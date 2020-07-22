Коронавирус SARS-CoV-2 и его последствия

Работа в "красной зоне": как волонтеры в России борются с коронавирусом

Когда из-за пандемии коронавируса больницы в РФ, как и по всему миру, столкнулись с нехваткой персонала, на помощь пришли волонтеры. Что ими движет и как эта работа изменила их жизнь - у DW. (03.06.2020)