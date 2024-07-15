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Католиков и протестантов в Германии становится все меньше

Вера Фридрих
15 июля 2024 г.

​​​​​​​Последняя перепись населения Германии, данные общин, а также сведения об уплаченных в 2023 году церковных налогах показали, что приверженцев традиционных для страны христианских конфессий становится все меньше.

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Крест
Фото: Pascal Deloche/Godong/UIG/IMAGO

Протестантов и католиков в Германии - около 48 процентов. 52 процента жителей ФРГ - и впервые это абсолютное большинство - либо принадлежат к другой религии или конфессии, либо позиционируют себя как нерелигиозные.  

Согласно прогнозам, тенденция будет нарастать: немцы продолжат выходить из традиционных христианских конфессий, доминировавших в стране на протяжении долгих лет. 

Эти сведения были получены в результате анализа данных переписи населения, проводившейся в Германии в 2022 году, а также учета сведений, поступивших от коммун. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) обратилась в немецкое Федеральное статистическое ведомство с просьбой провести скрупулезный анализ населения страны с точки зрения религиозных предпочтений. В итоге ведомство предоставило СМИ "церковный обзор" в целом по стране, а также по отдельным землям, регионам и коммунам.   

Религиозные предпочтения жителей крупных городов Германии 

По данным NZZ, с 2022 года в западных федеральных землях Германии нет ни одного города с населением 100 тыс. человек и больше, в котором протестанты составляли бы относительное большинство. Крупнейшим немецким городом, в котором до сих пор преобладают протестанты, является баварский Байройт (население - около 75 тыс.), и это с учетом того, что Бавария - традиционно католическая федеральная земля. 

В 2011 году в 23 крупных немецких городах доля католиков, в них проживающих, была выше представителей других религий или конфессий. Сейчас таких городов - всего четыре: Мюнстер, Падерборн, Ботроп и Трир. В Регенсбурге и Ингольштадте, например, доля католиков сократилась почти на четверть.  

Христиане в Германии. Общая ситуация 

По состоянию на 15 мая 2022 года ситуация такова: в Германии - около 19 млн христиан-протестантов и около 21 млн католиков. Предыдущая перепись населения - 2011 года - показала, что католиков на тот момент было более 24 млн, а протестантов - почти 23 с половиной млн. Тенденция к сокращению очевидна, делает вывод газета NZZ.  

Традиционные христианские церкви теряют прихожан во всех федеральных землях Германии. Число католиков в Баварии сократилось на 920 тыс. в период с 2011 по 2022 год. За тот же период в Северном Рейне - Вестфалии протестантов стало примерно на 840 тыс. меньше. 

В 2023 году католики и протестанты, проживающие в Германии, совокупно уплатили меньше церковного налога, чем в 2022-м (цифры были обнародованы на днях). И данный факт также свидетельствует о сокращении числа христиан в стране. Официальной статистики о мусульманах или об иудеях, проживающих в ФРГ, нет.

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