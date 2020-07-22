Коронавирус SARS-CoV-2 и его последствия

Главное о ходе и последствиях пандемии ранее неизвестного коронавируса, вызывающего опасное воспаление легких COVID-19.
Пандемия ранее неизвестного коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего атипичную пневмонию COVID-19, и связанные с ней карантинные мероприятия оказывают влияние на жизнь людей по всему миру. DW подготовила досье с важной информацией о последствиях вируса.
Вся актуальная информация о коронавирусе SARS-CoV-2 (список обновляется).
По данным британских неврологов, коронавирус SARS-CoV-2 может привести к серьезным повреждениям мозга и центральной нервной системы и стать причиной психоза, паралича или инсульта. (13.07.2020)
Более 200 ученых в письме к ВОЗ призвали пересмотреть меры борьбы с SARS-CoV-2. Коронавирус, по их словам, более опасен, чем считалось, и может передаваться через воздух - с дыханием инфицированного. (10.07.2020)
В российские клиники поступило лекарство от коронавируса, созданное на основе японского средства от гриппа. Насколько оно эффективно, в чем риски - и почему немецкие эксперты осторожны в оценках? (11.06.2020)
У одних коронавирус вызывает тяжелые осложнения, а у других проходит незаметно. Немецкие и норвежские ученые провели исследование, которое показало связь между COVID-19 и группой крови. (10.06.2020)
Коронавирус передается воздушно-капельным путем и его носителем может быть человек, не имеющий никаких симптомов заболевания. Как избежать рисков, связанных с этим? DW собрала факты. (05.06.2020)
Когда из-за пандемии коронавируса больницы в РФ, как и по всему миру, столкнулись с нехваткой персонала, на помощь пришли волонтеры. Что ими движет и как эта работа изменила их жизнь - у DW. (03.06.2020)
Из-за коронавируса бордели в ФРГ закрыты с середины марта. Профсоюз работников секс-индустрии разрабатывает новые санитарные нормы обслуживания клиентов, а политики призывают запретить проституцию. (03.06.2020)
С начала вспышки пандемии коронавируса в магазинах Германии быстро раскупили муку и дрожжи. Интересно, что теперь показывают весы. (03.06.2020)
Московский анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих рассказал DW о том, как медики в России заражаются коронавирусом и почему в некоторых больницах их намеренно не тестируют на COVID-19. (24.05.2020)
Медицинские работники в России рассказали DW о том, как изменилась их жизнь, восприятие своей профессии и отношение к ним общества во время борьбы с коронавирусом. (24.05.2020)
Медики особенно сильно подвержены риску заражения коронавирусом. В России во время борьбы с пандемией уже скончались около 200 работников больниц. DW собрала воспоминания родных об этих людях. (13.05.2020)
Гражданские инициативы во всем мире играют значимую роль в борьбе с пандемией COVID-19. Без каких проектов было бы сложнее справляться с коронавирусом в Петербурге - рассказывает DW. (01.06.2020)
В Германии и в других странах, охваченных пандемией вируса SARS-CoV-2, спорят о том, умирают ли заразившиеся им люди "от" или "с" COVID-19. Ответы, по идее, должны давать результаты вскрытия покойников.
Низкая смертность от COVID-19 в ФРГ во многих странах вызывает удивление. Она объясняется тремя ключевыми факторами. С одним из них немцам просто повезло.
Во время пандемии коронавируса в аптеках раскупают не только маски, но и одноразовые перчатки. Однако специалисты говорят, что от последних гораздо больше вреда, чем пользы.
В связи с пандемией SARS-CoV-2 люди по всему миру ищут индивидуальные средства защиты от коронавируса. Насколько эффективны защитные маски или респираторы? И какие из них лучше?
Многим больным пневмонией COVID-19 нужна искусственная вентиляция легких. Как работают аппараты ИВЛ, и почему их остро не хватает во времена пандемии коронавируса.
При проверке последних данных о росте заболеваний и смертей от COVID-19 бросается в глаза существенная разница в числе умерших в разных странах. Чем она объясняется?