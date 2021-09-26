Зенитный ракетный комплекс С-400

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Решение Анкары о закупке второй партии С-400 может усугубить конфликт Турции с США и повлечь за собой новые американские санкции.
По словам Лукашенко, он обсуждал с Путиным поставки Минску ЗРК С-400. Кроме того, согласован перечень вооружений, которые до 2025 года будут предоставлены Беларуси.
После вывода войск НАТО из Афганистана Турция хочет играть в этой стране более важную роль и сотрудничать с талибами. Но на каких условиях? И зачем ей эта дружба?
Россия поставит Беларуси десятки самолетов и вертолетов, заявил Александр Лукашенко. По его словам, также рассматривается возможность поставок Минску российских ЗРК С-400.
В проверке боевой авиации и ПВО, устроенной Россией в аннексированном Крыму, было задействовано около 20 самолетов и вертолетов, а также дивизионы комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь".
На фоне обострения отношений Украины и России Эрдоган обещал поддержку Зеленскому. Анкара уже продает Киеву боевые беспилотники. Как это повлияет на отношения РФ и Турции?
Под санкции за закупку российских ЗРК подпали Управление оборонной промышленности Турции и четыре турецких физических лица.
Индия намерена купить у России зенитно-ракетные системы С-400. Глава Пентагона указал министру обороны Индии на угрозу санкций Вашингтона. Система С-400 уже осложнила отношения США и Турции.
НАТО считает передачу Анкаре командования группой сверхбыстрого реагирования показателем успешного сотрудничества, несмотря на конфликт Турции с США из-за российских С-400.
Штрафные меры введены в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и ее трех человек, они связаны с приобретением у РФ ракетных систем С-400.
Турецкие военные действительно проверяли российскую зенитно-ракетную систему и продолжат тесты, заявил президент Турции. США грозят серьезными последствиями союзнику по НАТО.
Решение об использовании C-400 является национальной прерогативой Анкары, но эта система не может быть интегрирована в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, заявила представитель альянса.
Москва и Анкара едва ли начнут войну друг с другом, но отношения президентов Путина и Эрдогана теперь, похоже, никогда не будут прежними, считает Константин Эггерт.
Ведущие политики из более 40 стран в Мюнхене вновь обсудят вопросы безопасности в мире. В своем докладе организаторы Мюнхенской конференции отмечают ряд внешнеполитических побед России в 2019 году.
Турция может закрыть "Инджирлик" для американцев в случае введения Вашингтоном санкций против Анкары. Запрет также может коснуться базы "Куречик", которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
США угрожают ввести санкции против Турции за покупку у России зенитных комплексов С-400. Анкара предупредила, что если это произойдет, то она закроет для США две ключевые авиабазы в Турции.
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