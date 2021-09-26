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Зенитный ракетный комплекс С-400

MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 5, 2017: S-400 Triumf medium-range and long-range surface-to-air missile systems at Alabino training ground during a rehearsal for the upcoming 9 May military parade marking the 72nd anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II. Valery Sharifulin/TASS |

Эрдоган намерен закупить у России вторую партию С-400 26.09.2021

Решение Анкары о закупке второй партии С-400 может усугубить конфликт Турции с США и повлечь за собой новые американские санкции.
6338975 22.09.2020 A serviceman is pictured in front of S-400 surface-to-air missile system launcher during military drills at the Ashuluk training range, in Astrakhan region, Russia. Alexey Kudenko / Sputnik

Минск хочет закупить у России вооружения на миллиард долларов 12.09.2021

По словам Лукашенко, он обсуждал с Путиным поставки Минску ЗРК С-400. Кроме того, согласован перечень вооружений, которые до 2025 года будут предоставлены Беларуси.
ANKARA, TURKEY - APRIL 26: Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a statement during a press conference following the cabinet meeting at the Presidential Complex in Ankara, Turkey on April 26, 2021. Aytac Unal / Anadolu Agency

Турция в роли посредника? Зачем Эрдоган ищет дружбы с талибами 02.09.2021

После вывода войск НАТО из Афганистана Турция хочет играть в этой стране более важную роль и сотрудничать с талибами. Но на каких условиях? И зачем ей эта дружба?
ARCHIV 2015****FILE - Belarussian President Alexander Lukashenko (C) with his youngest son Nikolai (R) during a Victory Day parade in Minsk, Belarus, 09 May 2015. EPA/NIKOLAI PETROV (zu dpa Lukaschenko unterhält privat eine große Menagerie an Tieren am 18.11.2016 +++ dpa-Bildfunk +++

Лукашенко сообщил об огромных военных поставках из России 01.09.2021

Россия поставит Беларуси десятки самолетов и вертолетов, заявил Александр Лукашенко. По его словам, также рассматривается возможность поставок Минску российских ЗРК С-400.
TYVA REPUBLIC, RUSSIA - APRIL 26, 2020: Mil Mi-8 helicopters of Russia s Central Military District that have taken part in extinguishing wildfires in the Republic of Tyva. Press Office of the Russian Central Military District/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0D71EB

На фоне учений Sea Breeze Россия провела маневры ВВС в Крыму 29.06.2021

В проверке боевой авиации и ПВО, устроенной Россией в аннексированном Крыму, было задействовано около 20 самолетов и вертолетов, а также дивизионы комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь".
Turkish President Tayyip Erdogan meets with Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy in Istanbul, Turkey, April 10, 2021. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Не только дроны для Украины: где еще сталкиваются интересы России и Турции 24.04.2021

На фоне обострения отношений Украины и России Эрдоган обещал поддержку Зеленскому. Анкара уже продает Киеву боевые беспилотники. Как это повлияет на отношения РФ и Турции?
MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 5, 2017: S-400 Triumf medium-range and long-range surface-to-air missile systems at Alabino training ground during a rehearsal for the upcoming 9 May military parade marking the 72nd anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II. Valery Sharifulin/TASS |

В Госдепе США подтвердили санкции в отношении Анкары за С-400 06.04.2021

Под санкции за закупку российских ЗРК подпали Управление оборонной промышленности Турции и четыре турецких физических лица.

MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 5, 2017: S-400 Triumf medium-range and long-range surface-to-air missile systems at Alabino training ground during a rehearsal for the upcoming 9 May military parade marking the 72nd anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II. Valery Sharifulin/TASS |

США пригрозили Индии санкциями за покупку российских систем С-400 20.03.2021

Индия намерена купить у России зенитно-ракетные системы С-400. Глава Пентагона указал министру обороны Индии на угрозу санкций Вашингтона. Система С-400 уже осложнила отношения США и Турции.
28.02.2020 A Turkish flag flies at NATO headquarters in Brussels, Belgium, February 28, 2020. REUTERS/Francois Lenoir

Турция возглавила силы быстрого реагирования НАТО 01.01.2021

НАТО считает передачу Анкаре командования группой сверхбыстрого реагирования показателем успешного сотрудничества, несмотря на конфликт Турции с США из-за российских С-400.
ARCHIV 2019 *** ISTANBUL, TURKEY - APRIL 30: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan shakes hands with Turkish Undersecretary for Defence Industries Ismail Demir during the 14th International Defense Industry Fair (IDEF'19) at Tuyap Fair and Exhibition Center in Istanbul, Turkey on April 30, 2019. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Anadolu Agency

США ввели санкции против Турции за покупку российских ракет 14.12.2020

Штрафные меры введены в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и ее трех человек, они связаны с приобретением у РФ ракетных систем С-400.
Russian S-400 anti-aircraft missile launching system is displayed at the exposition field in Kubinka Patriot Park outside Moscow on August 22, 2017 during the first day of the International Military-Technical Forum Army-2017. / AFP PHOTO / Alexander NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Эрдоган подтвердил тестирование С-400 Турцией 24.10.2020

Турецкие военные действительно проверяли российскую зенитно-ракетную систему и продолжат тесты, заявил президент Турции. США грозят серьезными последствиями союзнику по НАТО.
Russian S-400 anti-aircraft missile launching system is displayed at the exposition field in Kubinka Patriot Park outside Moscow on August 22, 2017 during the first day of the International Military-Technical Forum Army-2017. / AFP PHOTO / Alexander NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

НАТО предостерегла Турцию от использования российских систем С-400 17.10.2020

Решение об использовании C-400 является национальной прерогативой Анкары, но эта система не может быть интегрирована в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, заявила представитель альянса.
HANDOUT - 08.01.2020, Türkei, Istanbul: Wladimir Putin (l), Präsident von Russland, und Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, sitzen vor ihrem Gespräch für ein Foto zusammen. Während des Besuchs soll die Erdgas-Pipeline Turkish Stream eingeweiht werden. Außerdem soll es Gespräche geben zu den Konflikten in Syrien und Libyen. Foto: -/Presidential Press Service/Pool/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: Почему Россия и Турция оказались на грани войны 21.02.2020

Москва и Анкара едва ли начнут войну друг с другом, но отношения президентов Путина и Эрдогана теперь, похоже, никогда не будут прежними, считает Константин Эггерт.
Bayrischer Hof, Gebäude , Eingang , Straße Foto: DW/A. Feilcke

Мюнхенская конференция по безопасности о победах и слабостях РФ 10.02.2020

Ведущие политики из более 40 стран в Мюнхене вновь обсудят вопросы безопасности в мире. В своем докладе организаторы Мюнхенской конференции отмечают ряд внешнеполитических побед России в 2019 году.
HANDOUT - Zwei Tornados der Bundeswehr stehen nachts im Zelt auf der Air Base Incirlik, Türkei, am 29.06.2016. (zu Möglicher Incirlik-Abzug wird zum Streitthema in der Koalition vom 30.05.2017; ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Thorsten Weber/Bundeswehr/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Эрдоган пригрозил закрыть военную базу "Инджирлик" для США 16.12.2019

Турция может закрыть "Инджирлик" для американцев в случае введения Вашингтоном санкций против Анкары. Запрет также может коснуться базы "Куречик", которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
ADANA, TURKEY - JANUARY 21 : Turkish military aircrafts are seen at the Incirlik 10th Tanker Base Command in Saricam district, in Adana the ''Operation Olive Branch''continue in Afrin on January 21, 2018. Eren Bozkurt / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Турция угрожает лишить США доступа к ключевым авиабазам 11.12.2019

США угрожают ввести санкции против Турции за покупку у России зенитных комплексов С-400. Анкара предупредила, что если это произойдет, то она закроет для США две ключевые авиабазы в Турции.
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