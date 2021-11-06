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Католичество

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Католичество".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

24-year-old Ali Abd Alwareth from Lebanon walks covered with a blanket of the Polish Red Cross and escorted by border police control as Polish MP Daria Gosek-Popiolek tries to comfort him outside the Emergency State zone on the Polish-Belarusian border and waits for arrival of Border Guard patrol, October 22, 2021. - Exhausted and trapped in a cold, cruel forest, Lebanese barber Ali Abd Alwareth said he regretted his week-long bid to enter the European Union via the Belarus-Poland border. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)

Церковь начинает сбор пожертвований для мигрантов на восточной границе Польши 06.11.2021

В Польше католическая церковь призывает к проведению общенациональной кампании по сбору средств для мигрантов, застрявших на границе с Беларусью.
Der konservative unabhängige Kandidat Peter Marki-Zay feiert, nachdem er die Vorwahlen der Opposition in Ungarn gewonnen hat. Peter Marki-Zay wird als Oppositionskandidat den rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban bei der Parlamentswahl 2022 herausfordern. (Wiederholung mit verändertem Bildausschnitt) +++ dpa-Bildfunk +++

Оппозиция Венгрии выдвинула соперника Орбана на выборы-2022 19.10.2021

Соперником Виктора Орбана на предстоящих выборах станет Петер Марки-Зай - консерватор, католик, отец семерых детей. На праймериз за него проголосовало большинство. "Это революция простых людей", - заявил политик.
Metropolitan Hilarion, Chairman of external relations department of the Moscow Patriarchate and permanent member of the Holy Synod of the Russian Orthodox Church, speaks during a news conference in Minsk, Belarus October 15, 2018. REUTERS/Vasily Fedosenko

Митрополит Иларион заявил о планах второй встречи глав РПЦ и Ватикана 07.10.2021

Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, подобно состоявшейся в 2016 году в Гаване, может быть организована, сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.
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Расследование обнаружило 216 тысяч жертв педофилии в католической церкви Франции 05.10.2021

До 3200 служителей католической церкви оказались причастны к сексуальному насилию за последние 70 лет, сообщила специальная комиссия по итогам расследования.

Eine Flagge mit dem Alten Wappen der Republik Belarus trägt ein Teilnehmer eines Ökumenischen Gottesdienstes für Belarus im Berliner Dom. Der Gottesdienst ist initiiert von der Evangelischen Kirche in Deutschland in Kooperation mit der Deutschen Bischofskonferenz, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland und der Arbeitsgruppe «Christliche Vision» des Koordinierungsrates für Belarus.

Карикатура, которая будет дорого стоить: как белорусский режим делает из католиков врагов. Мнение 08.09.2021

В своем комментарии специально для DW теолог Наталля Василевич рассуждает о том, как в Беларуси разжигается вражда на почве религии.
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Католические священники в Польше столкнулись с новыми обвинениями в педофилии 29.06.2021

С 2018 по 2020 годы в Польше зарегистрированы 368 случаев, когда речь могла идти о в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних со стороны священнослужителей.

Paris, FRANCE: (FILES) This file picture taken in the 1950s in Paris shows French foreign minister Robert Schuman in his office. Europe Day falls on 09 May each year, in commemoration of the date in 1950 on which the then French foreign minister, Robert Schuman, called on France, Germany and other European countries to pool coal and steel production as the first step towards a European federation. AFP PHOTO/FILES (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

Ватикан готовится признать блаженным отца-основателя ЕС Робера Шумана 19.06.2021

Папа Римский Франциск решил признать отца-основателя ЕС Робера Шумана обладающим "геройской добродетелью". Это предпосылка для получения в католической церкви статуса блаженного.
Pairs of children's shoes and toys are seen at memorial in front of the former Kamloops Indian Residential School after the remains of 215 children, some as young as three years old, were found at the site last week, in Kamloops, British Columbia, Canada May 31, 2021. REUTERS/Dennis Owen

В ООН требуют расследования после обнаружения захороненных останков детей в Канаде 05.06.2021

Эксперты ООН по правам человека назвали "чудовищным преступлением" гибель 215 воспитанников интерната для детей коренного населения в Канаде, останки которых были обнаружены в Камлупсе.
ABD0047_20171205 - WIEN - ÖSTERREICH: THEMENBILD - ZU APA0141 VOM 5.12.2017 - Illustration zum Thema Ehe für Alle / Ehe für Gleichgeschlechtliche Paare / Ehe für Homosexuelle / Homoehe: Zwei männliche Tortenfiguren, aufgenommen am Dienstag, 05. Dezember 2017, in Wien. Der Verfassungsgerichtshof gibt den Weg für die Ehe für alle frei. Auch gleichgeschlechtliche Paare können damit künftig in Österreich heiraten. - FOTO: APA/HERBERT NEUBAUER |

Католические общины Германии благословят "всех влюбленных" 10.05.2021

Католические общины Германии, в отличие от Ватикана, согласны благословить однополые пары. Конференция католических епископов Германии раскритиковала предстоящие службы.
Nonnen stehen auf dem Petersplatz und hören dem Past dabei zu, wie er das Regina Caeli Mittagsgebet vom Fenster mit Blick auf den Petersplatz rezitiert. Der Vatikan lockert seine Corna-Beschränkungen, so dass Gläubige sich wieder auf dem Petersplatz einfinden können. +++ dpa-Bildfunk +++

Может ли Ватикан помочь остановить войну в Украине? 30.04.2021

Президент Украины назвал Ватикан идеальным местом для встречи с российским президентом. Возможно ли такое развитие событий, выясняла DW.

Пасхальные торжества и протесты во время пандемии (05.04.2021) 05.04.2021

Перед Пасхой во многих странах ЕС ужесточили органичения. Церкви во время службы были полупустыми, а в некоторых городах прошли акции протеста.

Pope Francis celebrates Easter Mass at St. Peter's Basilica at the Vatican April 4, 2021. Filippo Monteforte/Pool via REUTERS

Urbi et Orbi: папа Франциск назвал возмутительными войны во время пандемии 04.04.2021

Несмотря на пандемию, вооруженные конфликты в мире продолжаются, а военные арсеналы растут, констатировал папа римский. "Это возмутительно", - резюмировал понтифик в своем пасхальном обращении.
***ACHTUNG: Bild nur zu Alexander Krylov, Messe, Juni 2019, Bonn Foto: Alexander von Tadden

Католический священник рассказал о том, как стал мужчиной 02.04.2021

В прошлом - успешный менеджер в России, профессор в немецком вузе. В 47 лет - католический священник. В откровенном интервью DW отец Александр рассказал о любви к Богу и женщинам, о вере и главной ошибке человечества.
28.03.2021 An Indonesian policeman stands guard outside a church after an explosion in Makassar on March 28, 2021. (Photo by INDRA ABRIYANTO / AFP) (Photo by INDRA ABRIYANTO/AFP via Getty Images)

В Индонезии прогремел мощный взрыв у католической церкви 28.03.2021

В результате детонации взрывного устройства у католического храма на острове Сулавеси, по данным полиции, пострадали как минимум 14 человек.

Die Plastik „Der Eichelbischof“ des Künstlers Jacques Tilly steht vor dem Dom in Köln. Verschiedene Initiativen, die sich mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester in der katholischen Kirche befassen, haben sich anlässlich der digitalen Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zu einer Protestveranstaltung vor dem Dom zusammengefunden. +++ dpa-Bildfunk +++

Сексуальное насилие в католической церкви ФРГ: что установило расследование 22.03.2021

Отчет адвокатов о сокрытии случаев сексуального насилия со стороны священников в архиепископии Кельна вновь привлек внимание к этой проблеме. Как отреагируют в остальных католических епархиях Германии?

Байден назвал Путина убийцей, что пожелал в ответ Путин Байдену и как реагирует Запад. DW Новости 18.03.2021

Еще не закончилась даже стодневка президентства Байдена, а американо-российские отношения, которые и так многие считали хуже некуда, ухудшулись еще больше. Накануне Байден в интервью телекомпании ABC утвердительно ответил на вопрос: считает ли он Путина убийцей. А Путин ответил американскому коллеге: "Будьте здоровы и кто обзывается, сам так называется". Как реагируют на все это в Европе?
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