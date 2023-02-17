  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Столица Португалии Лиссабон
Столица Португалии ЛиссабонФото: picture alliance/ZB
ПолитикаПортугалия

Португалия сворачивает программу "золотых виз"

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Программа Golden Visa Portugal позволяла иностранцам получать вид на жительство в обмен на инвестиции. Действующие "золотые визы" будут продлеваться лишь в нескольких случаях.

https://p.dw.com/p/4Ndjb

Правительство Португалии приняло решение закрыть программу Golden Visa Portugal, по которой иностранцы могли получить вид на жительство в стране в обмен на инвестиции, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта после заседания правительства Лиссабоне в пятницу, 17 февраля.

По словам Кошты, правительство будет продлевать действующие "золотые визы" лишь в тех случаях, если инвестиции направлены на постоянное жилье инвестора или его потомков, либо если недвижимость сдается в долгосрочную аренду.

Почти 11,5 тысяч "золотых виз"

С октября 2012 года по январь 2023 года Португалия выдала 11 628 "золотых виз", из них 10 668 были выданы для покупки жилья на общую сумму более шести млрд евро. Больше всего видов на жительство в рамках этой программы получили граждане Китая (5258), Бразилии (1178) и США (558).

Власти Португалии перестали выдавать "золотые визы" гражданам России 26 февраля прошлого года - через два дня после российского вооруженного вторжения в Украину. На тот момент португальскую "золотую визу" получил 431 гражданин России, в том числе семеро - с начала 2022 года.

Смотрите также:

Отменит ли Евросоюз визы для россиян?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Золотые визы": сколько стоит гражданство в ЕС? (18.09.2017)

"Золотые визы": сколько стоит гражданство в ЕС? (18.09.2017)

Кипр уже заработал более 4 млрд евро на продаже гражданства. Среди получивших паспорта есть и олигархи из РФ. Как работает схема "золотых виз" и сколько стоит ВНЖ и гражданство в ЕС?
Политика18 сентября 2017 г.02:39 мин.
external

Как получить вид на жительство в Европе - "Европа в фокусе" (26.02.2019)

Как получить вид на жительство в Европе - "Европа в фокусе" (26.02.2019)

Как Греция стала новой родиной для россиян за 250 тысяч евро, и кто может получить вид на жительство в этой стране.
Политика26 февраля 2019 г.26:22 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Военные корабли Черноморского флота в Севастополе

Вашингтон поддержал удары по военным объектам в Крыму

Конфликты30 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный председатель Госдумы Вячеслав Володин сидит перед табличкой, на которой слово "спикер" заменено на "говорун".

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Общество6 мин. назад
external

Хойсген о "красных линиях" в поддержке Украины

Хойсген о "красных линиях" в поддержке Украины

Политика17 ч. назад05:57 мин.
Колючая проволока у здания тюрьмы

Юрист: Статья за "фейки об армии" - инструмент запугивания

Юрист: Статья за "фейки об армии" - инструмент запугивания

Политика19 ч. назад
Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев

Украина+Израиль. Бывшая Путина продает квартиры. DW Шоу

Украина+Израиль. Бывшая Путина продает квартиры. DW Шоу

Политика20 ч. назад60:23 мин.
Демонстрация против войны в Украине в Мюнхене

Вайсбанд: Немцы впервые научились различать Украину и РФ

Вайсбанд: Немцы впервые научились различать Украину и РФ

Политика20 ч. назад
Железнодорожный вокзал в Барановичах

Рядом с военными из России. Чем живут белорусские Барановичи

Рядом с военными из России. Чем живут белорусские Барановичи

Общество20 ч. назад
На главную страницу