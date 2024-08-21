УПЦ в Украине теперь под запретом? Что предусматривает закон

Верховная рада запретила деятельность в Украине церквей, которые имеют отношение к России. Прежде всего, это может затронуть УПЦ. На разрыв связей с Москвой церкви дадут 9 месяцев.

Верховная рада во вторник, 20 августа 2024 года, приняла закон о регулировании деятельности религиозных организаций, который должен сделать невозможным деятельность церквей, связанных с Россией, которая ведет войну против Украины. Речь идет, в частности, об Украинской православной церкви (УПЦ). Ее также называют Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП), хотя официально УПЦ не имеет в названии приставки МП. "За" законопроект проголосовали 265 народных депутатов. Закон вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

"Агентура Кремля под прикрытием церкви"

Украинские власти и политики единодушно одобрили запрет деятельности церкви, связанной с Русской православной церковью (РПЦ), которая поддерживает войну РФ против Украины. "Принят закон о нашей духовной независимости. Это то, о чем мы говорили с членами Совета церквей и религиозных организаций. И на днях буду говорить с представителями Вселенского патриарха Варфоломея. Будем и дальше укреплять Украину, наше общество", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

С эмоциональными комментариями после принятия законопроекта выступили депутаты Верховной рады. "Историческое голосование! Еще долгий бюрократический путь нас ждет впереди. Но сегодня мы встали на неотвратимый путь очищения изнутри от агентурной сети Кремля, которая десятилетиями скрывалась за маской религиозной организации", - написал в Facebook народный депутат от партии "Голос" Роман Лозинский.

Владимир Путин и патриарх РПЦ Кирилл Фото: Alexander Nemenov/AFP/dpa/picture alliance

Пропрезидентская фракция "Слуга народа" поддержала законопроект 173 голосами "за". "Последние клешни ФСБ в Украине, которые десятками лет прикрывались церковью, сломаны! РПЦ (УПЦ МП) - это не о вере, духовности или религии. Это о нарушении прав украинцев, это об уничтожении сознания граждан, это о нарративах Кремля", - написала в Facebook после голосования депутат фракции Елизавета Богуцкая.

В оппозиционной фракции "Европейская солидарность" поприветствовали принятие документа, но отметили, что Верховная рада должна была проголосовать за это раньше. "Досадно, что для принятия решения понадобилось 2,5 года после полномасштабного вторжения", - написала сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко в Telegram. Еще в мае и июле, требуя рассмотрения законопроекта, "Европейская солидарность" блокировала трибуну парламента. Тогда парламентарии договорились, что как только будет собрано 226 подписей "за", законопроект вынесут на голосование. "Еще два года назад подавал петицию на сайте президента, тогда мы собрали 25 тысяч голосов за сутки. Наконец-то закон принят!", - отметил депутат фракции "ЕС" Алексей Гончаренко.

Экспертиза ранее выявила связь УПЦ с РПЦ

В первом чтении за этот законопроект депутаты проголосовали еще в октябре 2023 года. Но в последующие месяцы документ не выносился на второе чтение. Хотя до этого, еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину, украинское общество критиковало священнослужителей УПЦ за поддержку российских нарративов, касающихся войны в Украине, и требовало от власти решительных действий по запрету деятельности этой церкви. Украинские спецслужбы неоднократно проводили обыски у священнослужителей УПЦ по подозрению в распространении российской пропаганды и даже в работе отдельных ее представителей на российские спецслужбы.

Еще в 2018 году Верховная рада приняла закон, обязывающий Киевскую митрополию УПЦ и остальные организации, связанные с Русской православной церковью, указать свою принадлежность к ней. Аналогичный приказ о переименовании ряда религиозных организаций для четкого информирования верующих о происхождении из РФ издало и министерство культуры.

Но эти организации обжаловали приказ Минкульта в тогдашнем знаменитом резонансном деле в Окружном административном суде города Киева. "Хочу напомнить о тех, благодаря кому, в частности, эта враждебная сеть долгое время чувствовала себя в Украине как у Бога за пазухой - судей нашего любимого Окружного админсуда Киева. Именно он в свое время запретил переименовать УПЦ МП в РПЦ, что дало возможность ей и дальше изображать из себя украинскую церковь, а не вражескую агентуру", - отметил соучредитель и председатель правления Фонда Dejure Михаил Жернаков. Окружной административный суд Киева был ликвидирован в декабре 2022 года.

Киево-Печерская лавра в Киеве Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP

Весной 2022 года УПЦ внесла изменения в свой устав, чтобы отмежеваться от РПЦ. Несмотря на это, религиоведческая экспертиза Госслужбы по свободе совести показала: УПЦ является структурным подразделением Русской православной церкви.

17 августа Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций заявил, что поддерживает законопроект о запрете в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с РПЦ. "Мы категорически осуждаем деятельность Русской православной церкви, которая стала соучастницей кровавых преступлений российских захватчиков против человечности и освящает оружие массового уничтожения и открыто заявляет о необходимости уничтожения украинской государственности, культуры, идентичности, а с недавних пор - и самих украинцев. Мы поддерживаем законодательную инициативу деятельности таких организаций в нашей стране, которая также имеет широкую политическую и общественную поддержку", - говорится в заявлении Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Кроме того, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний призвал предстоятеля УПЦ Онуфрия начать диалог об объединении.

Как будет работать закон: 9 месяцев на разрыв с Москвой

Согласно принятому закону, религиозные организации, подозреваемые в сотрудничестве с РПЦ, будут проверяться соответствующей экспертной комиссией. Ее должна создать Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести. Если комиссия зафиксирует нарушения, Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести выдаст предписание церкви для исправления ситуации. Религиозным организациям после решения комиссии дадут 9 месяцев, чтобы разорвать связи с Россией. Если связи со страной-агрессором не будут прекращены, госслужба подаст на это юридическое лицо иск в суд, который и будет иметь право принять решение о запрете.

Но не ограничивает ли это свободу вероисповедания в стране? "Закон не ограничивает свободу вероисповедания, но предлагает разорвать связь с Москвой, а дальше приходы могут спокойно служить", - объясняет сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирина Геращенко.

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний Фото: REUTERS

Религиовед и философ Ирина Богачевская указывает на то, что УПЦ будет пытаться апеллировать к международному сообществу относительно нарушения этим законопроектом свободы вероисповедания, однако документ является юридически выверенным, и наоборот предусматривает защиту свободы вероисповедания, ведь принятие решения о запрете деятельности религиозных организаций будет приниматься многоуровнево.

Кроме того, каждая религиозная община имеет право обжаловать это решение. "Где же здесь ограничение свободы вероисповедания? Тем более законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, куда входят представители разных конфессий, которые наоборот отстаивают свободу вероисповедания в Украине", - отметила в комментарии DW Богачевская.

УПЦ планирует и дальше "жить как истинная церковь"

В УПЦ отреагировали на принятие законопроекта, отметив, что речь идет больше не о самой церкви, а о ее имуществе. В комментарии для "Громадськое ТВ" глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент отметил, что ситуация напоминает ему исторические параллели с коммунистическим прошлым. По словам Климента, упомянутый законопроект, "возможно, и запрещает УПЦ МП", однако у Украинской православной церкви официально нет приставки Московского патриархата (МП). "Украинская православная церковь и дальше будет жить как истинная церковь, признанная подавляющим большинством практикующих украинских верующих и поместных церквей мира. Это объективная вещь. Любые попытки запретить объективную вещь приведут только к дискредитации, в том числе и международной, тех, кто это захочет как-то реализовать", - считает митрополит.

Журналист, руководитель общественно-политической редакции издания Liga.net и соучредитель благотворительного фонда "Несемось!", военнослужащий ВСУ Петр Шуклинов считает, что в случае запрета УПЦ украинские государственные органы и силовые структуры должны начать процесс возвращения в подчинение Украины имущества этой церковной организации. "Все эти здания - украинские, а не российские. Главное слово всех будущих процессов - конфискация. Главная цель всех будущих процессов - восстановление исторической справедливости", - отметил Шуклинов.