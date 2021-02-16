Коронавирус: темпы распространения инфекции в Германии снижаются

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 110 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 84,8 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 17 февраля (время московское).

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Особо заразныйвариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный первоначально в Великобритании, выявлен уже в 94 странах, вариант, найденный сначала в ЮАР, - в 46, а вариант из Бразилии и Японии - в 21 стране, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 февраля. Эксперты в то же время полагают, что на самом деле эти более заразные виды коронавируса распространены шире, поскольку не все случаи заражения выявляются и регистрируются.

Темпы распространения инфекции в Германии снижаются

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В Германии за истекшие сутки было выявлено 7556 случаев заражения коронавирусом, 560 человек скончались от последствий инфекции, сообщает Институт имени Роберта Коха. В среду на прошлой неделе в стране было зарегистрировано 8072 случаев инфицирования и 813 летальных исходов.

За прошедшие семь дней индекс распространения инфекции составил в среднем по стране 57,0 случаев заражения на 100 000 населения. Месяц назад этот показатель равнялся 136, а 22 декабря 2020 года он достигал наивысшего до сих пор значения - 197,6.

Семидневный индекс репродукции коронавируса, по данным института Роберта Коха, со ставил 17 февраля 0,84 ( днем ранее - 0,86). Это означает, что 100 инфицированных заражают 84 человека.

Всего с начала пандемии в Германии, согласно официальным данным, коронавирусом заразились 2 350 399 человек, 66 164 больных скончались.

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Запланированные на март региональные выборы во Франции из-за пандемии коронавируса переносятся на три месяца на середину июня. Соответствующе решение принял во вторник, 16 февраля, парламент страны. В 2020 году из-за пандемии во Франции на лето переносились также коммунальные выборы.

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Французская компания BioSerenity сообщила, что создала защитную маску, способную уничтожать коронавирус, сообщает телеканал BFMTV. В компании указали, что у данного изделия есть четыре слоя. У одного из них имеются бактерицидные и антивирусные свойства с двумя молекулами - циклодекстрином и четвертичным аммиаком. Это средство зашиты способно блокировать и убивать вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем.

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Поминовение жертв коронавируса в Вашингтоне

Президент США Джо Байден подтвердил, что к концу июля в США будет достаточно доз вакцины против COVID-19, чтобы привить каждого американца. "К концу июля у нас будет более 600 млн доз, достаточно, чтобы вакцинировать каждого американца", - заявил он. Президент США посоветовал американцам вакцинироваться, несмотря на появление новых штаммов. "Если вы можете сделать прививку, делайте ее, когда сможете, независимо от появления других штаммов", - сказал Байден.

Эстафета олимпийского огня под угрозой срыва

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Губернатор японской префектуры Симанэ Тацуя Маруяма намерен отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня на территории региона из-за ситуации с коронавирусом, сообщило агентство Kyodo. В качестве причины он назвал недостаточно эффективные меры против распространения инфекции, которые принимает правительство Японии. Старт эстафеты олимпийского огня запланирован на 25 марта в префектуре Фукусима. Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через все 47 префектур страны.

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Лондон намерен провести в Совете Безопасности ООН резолюцию в поддержку перемирия в зонах конфликтов по всему миру, чтобы доставить в эти районы вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, чья страна председательствует сейчас в в Совбезе. По оценкам МИД, более 160 млн человек в мире могут оказаться отрезанными от вакцинации из-за конфликтов и нестабильности в их странах. Среди них - жители Йемена, Южного Судана, Сомали и Эфиопии.

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Число заразившихся коронавирусом снизилось в мире с 8 по 15 февраля на 16%, а летальных исходов - на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Эти данные приведены в опубликованном в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Наибольшее число новых случаев заражения пришлось на США - более чем 673 тыс. Далее следуют Бразилия (более 318 тыс.), Франция (более 127 тыс.), Россия (более 104 тыс.), Великобритания (более 97 тыс.), Италия (более 85 тыс.), Индия (более 78 тыс.), Мексика (более 66 тыс.), Индонезия (более 63 тыс.), Турция (более 55 тыс.).

ВОЗ не исключает третьей волны коронавируса

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Если люди не будут соблюдать меры предосторожности, возможна третья волна пандемии COVID-19, предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире "России 1". Это связано с тем, что человечество еще не выработало достаточный коллективный иммунитет против коронавируса.

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Власти Сан-Марино планируют в ближайшее время получить 7,5 тыс. доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". По данным газеты Serenissima, поставки могуть начаться уже в среду. Планируется, что вакцину будут хранить в специально оборудованном помещении до тех пор, пока власти не завершат процедуру одобрения ее применения. Население Сан-Марино 33 тысячи человек. Певоначально предполагалось, что страна получит вакцину из Италии, однако итальянские власти сами столкнулись с нехваткой препарата.

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Центр Амстердама в период локдауна из-за пандемии коронавируса

Апелляционный суд Гааги оставил в силе действующий в Нидерландах комендантский час. По словам судьи, это решение принято с учетом "интересов государства, которые в данном случае перевешивают важность немедленного удовлетворения иска", поданного фондом "Правда о вирусе". За несколько часов до этого окружной суд Гааги постановил немедленно отменить комендантский час в стране в соответствии с требованием фонда, который считает, что коронавирус не представляет такой серьезной опасности, как это преподносится властями и ведущими СМИ. Окружной суд признал комендантский час (запрет на выход из дома с 21.00 до 04.30), введенный в стране 23 января, "сильным нарушением" свободы передвижения и права на частную жизнь, отметив, что ограничение было принято без участия парламента. В начале февраля комендантский час был продлен до 2 марта. В конце января его введение привело к протестам, переросшим в беспорядки.

Хроника пандемии 16 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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