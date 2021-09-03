Казахстан и Россия

Внешняя торговля Германии: маленькая Венгрия скоро обгонит большую Россию

Товарооборот ФРГ с Россией, Казахстаном и Беларусью в 2019 году сократился, с Украиной - увеличился, с Узбекистаном стремительно нарастал. Но до Польши и Чехии всем им далеко.