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Папа римский переходного периода

Кристоф Штрак
Комментарий
19 мин. назад

Умерший на 95-м году жизни немецкий священник Йозеф Ратцингер открыл путь переменам в католической церкви, досрочно отрекшись от Святого престола, указывает Кристоф Штрак.

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Йозеф Ратцингер после избрания папой римским, 2005 год
Йозеф Ратцингер после избрания папой римским, 2005 годФото: AFP via Getty Images

Нет, революционером назвать Йозефа Ратцингера (Joseph Ratzinger) было нельзя. Ни в те 8 лет, когда он с 2005 по 2013 годы возглавлял Римско-католическую церковь под именем Бенедикта XVI; ни в 60-е годы прошлого столетия, когда он был молодым теологом; ни в его бытность архиепископом Мюнхена и Фрайзинга или - позже - префектом Конгрегации доктрины веры, влиятельного органа католической церкви, призванного бороться за чистоту вероучения.

А вот кем он несомненно всегда был, так это крупным мыслителем и теологом. Что он и доказывал неоднократно, находясь на Святом престоле. Там, где его преемник сегодня взывает к чувствам верующих, удивляет и вдохновляет, Бенедикт XVI писал книги и проповедовал.

Папа римский из страны палачей

Бенедикт XVI был первым за 482 года понтификом, перебравшимся в Ватикан из Германии - страны Гитлера, страны, виновной в ужасах Холокоста. Есть даже фотографии, на которых молодой Йозеф запечатлен в форме юных помощников противовоздушной обороны вермахта. И, тем не менее, спустя 60 лет после окончания Второй мировой войны конклав в Ватикане назвал этого немецкого кардинала новым папой римским. Это многое говорит о репутации немецкой католической церкви и немецкоязычной теологии. Но главное - это был вотум в пользу не столько немца, сколько одного из ведущих католических теологов современности, в котором конклав видел просто одного из своих членов. Европейский подход тогда вновь одержал верх в католической церкви.

Кристоф Штрак
Кристоф ШтракФото: DW/B. Geilert

За 8 лет пребывания Бенедикта XVI в Ватикане Святому престолу пришлось пройти через целый ряд потрясений. Отмена отлучения от церкви епископа, отрицавшего Холокост, неудачные кадровые решения понтифика, многочисленные случаи растления малолетних в католических заведениях. Впрочем, обвинять в этих скандалах именно Йозефа Ратцингера является по меньшей мере нечестным. Так, ни для кого в Ватикане не секрет, что резкий рост ставших известными при Ратцингере случаев педофилии объясняется многолетним замалчиванием этой темы во времена его предшественника, папы римского Иоанна Павла Второго.

Бенедикт XVI был понтификом переходного периода. Это нисколько не умаляет его заслуги. После сопровождавшегося бурными общественными процессами понтификата его предшественника Бенедикт XVI за 8 лет во главе мирового католицизма сумел вновь обратить взор на сущность церковного учения, на Иисуса Христа, на значение церкви в обществе, на таинство Святого Причастия. Что касается проблем Ватикана, то лишь малую толику их ему удалось решить. Большинство, однако, остались.

Отречение от Святого престола не было признаком слабости

Отречение Бенедикта XVI от Святого престола в феврале 2013 года было не признаком слабости, а свидетельством его преклонения перед престолом Святого Петра и уважения к самому себе. Понтифик-теолог много месяцев продумывал это революционное решение и прекрасно осознавал его драматизм. Как он сам позже признался, это был совсем иной диалог с современной жизнью, "с миром, который так быстро меняется".

Последствия этого шага в 2013 году еще было невозможно оценить, он стал вызовом церковной системе. Чтобы пойти на это, понтифик должен был действительно быть теологом, который любил свою церковь и ощущал себя ее служителем. И не быть революционером. Всю свою жизнь он посвятил сохранению церковного учения, в котором четко видел границы для реформ, но одновременно и возможности для реформирования. Его отречение дало возможность католической церкви совершить важный поворот - и не только благодаря динамизму его преемника. После этого поворота путь назад уже невозможен. И это уже сравнимо с настоящей революцией.

Автор: обозреватель DW Кристоф Штрак.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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