"Непрозрачно и опасно". Португалия отменила "золотые визы"

После 10 лет действия Португалия отменила программу по выдаче так называемых "золотых виз" для богатых иностранцев. Официально - из-за роста цен на недвижимость. Но были и другие причины.

500 000 евро за вид на жительство в одной из стран Шенгенской зоны - таким с 2012 года было предложение португальского правительства для богатых иностранцев. Воспользовались им 12 000 инвесторов, которые таким образом приобрели для себя и для своих близких фактически билет в Европу.

Сейчас - в том числе, из-за давления ЕС - Португалия отменила свою программу по выдаче так называемых "золотых виз". Глава правительства Антониу Кошта заявил, что с 16 марта 2023 года Португалия больше не будет их выдавать.

"Это хорошо, что отменили Golden Visa, ее вообще-то и не должны были никогда вводить, - говорит бывший евродепутат Ана Гомес, которая боролась против этой программы с самого начала ее существования. - Это было приглашением для отмывания денег и позволило криминальным и террористическим организациям легально действовать в шенгенской зоне". Более половины заявителей, желавших получить "золотую визу", были гражданами стран, в которых опасность отмывания денег особенно высока. И Португалию никогда не интересовало происхождение этих денег.

Хороший бизнес для риэлтеров

То, что было названо программой "золотых виз", должно было помочь очень слабой на тот момент португальской экономике, но помогло преимущественно лишь сфере продажи недвижимости. Вместо того, чтобы создавать новые рабочие места и открывать предприятия, богатые китайцы, бразильцы, турки, россияне и граждане ЮАР покупали квартиры класса люкс в Лиссабоне и окрестностях.

90 процентов из полученных Португалией в рамках этой программы почти семи миллиардов евро были вложены в покупку квартир. Только 22 "золотые визы" были выданы тем, кто намеревался создавать в стране рабочие места. Это следует из данных португальской Иммиграционной службы (SEF). Результат: всего лишь 280 новых рабочих мест было создано в Португалии за десять лет посредством указанной программы.

Вид на город Порту Фото: Dragoslav Dedović/DW

Несмотря на это, Хуго Сантос Ферейра, председатель Португальской ассоциации недвижимости, недоволен тем, что власти отменили программу "золотых виз": "Это атака на всех иностранных инвесторов, которые хотят вложить свои деньги в Португалию. Таким образом будет потеряно доверие к стране и ее хороший имидж как государства, благоприятного для инвестиций".

Португалия, по его словам, тем не менее, нуждается в международных инвесторах, чтобы укрепить свою экономику. "Нельзя отказываться от такого важного инструмента, который ежегодно приносит в страну более 600 млн евро. Кроме того, благодаря программе были созданы тысячи рабочих мест в строительном секторе и сфере недвижимости", - говорит Ферейра.

Жилищный кризис и отмывание денег

Но не все так гладко: в последние годы цены на недвижимость в Португалии, прежде всего в Лиссабоне и Порту, просто взлетели. По мнению критиков, это произошло, в том числе, и из-за программы "золотых виз", а также потому, что все больше граждан ЕС покупают дома и квартиры в Португалии по ценам, которые неподъемны для самих португальцев.

"Прежде всего в премиальном сегменте недвижимости обладатели "золотых виз" стали причиной повышения цен", - подчеркивает Ана Гомес. Это аргумент, который сейчас сплотил правительство Португалии, чтобы обосновать закрытие программы.

Яхты в одном из портов Португалии Фото: Rui Vale de Sousa/PantherMedia/picture alliance

Часто одной из причин ее прекращения называют то, что происхождение капиталов многих получателей "золотых виз" сомнительно. С начала войны РФ против Украины россиянам запретили инвестировать в Португалию. Таким образом, они лишились возможности получить "золотую визу". "Но и такие страны, как Китай или Вьетнам, тоже не являются полностью прозрачными", - указывает Гомес.

Хуго Сантос Ферейра, напротив, полагает, что все транзакции в Португалии прозрачны и строго контролируются властями: "Темные личности есть везде, но это не является причиной для того, чтобы отказываться от "золотых виз". Никто же не хочет закрывать банки, хотя известно, что и там могут отмывать деньги".

Несмотря на то, что Ферейра все еще надеется, что власти в последний момент поменяют свое решение и оставят программу "золотых виз" в какой-либо иной форме, похоже, это все же конец въездному билету в Шенген за 500 000 евро. "Это просто было слишком непрозрачно и опасно", - настаивает Ана Гомес. Пока неясно, что будет с обладателями "золотых виз". Говорят, что их вид на жительство в Португалии может быть продлен только в том случае, если они действительно постоянно проживают в стране.

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