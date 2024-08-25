Папа римский раскритиковал закон о запрете РПЦ в Украине

Папа римский Франциск осудил принятый в Украине закон о запрете деятельности в стране религиозных организаций, связанных с Россией. В воскресенье, 25 августа, во время полуденной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане понтифик заявил, что опасается за свободу вероисповедания ввиду "недавно принятых законов в Украине".

Молитва не является преступлением, и каждому, кто желает молиться, нужно разрешить это делать в той церкви, которую он считает своей, подчеркнул Франциск. "Ни одна христианская церковь не должна быть запрещена, прямо или косвенно. Церкви неприкосновенны", - заявил папа.

В свою очередь во Всемирном совете церквей призвали власти Украины к осторожности "при принятии мер, которые нарушают фундаментальное право на свободу вероисповедания и убеждений, а также могут подорвать социальную сплоченность во время чрезвычайного положения в стране". В то же время в организации отметили, что Всемирный совет церквей всегда осуждал войну России против Украины. "Мы продолжаем придерживаться этой позиции, - говорится в сообщении. - Украинская власть имеет право защищать суверенитет и независимость страны и привлекать к ответственности лиц, виновных в преступлениях против интересов Украины".

Католические священники в Украине поддержали запрет РПЦ

23 августа глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук высказался в защиту нового закона. Он отметил, что мера является не запретом церкви, а ее защитой от опасности использования религии как оружия. "Россия использовала подконтрольное ей православие как инструмент милитаризации, превратив его в нейротропное оружие", - указал католический иерарх.

В то же время, подчеркнул Шевчук, важно следить за тем, как закон будет реализован на практике, чтобы не допустить возможных негативных последствий для религиозных общин. Он также призвал к прозрачности и четкости в применении закона.

Закон о запрете РПЦ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью (РПЦ). Несколькими днями ранее законопроект под официальным названием "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" одобрила Верховная рада. Закон вступит в силу через 30 дней и отразится в первую очередь на деятельности Украинской православной церкви (УПЦ).

Как пояснял депутат Владимир Вятрович, проверку на предмет того, является ли религиозная организация "аффилированной с центром в России", будет проводить украинская Государственная служба по этнополитике и свободе совести. Если признаки "аффилированности" выявят, у организации будет девять месяцев, чтобы разорвать эти связи, добавил Вятрович.

Запрет смогут ввести лишь по решению суда в том случае, если по прошествии этого срока связи религиозной организации с Москвой расторгнуты не будут. "Такие организации не будут иметь права использовать государственное и коммунальное имущество, члены таких организаций не будут иметь права быть капелланами в Вооруженных силах Украины", - приводило слова Вятровича агентство УНИАН.

В самой УПЦ, комментируя закон, заявили, что церковь действует юридически в рамках украинского законодательства, "согласно всем учредительным документам, является самостоятельной, независимой и не подчиняется Московскому патриархату".