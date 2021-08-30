Еврозона (зона евро)

В еврозону входят 19 стран Евросоюза, принявшие евро в качестве официальной валюты. Финансовый регулятор зоны евро - Европейский центробанк со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне.

Еврозона - валютный союз, действующий в рамках ЕC. В настоящее время в еврозону входят 19 стран Европейского Союза, официальной валютой которых является евро. Финансовый регулятор зоны евро - Европейский центральный банк (ЕЦБ), его штаб-квартира расположена во Франкфурте-на-Майне.