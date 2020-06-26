Канны: стриминг вместо дефиле

Май прошел без Каннского кинофестиваля - из-за коронавирусной пандемии. Горькая утрата для отрасли, так как двухнедельная гонка за "пальмовыми ветвями" на Лазурном берегу Франции считается самым престижным событием глобального киномира наряду с вручениями голливудских "Оскаров".

Но фестиваль с его конкурсной программой и гламурными дефиле по красной ковровой дорожке - это еще не все. Каннский кинофестиваль в профессиональных кругах известен также своим Marché du Film - международные кинорынком, где покупают и продают новые фильмы, предлагают проекты для копродукции. Подобные рынки работают и при других кинофестивалях, но кинорынок в Каннах особо престижен.

В Канны за новинками для проката

В Каннах кинорынок проводится с 1959 года. В этом году он также поначалу был отменен в связи с пандемией. Но потом решение переиграли, и коммерческие смотрины состоялись - в виртуальном формате, с 22 по 26 июня. Кинобизнес должен жить дальше, невзирая на вирусы. Кино - это не только искусство, но и многомиллиардный бизнес. И в какой-то момент кинотеатры снова распахнут свои двери для публики.

Так обычно проходит "реальный" Marché du film

Пока еще рано говорить о возобновлении нормальной работы кинопроката, хотя в Германии и некоторых других странах отдельные кинотеатры уже возобновили показы фильмов в соответствии с актуальными санитарно-гигиеническими нормами. Но что за фильмы можно будет посмотреть на большом экране в ближайшие недели и месяцы? Об этом можно узнать на кинорынке.

4000 новых кинопроектов из 120 стран мира

На Каннском кинорынке предлагают на продажу самый свежий товар: фильмы, которые кинозрители увидят в сезоне 2020/21. Спрос, очевидно, велик: 12 500 аккредитованных гостей. На первом в истории Канн виртуальном рынке в этом году выставлено на продажу около 4000 готовых фильмов, а также еще незаконченных проектов из более чем 120 стран.

Голливуд всегда охотно использовал фестивальные рынки для продвижения своих фильмов. В эпоху ограниченного кинобизнеса достаточно уже трейлера, чтобы возбудить ажиотаж. Известие о том, что американский режиссер и сценарист Майкл Манн представит свой сценарий долгожданного полнометражного фильма об итальянском автомобильном гении Энцо Феррари на Marché du Film в Каннах, сразу же попало в заголовки газет.

Немецкие фильмы на Каннском кинорынке

Немцы каждый год представляют кино из Германии на Каннском кинорынке. И нынешний сезон исключением не стал. "Для нас такой формат - премьера, как и для всех других, а также - эксперимент", - сказали в интервью DW представители компании German Films, которая занимается продвижением немецких фильмов за рубежом.

Если бы не корона, то в этом году на набережной Круазет снова бы состоялась премьера немецкого фильма. В программу был отобран байопик Оскара Рёлера (Oskar Roehler) о легендарном немецком режиссере Райнере Вернере Фассбиндере (Rainer Werner Fassbinder). Но фестиваль отменили, поэтому "Enfant Terrible" предлагается для ознакомления на кинорынке Каннского фестиваля и в скором времени выйдет в мировой кинопрокат. И это - не смелый прогноз, а констатация фактов.

Кадр из фильма "Enfant Terrible"

"У нас много немецких фильмов, которые успешно участвуют в конкурсах крупнейших международных кинофестивалей", - утверждают в German Films и приводят в качестве примера фильм "Undine" Кристиана Петцольда (Christian Petzold). "Русалочка" мэтра немецкого авторского кино вызвала ажиотаж во время Берлинале в феврале этого года и была продана в несколько стран мира ее дистрибьютором The Match Factory. Те, кто еще не купил "Ундину", могут это сделать в Каннах.

Всего в официальную программу 73-го Каннского международного кинофестиваля было отобрано 56 фильмов.

Цифровой кинорынок: сложнее, чем обычно

Виртуальный кинорынок оказался делом более сложным, чем это представлялось компании German Films изначально. Немецким киношникам пришлось разрабатывать с нуля совершенно новую концепцию. Организационные затраты оказались больше, чем на отработанную годами реализацию "реального" павильона. Но есть и свои плюсы. Поскольку не надо было платить за транспорт, проживание и приемы, были сэкономлены время и деньги.

Но большим минусом остается отсутствие прямых контактов. "Чего не хватает, так это личных встреч", - сетуют в German Films. Особенно артхаусному кино крайне необходимо живое общение, а также резонанс со стороны кинозрителей.

Немецкие фильмы на злобу дня

Среди новых кинопроектов, которые German Films продвигали на кинорынке в Каннах, есть два на злобу дня. Один из них - "A Black Jesus" ("Черный Иисус"). Документальный фильм спродюсирован немецким мэтром Вимом Вендерсом (Wim Wenders) и его компанией "Road Movies". Главный герой Эдуард, родившийся в Гане беженец, живущий на Сицилии, проявляет интерес к католической процессии и предлагает пронести по деревне фигуру черного Иисуса. "Черный Иисус" в постановке итальянского режиссера Луки Луккези - это кино о солидарности в Европе, которая не может прийти к одному знаменателю в вопросе о беженцах.

Кадр из фильма "A Black Jesus"

Художественный фильм под рабочим названием "Schoko/Brownie" ("Шоколадка") режиссера Сары Бласскиевич (Sarah Blaßkiewitz) также весьма актуален. В нем 30-летняя женщина с африканскими корнями, которая выросла в немецком Лейпциге, мечтает стать учительницей. "Шоколадка" - это ее прозвище, которое никогда не смущало ни ее саму, ни ее друзей. Но в какой-то момент все меняется. А перемены не всегда ведут к лучшему…

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