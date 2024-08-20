Рада одобрила запрет на работу организаций, связанных с РПЦ

В Украине Верховная рада во вторник, 20 августа, приняла во втором чтении "и в целом" законопроект, запрещающий деятельность в стране религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью (РПЦ). Как сообщил в Telegram депутат Рады Ярослав Железняк, за этот законопроект высказались 265 проголосовавших, против - 29. Еще 4 депутат воздержались.

Официальное название законопроекта №8371 - "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". На момент регистрации оно звучало так: "О недопустимости деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью", уточняет информагентство "Интерфакс-Украина" .

Законопроект должен вступить в силу через 30 дней после опубликования. Прежде всего он отразится на деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

Запрет РПЦ в Украине

16 августа член комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Владимир Вятрович в комментарии агентству УНИАН пояснил, что готовящийся закон предусматривает запрет деятельности Русской православной церкви в Украине и аффилированных с ней структур и религиозных организаций, которые имеют своими центрами Москву, Россию.

Тогда же он подчеркнул, что проверку, направленную на то, чтобы установить, является ли та или иная религиозная организация "аффилированной с центром в России", будет проводить украинская Государственная служба по этнополитике и свободе совести. Если признаки "аффилированности" выявят, у организации будет полгода, чтобы "избавиться от этих признаков, разорвать эти организационные связи".

Если по прошествии этого срока связи расторгнуты не будут, Государственная служба подаст иск в суд, решением которого деятельность организации будет запрещена. "Также такие организации не будут иметь права использовать государственное и коммунальное имущество, члены таких организаций не будут иметь права быть капелланами в Вооруженных силах Украины", - приводило 16 августа агентство "УНИАН" пояснения Вятровича.

Агентство напоминает, что в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций" (регистрационный номер 8371) был принят еще 19 октября 2023 года: "Им предусмотрено, что на территории Украины должна быть запрещена деятельность религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией, в частности, речь идет об УПЦ МП". Тогда за этот законопроект проголосовало 267 народных депутатов.

23 июля 2024 года депутаты заблокировали трибуну Рады из-за отказа рассматривать законопроект о запрете УПЦ, таким образом сорвав пленарное заседание.

Реакции на запрет РПЦ в Украине

"Московской церкви в Украине не будет", - такими словами прокомментировал в Telegram результаты голосования глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как сообщает агентство "Интерфакс", Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций без участия представителей УПЦ заявил, что поддерживает законодательную инициативу по запрету на Украине деятельности религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинский закон "очередным витком гонения" на Украинскую православную церковь.