Йозеф Ратцингер - папа Бенедикт XVI: жизненный путь

Он был первым немцем на Святом престоле за почти 500 лет. А вошел в историю папа римский Бенедикт XVI тем, что 28 февраля 2013 года от этого престола отрекся. Конечно, в последние месяцы на Святом престоле 85-летний Бенедикт XVI выглядел физически больным. И на этом фоне решение сложить с себя полномочия было мужественным шагом и свидетельством рационального отношения к ситуации.