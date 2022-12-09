Йозеф Ратцингер - папа Бенедикт XVI: жизненный путь
На 96-м году жизни скончался Йозеф Ратцингер - папа римский Бенедикт XVI, отрекшийся от престола в 2013 году и получивший титул "римский понтифик на покое". Галерея DW о том, каким был его путь.
Семья Ратцингеров
Йозеф Ратцингер родился 16 апреля 1927 года в деревушке Марктль-ам-Инн в баварской провинции. Его отец служил в жандармерии, все члены семьи были глубоко религиозными людьми. На этом фото, сделанном в 1938 году, семья Ратцингеров: Йозеф (слева), его брат Георг и сестра Мария с родителями Йозефом и Марией.
Юность Йозефа Ратцингера
17-летним юношей Йозеф Ратцингер в 1944 был призван в ряды вермахта. На этом фото Йозеф Ратцингер - помощник в отряде противовоздушной обороны.
Профессор теологии
После окончания Второй мировой войны Йозеф Ратцингер, как и его брат Георг, который был старше на три года, изучал теологию в университете и стал священником. На этом фото Йозеф Ратцингер в 1959 году профессор теологии во Фрайзингене
Йозеф Ратцингер с кардиналом Йозефом Фрингсом
Вместе с кельнским архиепископом кардиналом Йозефом Фрингсом в 1963 году он принимал участие во втором Ватиканском соборе, который должен был положить начало обновлению церковного учения. Но студенческие протесты 1968 года сильно изменили настрой Ратцингера. Если вначале профессор теологии из Баварии выступал за новый курс и реформы, то впоследствии вернулся к традиционалистскому мышлению.
Ратцингер - архиепископ и кардинал
В 1977 году Йозеф Ратцингер стал архиепископом Мюнхена и Фрайзинга и в скором времени кардиналом.
Йозеф Ратцингер в Ватикане
Спустя 4 года папа Иоанн Павел Второй пригласил его в Ватикан. Там Ратцингер стал префектом Конгрегации доктрины веры. В дискуссиях по таким острым вопросам как реформы, церковное учение, роль женщины в церкви, экуменический процесс теолог Ратцингер придерживался строгого консервативного курса. На этом фото Йозеф Ратцингер вместе с папой Иоанном Павлом Вторым.
78-летний Ратцингер стал папой римский Бенедиктом XVI
"Кардиналы избрали меня. Простого и скромного делателя в винограднике божьем". С такими словами кардинал Йозеф Ратцингер выступил с балкона собора Святого Петра в Ватикане 19 апреля 2005 года. После двухдневного заседания конклава кардиналов над Сикстинской капеллой появился белый дым: 78-летний Ратцингер стал главой Римско-католической церкви, папой римский Бенедиктом XVI.
"Habemus Papam!"
"Habemus Papam!" Избрание папы Бенедикта XVI вызвало гордость у немецких католиков. "Мы - папа римский" - так была озаглавлена статья в бульварном издании Bild. Но звучали и опасения: 265-й папа римский слишком стар для Святого престола в свои 78 лет, а из-за своего консерватизма он не способен проводить реформы в церкви.
8 лет на Святом престоле
8 лет нахождения Йозефа Ратцингера на Святом престоле были переходным периодом. Это однако не означало, что Ратцингер ограничивался малозначительными поступками, а его действия не имели далеко идущих последствий для церкви. Бенедикт XVI расставил собственные акценты.
Критика в адрес папы Бенедикта XVI
У Бенедикта XVI было немало критиков. Протестантов возмущало то, что он активно не способствовал процессу сближения различных христианских конфессий. В арабском мире вызвала возмущение речь Бенедикта XVI в Регенсбурге в 2006 году и его неудачное высказывание о пророке Мухаммеде. Впрочем, впоследствии благодаря ему же христианско-мусульманский диалог проходил на качественно более высоком уровне.
Встреча с жертвой педофилии
Время пребывания Бенедикта XVI на Святом престоле омрачил скандал из-за скрываемых церковью случаев педофилии. Во многих странах достоянием общественности становились все новые случаи сексуального насилия священников над детьми. Церковь критиковали за то, что она реагировала недостаточно решительно. Понтифик искал выхода из этой ситуации. Он встречался с жертвами во время своих поездок.
Папа римский Бенедикт XVI в Германии
Папа римский удивил всех, став - несмотря на почтенный возраст - настоящим вдохновителем на Всемирных днях католической молодежи. Во время своего последнего визита в Германию в 2011 году в качестве понтифика Бенедикт XVI произнес в Айхсфельде в Тюрингии: "Где есть Бог, там есть будущее. Сказано, где мы даем Божьей любви полностью влиять на нашу жизнь, там открыты небеса".
Отречение Бенедикта XVI
Он был первым немцем на Святом престоле за почти 500 лет. А вошел в историю папа римский Бенедикт XVI тем, что 28 февраля 2013 года от этого престола отрекся. Конечно, в последние месяцы на Святом престоле 85-летний Бенедикт XVI выглядел физически больным. И на этом фоне решение сложить с себя полномочия было мужественным шагом и свидетельством рационального отношения к ситуации.
Папа римский Франциск и понтифик на покое Бенедикт
Новым, 266-м понтификом стал кардинал из Аргентины, 76-летний архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо из ордена иезуитов. Он нарек себя Франциском. Первое появление нового папы римского перед паствой было чрезвычайно скромным. Он попросил верующих помолиться за своего предшественника Бенедикта XVI, ушедшего на покой.