МО РФ: Для войны в Украине подготовлены 300 тысяч бойцов

Солдаты прошли подготовку в резервных полках, заявил начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев. За какой срок было подготовлено столько военнослужащих, он не уточнил.

Более 300 тысяч российских военнослужащих прошли обучение в резервных полках, чтобы принять участие в войне в Украине, сообщили в понедельник, 2 декабря, российские СМИ со ссылкой на статью начальника главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева для ведомственной газеты "Красная звезда".

По словам Бувальцева, для подготовки к боевым действиям в резервных полках было создано семь рот инструкторов и восемь учебных рот специалистов. Генерал отметил, что в условиях последовательного продвижения российских войск особую актуальность приобрела подготовка штурмовых подразделений. Бойцы отрабатывают свои действия на макетах опорных пунктов ВСУ и участках местности, повторяющих позиции противника, отметил он.

Иван Бувальцев также сообщил, что при подготовке военнослужащих была выстроена система обучения операторов безэкипажных катеров, беспилотников и подразделений по борьбе с БПЛА и что такая система, по его словам, позволяет своевременно готовить нужное количество специалистов.

Сотни тысяч контрактников

Из статьи Бувальцева не ясно, за какой именно срок подготовлено такое число военнослужащих. Вероятно, речь идет только о 2024 годе, так как публикация начинается со слов, на что в нынешнем году была направлена боевая подготовка.

В октябре 2023 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу сообщал о формировании девяти резервных полков для каждой группировки войск в зоне боевых действий в Украине. Позднее он заявил, что резервный полк был создан в каждой группировке войск. Шойгу также сообщал, что только в 2023 году более 335 тысяч человек отправились служить по контракту и в добровольческие формирования.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев летом 2024-го говорил, что только с начала года контракты на военную службу заключили почти 200 тысяч человек.