также Германии и других стран ЕС, вопреки санкциям.