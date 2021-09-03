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Казахстан и Россия

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Казахстан и Россия".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

FILE-In this file photo taken on Tuesday, April 23, 2019, Kazakhstan's interim President Kassym-Jomart Tokayev attends the Nur Otan party congress in Nur-Sultan, the capital city of Kazakhstan. For the first time in nearly three decades of independence, Kazakhstan is holding a presidential election without Nursultan Nazarbayev on the ballot, but the longtime leader of the oil-rich Central Asian country casts a long shadow on the vote. (AP Photo, File) |

Власти Казахстана допускают строительство АЭС в республике 03.09.2021

"Казахстану нужна атомная станция", - заявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Восточного экономического форума. Президент РФ Владимир Путин в 2019 году предлагал соседям возвести АЭС по российским технологиям.

Как накануне выборов Навального и других неугодных Кремлю объявляют вне закона. DW Новости (12.08.2021) 12.08.2021

Вычищенные списки кандидатов в депутаты Госдумы и лишение легального статуса единомышленников Алексея Навального, а также других несогласных с политикой Кремля, по факту оставили Россию накануне выборов без оппозиции. Излюбленный прием властей - причисление неугодных к экстремистам и террористам.
Pandemie in Kasachstan. Einschränkungen in Alma-Aty, Impfung Centren, Mai 2021

Прививка от коронавируса: как проходит вакцинация в Казахстане 13.05.2021

В Казахстане вакцинация от коронавируса идет не столь быстрыми темпами, как ожидалось. Какие вакцины предлагают населению, сколько человек уже сделали прививку и чего опасаются казахстанцы?
08.07.2020 People queue in front of the coronavirus disease (COVID-19) testing facility in Almaty, Kazakhstan July 8, 2020. REUTERS/Mariya Gordeyeva

Как изменила Казахстан вторая волна коронавируса 13.08.2020

Казахстан выходит из повторного карантинного режима, вызванного второй волной эпидемии COVID-19. Но к прежней жизни, считают опрошенные DW эксперты, страна вернется еще не скоро, если вернется вообще.
25.07.2018 (180725) -- GYOR, July 25, 2018 -- Workers check an electric engine at an Audi factory in Gyor, northwestern Hungary on July 24, 2018. German carmaker Audi launched the serial production of electric engines at its construction plant in Gyor on Tuesday, Hungarian news agency MTI reported. ) (djj) HUNGARY-GYOR-AUDI-ELECTRIC ENGINES-SERIAL PRODUCTION AttilaxVolgyi PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Внешняя торговля Германии: маленькая Венгрия скоро обгонит большую Россию 26.02.2020

Товарооборот ФРГ с Россией, Казахстаном и Беларусью в 2019 году сократился, с Украиной - увеличился, с Узбекистаном стремительно нарастал. Но до Польши и Чехии всем им далеко.

США обещают Беларуси альтернативу российской нефти, но Лукашенко едет с визитом к Путину (04.02.2020) 04.02.2020

Госсекретарь Майк Помпео пообещал, что США могут обеспечить Беларусь нефтью. Эксперты не считают это реалистичным, как и поставки из Казахстана. Поэтому Александр Лукашенко снова едет к Владимиру Путину.
Ukrainian SSR. Lvov Region. The Druzhba (Friendship) oil pipeline and the Bratstvo (Fraternity) gas pipeline. 1983. Photo: Alexander Gordievich +++(c) dpa - Report+++ |

Беларусь ищет альтернативу российской нефти 14.01.2020

Минск направил свои запросы о покупке нефти Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии. Латвия уже изъявила готовность обсудить варианты.
Bildnummer: 58875222 Datum: 28.11.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 28, 2012. The offices of the Russian Ministry of Defense at Znamenka Street in central Moscow. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Politik Gesellschaft Verteidigungsministerium Russland xdp x0x 2012 quer 58875222 Date 28 11 2012 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Moscow Russia November 28 2012 The Offices of The Russian Ministry of Defense AT Street in Central Moscow PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY politics Society Ministry of Defence Russia XDP x0x 2012 horizontal

Обломок российской ракеты во время учений упал в Казахстане 11.01.2020

Во время плановых учений на арендуемом РФ полигоне в Казахстане осколок ракеты упал за пределы установленных мест.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. OCTOBER 17, 2013. People using their smartphones at a Moscow metro station. (Photo ITAR-TASS/ Mikhail Pochuyev)

Соседи России недовольны законом о предустановке российского софта 23.12.2019

Беларусь, Киргизия и Казахстан считают, что российский закон нарушает договор о Евразийском экономическом союзе. Три страны опасаются негативных последствий для внутреннего рынка, сообщают "Ведомости".

Президент Казахстана в "Немцова.Интервью": Мы не употребляем слово "аннексия" применительно к Крыму 04.12.2019

По словам президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, никаких опасений в отношении России после 2014 года у казахстанских властей не было: "Мы верим в мудрость российского руководства".
FILE - In this Sept. 15, 2008 file photo, experts take measurements during an exercise at the former nuclear test site of Semipalatinsk, northeastern Kazakhstan. From 1949 to 1989, the bare flatlands of northern Kazakhstan were the site for 456 nuclear tests - 116 of them above ground - that affected an area the size of Arizona and populated by some 1.5 million people. Kazakhstan, which gave up a huge nuclear stockpile in the 1990s, now wants to capitalize on its nonproliferation track record by offering to host a bank of reactor fuel that would remove the need for countries, namely Iran, to enrich uranium for themselves. (AP Photo, File)

Суд в ФРГ признал право поздних переселенцев на компенсацию за облучение 12.09.2019

Истица жаловалась на заболевания, связанные с ядерным полигоном в Семипалатинской области Казахстана, где она проживала после принудительного переселения семьи в Сибирь.
dpatopbilder - HANDOUT - 26.07.2019, Kasachstan, Baikonur: Dieses vom Pressedienst der Roscosmos Space Agency zur Verfügung gestellte Foto zeigt Fedor, ein 1,80 Meter großer Roboter, bevor er in einer Sojus-Kapsel zur Internationalen Raumstation ISS am Donnerstag, 22.08.2019, geschickt wurde. Er hat einen eigenen Twitter-Account, mit dem über die Arbeit mit dem Roboter berichtet wird. Auf der ISS sollen in den kommenden Wochen die Fähigkeiten des Roboters getestet werden. Fedor dient dabei als eine Art Versuchspassagier für Testmissionen. Foto: Uncredited/Roscosmos Space Agency Press Service/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

"Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту приземлился в Казахстане 07.09.2019

Российский человекоподобный робот FEDOR завершил свою первую миссию на Международной космической станции. Корабль с роботом на борту совершил штатную посадку в степях Казахстана.
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Торговля ФРГ с Россией и Казахстаном сократилась, с Украиной - выросла 26.08.2019

Немецкий бизнес расширяет сотрудничество с Восточной Европой, Польша как торговый партнер уже обогнала Великобританию и стала в два раза важнее, чем РФ.

Как Путин ругал США и почему арест журналиста стал главной новостью дня. DW Новости (07.06.2019) 10.06.2019

В Петербурге прошел Международный экономический форум, созванный для привлечения зарубежных инвесторов в российскую экономику. Сегодня же адвокат Майкла Калви - основателя фонда Baring Vostok, одного крупнейших зарубежных инвесторов в России, - сообщил, что его подзащитный на форум не приедет. Не самая обнадеживающая новость от находящегося под домашним арестом в Москве бизнесмена.

Чудеса по-нашему. Трамп кошмарит НАТО. Вредные советы мировым лидерам – "Заповедник", выпуск 79, 09.06.19 09.06.2019

Сказка о царе Путине и боярах, которые показывают ему последние российские разработки. Трамп сокрушает Китай на глазах у своих союзников по НАТО Меркель, Мэй и Макрона. Мы раздаем вредные советы президентам Путину, Трампу, Зеленскому, Назарбаеву и другим. Смотрите в 79 выпуске "Заповедника"!
Atyrau refinery, subsidiary of Kazakhstan's state-owned oil and gas company KazMunaiGaz, pictured on June 13, 2006. Foto: Anatoly Ustinenko +++(c) dpa - Report+++

Казахстан потребует от "Транснефти" компенсацию за грязную нефть 17.05.2019

Казахстанская нефть, которую загружают на танкеры в российском порту Усть-Луга, подверглась загрязнению. Казахстан потребует компенсацию от российского монополиста "Транснефть", сообщает Reuters.
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