Португалия сворачивает программу "золотых виз"

Программа Golden Visa Portugal позволяла иностранцам получать вид на жительство в обмен на инвестиции. Действующие "золотые визы" будут продлеваться лишь в нескольких случаях.

Правительство Португалии приняло решение закрыть программу Golden Visa Portugal, по которой иностранцы могли получить вид на жительство в стране в обмен на инвестиции, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта после заседания правительства Лиссабоне в пятницу, 17 февраля.

По словам Кошты, правительство будет продлевать действующие "золотые визы" лишь в тех случаях, если инвестиции направлены на постоянное жилье инвестора или его потомков, либо если недвижимость сдается в долгосрочную аренду.

Почти 11,5 тысяч "золотых виз"

С октября 2012 года по январь 2023 года Португалия выдала 11 628 "золотых виз", из них 10 668 были выданы для покупки жилья на общую сумму более шести млрд евро. Больше всего видов на жительство в рамках этой программы получили граждане Китая (5258), Бразилии (1178) и США (558).

Власти Португалии перестали выдавать "золотые визы" гражданам России 26 февраля прошлого года - через два дня после российского вооруженного вторжения в Украину. На тот момент португальскую "золотую визу" получил 431 гражданин России, в том числе семеро - с начала 2022 года.

Смотрите также: