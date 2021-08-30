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Еврозона (зона евро)

В еврозону входят 19 стран Евросоюза, принявшие евро в качестве официальной валюты. Финансовый регулятор зоны евро - Европейский центробанк со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне.

Еврозона - валютный союз, действующий в рамках ЕC. В настоящее время в еврозону входят 19 стран Европейского Союза, официальной валютой которых является евро. Финансовый регулятор зоны евро - Европейский центральный банк (ЕЦБ), его штаб-квартира расположена во Франкфурте-на-Майне.

The logo at the entrance of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) headquarters in Paris, France, Wednesday, June 7, 2017. (AP Photo/Francois Mori) |

ОЭСР заявила об ускорении восстановления экономики индустриальных стран 30.08.2021

По данным ОЭСР, лишь США уже удалось вновь достичь докризисного уровня ВВП. При этом во втором квартале наиболее сильный экономический рост отмечался в Великобритании и Италии.
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JANUARY 21: The symbol of the Euro, the currency of the Eurozone, stands illuminated on January 21, 2015 in Frankfurt, Germany. The European Central Bank (ECB) is schedule to meet tomorrow and announce a large-scale bond buying program. The Euro has dropped sharply against the U.S. dollar in recent months. (Photo by Hannelore Foerster/Getty Images)

Еврозона энергично выходит из экономической рецессии 17.08.2021

Рост ВВП во втором квартале текущего года составил почти 2 процента, сообщил Eurostat. Наиболее сильный экономический рост зафиксирован в Испании.
13.10.2020, Karlsruhe - Der Zweite Senat beim Bundesverfassungsgericht, (l-r) Astrid Wallrabenstein, Ulrich Maidowski, Peter Müller, Peter M. Huber, Doris König (Vorsitz), Monika Hermanns, Sibylle Kessal-Wulf und Christine Langenfeld, betritt mit Mund und Nasenschutz den Sitzungssaal zur Eröffnung der mündliche Verhandlung zum Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada (Ceta). Anlass für die Verhandlung ist eine Klage der Linksfraktion im Bundestag. +++ dpa-Bildfunk +++

Конституционный суд оценил действия правительства ФРГ в кризисе вокруг долга Греции 26.05.2021

По заключению Федерального конституционного суда, правительство ФРГ информировало бундестаг о политике в отношении Греции в недостаточной мере. Суд в Карлсруэ принял такое решение по иску партии "зеленых".
ARCHIV - 03.01.2014, Hessen, Frankfurt/Main: Zahlreiche Euro-Banknoten liegen auf einem Tisch. Im Kampf gegen Bestechung und Korruption kommen die meisten Länder der Welt nach Einschätzung von Transparency International nicht voran - oder machen sogar Rückschritte. Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Министры финансов еврозоны договорились о реформе стабфонда 30.11.2020

Реформа Европейского стабилизационного механизма укрепит весь европейский банковский сектор, подчеркнул министр финансов Германии Олаф Шольц.
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Бюджетный дефицит еврозоны резко возрос в связи с пандемией 22.10.2020

Соотношение бюджетных дефицитов к ВВП во втором квартале составило 11,6 процента - для еврозоны и 11,4 процента - для ЕС, следует из отчета Eurostat.

(FILES) In this file photo taken on October 8, 2019, Irish Finance Minister Paschal Donohoe gestures during a photo call prior to presenting his Budget 2020 to parliament, at Government Buildings in Dublin. - Irish finance minister Paschal Donohoe submitted his candidacy on June 25, 2020 to head the Eurogroup, which brings together the eurozone finance ministers. (Photo by PAUL FAITH / AFP)

Главой Еврогруппы избран ирландец Паскаль Донохью 09.07.2020

Еврогруппу, объединяющую 19 стран ЕС, возглавит министр финансов Ирландии Паскаль Донохью.

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Экономику еврозоны ожидает спад в 10,5 процента 09.04.2020

Эксперты в Германии и Швейцарии прогнозируют возрождение европейского долгового кризиса.
EU-Fahnen in Flammen, Zerfall von Europa EU Flags in Flames Decay from Europe

Еврогруппа не договорилась о помощи Италии 08.04.2020

Переговоры министров финансов еврозоны о пакете помощи в связи с пандемией коронавируса будут продолжены 9 апреля, сообщил председатель Еврогруппы.
Russland, geschlossene Geschäfte und Freizeitparks

Россию из-за пандемии коронавируса ждет сокращение ВВП на 1,4 процента 03.04.2020

Карантинные меры могут обрушить ВВП в Евросоюзе и в США во втором квартале этого года на 7-8 процентов, полагают аналитики агентства Fitch Ratings.
Börsenmakler, Hände auf den Kopf gelegt, vor grossem Bildschirm mit sich wegen Börsenkrach rotfärbenden Aktienkursen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Ущерб от коронавируса может составить 2,7 трлн долларов 07.03.2020

Аналитики Bloomberg представили 4 сценария влияния вируса SARS-CoV-2 на мировую экономику. При глобальной пандемии еврозона, США и Япония могут столкнуться с рецессией.
German artist Ottmar HÃ¶rl 's sculpture depicting the Euro logo is pictured in front of the former headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany, on July 13, 2015, after eurozone leaders have reached an unanimous deal to offer Greece a third bailout. / AFP / Daniel ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

Восемь стран ЕС близки к нарушению пакта о стабильности евро 20.11.2019

Оценив проекты бюджета всех 19 стран еврозоны, Еврокомиссия пришла к выводу, что у восьми из них они не соответствуют критериям Пакта стабильности и роста.
Christine Lagarde, the next president of the European Central Bank, speaks to the European Parliament's Economic and Monetary Affairs Committee in Brussels, Belgium September 4, 2019. REUTERS/Francois Lenoir

Экс-глава МВФ Лагард утверждена на пост главы Европейского центробанка 18.10.2019

Преемница Марио Драги намерена поддерживать в еврозоне стабильные цены. Кандидатуру Кристин Лагард утвердили на саммите Евросоюза в Брюсселе.
ILLUSTRATION - Zwei Miniaturfiguren, die Arbeiter darstellen sollen, stehen am Montag (20.06.2011) in Schwerin neben einer griechischen Euromünze. Die Länder mit der Euro-Währung bewegen sich in kleinen Schritten auf eine Rettung Griechenlands vor der Pleite zu. Private Gläubiger wie Banken könnten auf freiwilliger Basis eingebunden werden. Foto: Jens Büttner dpa/lmv +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Уровень безработицы в еврозоне достиг рекордно низкого уровня 01.07.2019

Безработица в еврозоне продолжает снижаться. В мае она достигла самого низкого показателя с 2008 года. Меньше всего безработных - в Германии, Нидерландах и на Мальте.
Flagge von Polen, Polen | flag of Poland, Poland

В Польше перед выборами в Европарламент лидируют правые консерваторы 28.04.2019

"Европейская коалиция", сформированная с целью предотвратить усиление антиевропейских настроений, пока отстает от правящей силы.

German artist Ottmar HÃ¶rl 's sculpture depicting the Euro logo is pictured in front of the former headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany, on July 13, 2015, after eurozone leaders have reached an unanimous deal to offer Greece a third bailout. / AFP / Daniel ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

Исследование: Переход на евро принес Германии 1,9 трлн евро 25.02.2019

Согласно исследованию, после присоединения к еврозоне Бельгия, Франция, Италия и Испания понесли убытки, в то время как в ФРГ, Нидерландах и Греции ВВП на душу населения вырос.
11.07.2018 *** News Bilder des Tages Bundesaussenminister Heiko Maas, (m, SPD), Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU) und die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen (l, CDU), am Rande eines NATO-Gipfels im NATO-Hauptquartier in Bruessel, 11.07.2018. Bruessel Belgien *** Federal Foreign Minister Heiko Maas with SPD Federal Chancellor Angela Merkel CDU and the Federal Minister of Defense Ursula von der Leyen l CDU on the sidelines of a NATO summit in NATO Headquarters in Brussels 11 07 2018 Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xXanderxHeinlx

Какими будут приоритеты внешней политики Германии в 2019 году 27.12.2018

Что ждет МИД ФРГ в 2019 году? Назревающий кризис еврозоны, а также ситуация в Украине и Сирии станут основными внешнеполитическими вопросами, которыми должен будет заняться Берлин.
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