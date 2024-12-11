Франциск и кардиналы: кто выберет следующего папу римского

Когда папа римский Франциск называет имена новых кардиналов, всегда можно ожидать сюрпризов. 7 декабря глава Римско-католической церкви назначил 21 священнослужителя в коллегию кардиналов, и опять не обошлось без неожиданных решений. Одному из новых членов коллегии 44 года - это самый молодой кардинал за долгое время. Другому же через десять месяцев исполнится 100 лет - он станет самым пожилым из всех ныне живущих 253 кардиналов.

Третий - член Римской курии, индиец, всего три года отвечающий за организацию поездок папы. Архиепископы Тегерана и Алжира, родившиеся в Бельгии и Франции, также предстали перед Франциском в минувшую субботу в соборе Святого Петра и получили пурпурные шапочки кардиналов.

Папа Франциск "гораздо более своеволен" в кадровой политике

Как и в предыдущих девяти раундах назначений новых кардиналов, Франциск не просто полагался на унаследованные привычки. Этот папа действует "гораздо более своевольно", чем все его предшественники за последние 200-250 лет, он намного меньше учитывает чьи-то ожидания, констатировал в беседе с DW профессор теологии из Аугсбурга Йорг Эрнести (Jörg Ernesti).

Йорг Эрнести Фото: Nicolal Kaestner

Например, кандидатуры епископов таких важных метрополий, как Милан, Сидней, Париж или Берлин, остаются нерассмотренными. "Вместо этого Франциск часто выбирает священнослужителей, которые соответствуют его церковной политике, например, очень вовлеченных в проблему беженцев и миграции", - добавляет Эрнести. Он недавно проанализировал развитие современного папства и характеристики отдельных понтификов в своей книге "История пап с 1800 года".

Коллегия кардиналов - это ближайший круг советников главы католической церкви. После смерти или ухода папы римского именно члены коллегии в возрасте до 80 лет избирают его преемника на так называемом конклаве. На самом деле, как установил папа Павел VI в 1975 году, число кардиналов, которые на конклаве будут выбирать следующего папу римского, не должно превышать 120. Но папе позволено отступать от этих правил.

Только у одного из новоназначенных кардиналов - 99-летнего итальянца Анджело Ачерби - возраст уже превысил указанный предел. Это означает, что с 7 декабря среди членов коллегии 140 кардиналов моложе 80 лет будут допущены к выборам следующего понтифика. Редко, если вообще когда-либо в прошлом, их было так много. К концу 2025 года 15 кардиналов достигнут 80-летнего возраста и, следовательно, будут исключены из круга потенциальных выборщиков папы. Всего их останется 125 - если никто не умрет.

Большинство нынешних кардиналов назначены Франциском

Очевидно, что папа римский Франциск уже заметно повлиял на состав участников следующего конклава. Лишь около 21% потенциальных выборщиков нового папы были назначены еще Иоанном Павлом II, возглавлявшим Римско-католическую церковь в 1978-2005 годы, или Бенедиктом XVI, занимавшим этот пост в 2005-2013 годах. Остальные - выбор Франциска.

Папа римский Франциск Фото: Massimo Valicchia/NurPhoto/picture alliance

При этом его кадровая политика в данном случае отличалась заметным разнообразием. Франциск любит выбирать кардиналов не из числа тех священнослужителей, которые тихо и незаметно ждут такого назначения. Любой, кто имеет отношение к процессам, происходящим в Ватикане, знаком с такими, кто делает карьеру. Франциск поступает иначе.

Архиепископ Токио Тарцизий Исао Кикути, один из новых назначенных кардиналов, был в Риме на Всемирном синоде в октябре, когда папа объявил имена будущих кардиналов во время воскресного богослужения. Кикути на нем не присутствовал, и когда кто-то неожиданно поздравил его, он сначала подумал, что это шутка. И не верил в случившееся до тех пор, пока кардинал из Боготы не показал ему видеозапись с выступлением папы римского Франциска.

Желание папы римского в большей степени интернационализировать коллегию кардиналов особенно бросается в глаза. В конклаве от 2013 года, избравшем преемником Бенедикта XVI аргентинца Хорхе Марио Бергольо - ныне папу Франциска, - участвовали 115 кардиналов из 48 стран, в том числе 28 итальянцев (сегодня - 17) и шесть немцев (сейчас - три), но только одиннадцать кардиналов из стран Азии и Океании (сегодня - 29) и одиннадцать из стран Африки (сегодня - 18).

Кардиналы со всего мира на Всемирном католическом синоде в Риме, 4 октября 2023 года Фото: Evandro Inetti/picture alliance/ZUMA/dpa

По мнению итальяно-американского историка церкви Массимо Фаджоли, еще один элемент в кадровой политике папы даже важнее интернационального фактора. Часто возникает "личная близость" через знакомство с конкретным человеком, через общую принадлежность к Ордену иезуитов, через схожую религиозность или личную симпатию. Фаджоли напоминает, что во времена Иоанна Павла II или Бенедикта XVI такого рода связи подвергались большой критике: "При Франциске об этом мало говорят, но личная близость налицо".

Географический аспект, по мнению историка, доминирует в кадровых решениях папы римского Франциска в тех регионах, которые интересуют его лично, например, в Африке, Латинской Америке или Азии. В тех же частях света, с которыми он не имеет особых связей, верх берут интуиция и личная симпатия, полагает Фаджоли.

Он указывает на странные последствия такой практики. Например, уже долгое время ни один потенциальный участник процесса выбора папы римского не был родом из Ирландии. А священнослужитель из Австралии, которого сейчас возвели в кардиналы, - украинец, опекающий католиков-украинцев в этой стране.

Сможет ли Франциск, которому 17 декабря исполнится 88 лет, своей кадровой политикой предопределить решение будущего конклава? Профессор теологии Йорг Эрнести настроен по этому поводу скептически. Каждый папа, конечно, старается, чтобы его работа или церковная политика таким способом была бы продолжена. Однако история католической церкви показывает, что это не так просто. "Можно сказать, что конклавы, в конечном счете, непредсказуемы", - утверждает богослов.

Массимо Фаджоли Фото: Privat

Историк Массимо Фаджоли видит здесь и другую проблему. Коллегия кардиналов действительно стала более интернациональной. Появилось гораздо больше кардиналов, которые "сильнее отличаются по происхождению и тому, из каких они частей света, но они почти никогда не встречаются", отметил историк в интервью DW. Это происходит потому, что папа Франциск редко и лишь в ограниченной степени использует инструмент обязательных встреч кардиналов, который предназначен именно для этой цели.

"На мой взгляд, это рискованно", - продолжает историк, отмечая, что большая по численности и более интернациональная коллегия кардиналов вполне имела бы смысл. Но папа должен действительно собрать ее воедино и использовать в качестве "Сената католической церкви". "Сегодня, напротив, есть опасность, что это будет просто группа людей, которые однажды соберутся вместе, а затем столкнутся с проблемой избрания нового папы, не зная друг друга", - подвел итог Фаджоли.