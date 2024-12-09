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"Конклав" от режиссера "На Западном фронте без перемен"

Дима Елагин
9 декабря 2024 г.

Фильм "Конклав" немецкого режиссера Эдварда Бергера номинирован на американскую кинопремию "Золотой глобус" сразу в шести категориях. Награждение состоится 5 января. Чем зацепила картина?

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Рэйф Файнс
Рэйф Файнс номинирован за роль в "Конклаве" на "Золотой глобус" в категории "лучшая мужская роль в драме"Фото: Access Entertainment/FilmNation Entertainment/House Productions/Indian Paintbrush/picture alliance

В Ватикане траур - окна закрыты, монахини одеты в наряды темных цветов, на площади Сан-Марко столпились верующие. Умер папа римский, поэтому в Соборе Святого Петра проходит конклав, выборы будущего представителя католической церкви. Не успели тело понтифика увезти в морг, а политические игры уже начались: все обсуждают, кто последним видел папу и позаботился о нем перед смертью.

Борьба за священный престол не интересовала бы декана Коллегии кардиналов Томаса Лоуренса (Рэйф Файнс), если бы не претенденты-консерваторы, желающие откатить процесс эволюции церкви лет на 20 - 30 назад.

Сам Лоуренс управлять церковью не хочет, а потому с группой единомышленников выбирает либерального кардинала-американца Альдо Беллини (Стэнли Туччи). В первый же день голосования становится понятно, что шансы на победу у Беллини низки. И за несколько часов до начала выборов появился новый и очень яркий кандидат, имя которого по причинам безопасности держалось в тайне: кардинал Винсент Бенитес (Карлос Диес), руководивший миссией в Кабуле. Лоуренс хотел бы остаться в стороне и спокойно принять поражение, только положение дел таково, что на каждого из фаворитов голосования есть компромат...

"Конклав": точная копия Сикстинской капеллы и связь с романами Агаты Кристи 

Новый фильм немецкого режиссера Эдварда Бергера (Edward Berger) "Конклав" получил премьеру на смотре в Теллуриде, а затем был показан в Торонто, тем самым пропустив Венецианский фестиваль, входящий в европейскую "большую тройку" (вместе с Каннами и Берлином). Такой расклад удивляет, потому что предыдущая работа Бергера "На Западном фронте без перемен" (2022) была одним из фаворитов оскаровской гонки 2023 года, а в Венеции очень любят англоязычных звезд и премьеры громких проектов.

Кадр из фильма "Конклав"
Кадр из фильма "Конклав"Фото: Access Entertainment/FilmNation Entertainment/House Productions/Indian Paintbrush/picture alliance

"Конклав" - как раз такое большое кино, ради съемок которого в итальянской студии Чинечитта возвели точную копию Сикстинской капеллы, повторив сначала росписи великих художников (Микеланджело, Боттичелли, Перуджино и др.), а потом состарив их. Весь труд - чтобы передать важную для фильма аутентичность напряженного действа: пока голосование не закончится, более сотни кардиналов изолированы от внешнего мира, поэтому любые внутренние слухи распространяются молниеносно и имеют огромное влияние. 

Структурно история "Конклава" напоминает криминальные романы Агаты Кристи, построенные почти всегда по одному принципу: следователь вместе с подозреваемыми оказывается в замкнутом помещении, поэтому никто не может сбежать с места преступления. В фильме Бергера, основанном на британской книге Роберта Харриса, на месте детектива Эркюля Пуаро - кардинал Томас Лоуренс, не до конца уверенный в правильности своих поступков, но копающийся в "грязном белье" своих коллег. Этические метания Лоуренса - психологическая основа фильма, помогающая идеально срежиссированному проекту держаться на плаву.

"Конклав" и "На Западном фронте без перемен". Что между ними общего?

У "Конклава" и "На Западном фронте без перемен" одна общая проблема - холодная интонация автора, заинтересованного больше в деталях действа, чем в участвующих в нем людях. Эдвард Бергер - талантливый постановщик, в его последних картинах есть и красочная операторская работа, и талантливые актеры, и четкий монтаж, но очень мало человеческого тепла.

Плакат фильма
Кадр из фильма "Конклав". Картина Эдварда Бергера номинирована на "Золотой глобус" в шести категориях: как лучший драматический фильм, за лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль в драме (Рэйф Файнс), за лучший сценарий (Питер Строган) и за лучшую женскую роль второго плана (Изабелла Росселлини)Фото: Access Entertainment/FilmNation Entertainment/House Productions/Indian Paintbrush/picture alliance

Оператор картины Стефан Фонтен своей камерой точно передает ритуальность мероприятия, где каждый жест, каждое слово и каждый взгляд имеют значение. Огромное количество визуальных акцентов, красивые кадры людей в декорациях не придают жизни фильму, где режиссер будто попросил актеров играть более сдержанно. 

Сильный эффект эмоциональной отрешенности Эдвард Бергер показал в социальной драме своего немецкого периода творчества "Джек" (2014), где два маленьких брата на протяжении нескольких дней ищут свою маму посреди Берлина. Детская опустошенность и неопытный взгляд ребенка на мир резонировали со взглядом взрослого зрителя, осознающего во всей полноте ужас происходящих событий. Такой же контраст в "Конклаве" не совсем удачно выглядит, потому что показанные действия и так подразумевают некоторый уровень религиозной отстраненности от мирских страстей. 

Фильм "Конклав": любой человек - жертва обстоятельств

Режиссерская фокусировка на действии, а не на актерах, входит в конфликт с основной мыслью фильма, рассказывающего о тяжелой ноше человека, оказавшегося перед сложным выбором. Чувство неопределенности преследовало братьев в "Джеке", солдат в "На Западном фронте без перемен", а теперь и кардинала Лоуренса, который до самого конца не уверен, поступил ли он правильно, вмешавшись в ход голосования.

Вопрос "Тварь ли я дрожащая или право имею…" Бергер рассматривает под углом не экзистенциальным или теологическим, а гуманистическим: Лоуренс прямо говорит, что расследует чужие грехи не по воле божьей, а лишь выполняя последнюю волю умершего папы. Муки выбора главного героя, его желание идеально выполнить свою работу отражают важную для Эдварда Бергера идею: любой человек, даже наделенный властью, все равно остается жертвой обстоятельств. Некоторые вещи подвластны лишь судьбе, как бы ты ни пробовал ее обыграть.

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