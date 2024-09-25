Албания создаст в Тиране аналог Ватикана для ордена Бекташи

Орден бекташей приветствует это решение, часть экспертов тоже не ожидает негативного влияния на отношения между религиозными общинами. Впрочем, другие эксперты видят в произошедшем опасный прецедент для будущего.

Объявляя о своем плане создания суверенного государства для шиитского суфийского ордена Бекташи в столице Албании Тиране, премьер-министр Эди Рама решил перефразировать слова покойной матери Терезы - лауреата Нобелевской премии мира, католической монахини, родившейся в семье албанцев. "Не все из нас могут совершать великие дела, но мы можем совершать маленькие дела с великой любовью", - сказал он.

Эди Рама Фото: Bianca Otero/ZUMAPRESS/picture alliance

Выступая 22 сентября на Генеральной ассамблее ООН, Рама заявил, что суверенный анклав, который будет построен по образцу Ватикана, резиденции католической церкви в Риме, станет "новым центром спокойствия, толерантности и мирного сосуществования".

Основанный в Османской империи в XIII веке, орден Бекташи имеет свою штаб-квартиру - Всемирный центр Бекташи - в Тиране с 1929 года. Правительство Албании планирует превратить 27 акров земли в восточной части Тираны в микрогосударство под названием "Суверенное государство ордена Бекташи", которое будет иметь собственные границы, паспорта и администрацию.

Орден Бекташи приветствует "уникальную инициативу"

Впервые информация о планах Рамы создать в албанской столице новое государство появилась 21 сентября в газете The New York Times. На следующий день премьер-министр официально объявил об этом в ООН.

Для лидера бекташей, Его Святейшества Эдмонда Брахимая, известного последователям как Баба Монди, это "уникальная инициатива", которая возвестит о наступлении новой эры религиозной терпимости и укрепления мира во всем мире.

"Орден Бекташи, известный своим призывом к миру, терпимости и религиозной гармонии, получит суверенитет, подобный ватиканскому, что позволит нам управлять автономно с религиозной и административной точек зрения", - говорится в заявлении ордена.

"Беспрецедентный случай религиозной инженерии"

Как это часто бывает в Албании, многие эксперты и общественность были в полном неведении относительно деталей правительственного плана. Бесник Синани (Besnik Sinani), научный сотрудник Центра мусульманской теологии Тюбингенского университета и соучредитель Института Конак в Тиране, говорит, что эта идея - "беспрецедентный случай современной религиозной инженерии".

Бесник Синани Фото: privat

"Сравнение с созданием Ватикана, навязанным папскому престолу в 1929 году Бенито Муссолини, не выдерживает исторической критики. Албанское правительство до сих пор не предложило ни одного убедительного аргумента в пользу такого шага", - сказал он DW.

Государство бекташей должен одобрить парламент?

Альберт Ракипи, председатель Албанского института международных исследований, утверждает, что это не просто частный вопрос, который предстоит решить правительству. "Хотя речь не идет о создании государства в классическом смысле - с определенным населением и территорией, с соответствующими институтами, такими как армия, полиция, бюрократия, суды, налоговая служба и прочее - решение должен принимать парламент", - указал он.

Ракипи отметил, что ряд важных аспектов, касающихся внешнего суверенитета, еще предстоит прояснить. Действительно, существует неопределенность в вопросе о том, как и кем будет признан суверенитет нового государства.

Конституция Албании гласит: "Республика Албания является унитарным и неделимым государством". Чтобы изменить это положение, потребуется внести поправки в конституцию, которые должны быть одобрены большинством в 94 голоса, или 2/3 всех законодателей в парламенте.

Албания - страна религиозной гармонии

Албания давно считается страной религиозной гармонии и терпимости. Мечети и церкви часто стоят в непосредственной близости друг от друга, а межконфессиональные браки спокойно воспринимаются в албанском обществе.

Его Святейшество Эдмонд Брахимай Фото: Philippe Lissac/Godong/IMAGO

По данным переписи населения 2023 года, около 50% из 2,4 млн жителей Албании исповедуют ислам. Большинство из них - мусульмане-сунниты, к общине бекташей принадлежит около 10% мусульман страны. Большинство остального населения составляют католики и православные.

Как создание микрогосударства повлияет на религиозный мир в Албании?

Ракипи не считает, что решение правительства негативно скажется на балансе, взаимопонимании и гармонии между религиозными общинами в Албании, поскольку бекташи исторически служили мостом единства и сотрудничества между мусульманами и христианами.

"Я думаю, что это хорошая инициатива, особенно для продвижения толерантности, культуры сотрудничества и сосуществования в контексте драматических событий, таких как конфликт на Ближнем Востоке", - сказал эксперт DW.

Отношения между религией и государством в Албании

Но в отличие от Ракипи, мусульманская община Албании заявила, что считает инициативу "опасным прецедентом для будущего страны", и подчеркнула, что является единственным официальным представителем ислама в Албании. "Эта инициатива, о которой мы узнали из СМИ, не обсуждалась с религиозными общинами, создавшими для подобных случаев специальный институт, восхваляемый всеми западными странами, а именно Межрелигиозный совет Албании".

Во всемирном центре Бекташи в Тиране Фото: Kristi Çavo/DW

Бесник Синани разделяет эту позицию. "Утверждения о том, что предполагаемое государство бекташей положительно повлияет на атмосферу толерантности в регионе, безосновательны", - сказал он DW. "Если оно будет реализовано, то, скорее всего, нарушит исторически сложившиеся отношения между религией и государством в Албании, которые были установлены на основе заветов отцов-основателей албанской государственности, многие из которых были бекташами", - уверен исследователь.

Ярлык "исламского государства"

Ряд экспертов обеспокоены тем, что на "Суверенное государство ордена Бекташи" может быть навешен ярлык "исламского государства". Однако Альберт Ракипи, эксперт по международным отношениям, подчеркивает, что Албания не планирует создавать в своей столице исламское государство. "Исламское государство - это другая реальность с теоретической и практической точки зрения", - отмечает он. "Не все государства, население которых составляют мусульмане, являются исламскими. В исламском государстве организующей идеологией является религия - в данном случае ислам, в большинстве случаев ислам также служит организующей идеологией для общества", - пояснил эксперт.

Бесник Синани видит другую опасность. "Нельзя не вспомнить, что албанское правительство было вовлечено в различные политические трения мирового масштаба на религиозной почве", - говорит он. В настоящее время Албания дала прибежище членам организации "Моджахеддин-э Хальк", которая ставит своей целью свержение иранского правительства. На территории Албании находятся и члены Движения Гюлена, которое считается террористической организацией в Турции, - напомнил эксперт.

Со своей стороны, всемирный орден Бекташи не видит оснований для скептических оценок и настаивает на том, что "у нового государства не будет иной цели, кроме духовного лидерства".