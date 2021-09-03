Казахстан и Россия

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Вычищенные списки кандидатов в депутаты Госдумы и лишение легального статуса единомышленников Алексея Навального, а также других несогласных с политикой Кремля, по факту оставили Россию накануне выборов без оппозиции. Излюбленный прием властей - причисление неугодных к экстремистам и террористам.
Госсекретарь Майк Помпео пообещал, что США могут обеспечить Беларусь нефтью. Эксперты не считают это реалистичным, как и поставки из Казахстана. Поэтому Александр Лукашенко снова едет к Владимиру Путину.
В Петербурге прошел Международный экономический форум, созванный для привлечения зарубежных инвесторов в российскую экономику. Сегодня же адвокат Майкла Калви - основателя фонда Baring Vostok, одного крупнейших зарубежных инвесторов в России, - сообщил, что его подзащитный на форум не приедет. Не самая обнадеживающая новость от находящегося под домашним арестом в Москве бизнесмена.
Сказка о царе Путине и боярах, которые показывают ему последние российские разработки. Трамп сокрушает Китай на глазах у своих союзников по НАТО Меркель, Мэй и Макрона. Мы раздаем вредные советы президентам Путину, Трампу, Зеленскому, Назарбаеву и другим. Смотрите в 79 выпуске "Заповедника"!