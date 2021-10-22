Международный телевизионный песенный конкурс "Евровидение" (Eurovision Song Contest, ESC).

"Евровидение" (Eurovision Song Contest, ESC) - крупнейший в мире международный телевизионный песенный конкурс. "Евровидение" проводится с участием представителей стран-членов Европейского вещательного союза - ЕВС (ЕВU - European Broadcasting Union). В конкурсе участвует по одному исполнителю (солисту или группы) от каждой из стран-членов ЕВU. Вся программа фестиваля, начиная от национальных отборочных конкурсов, транслируется в прямом телевизионном эфире. Победители национальных туров состязаются в стране-победительнице предыдущего конкурса, сначала в двух полуфинальных группах, потом в финале. Без отбора в финале выступают представители страны-хозяйки конкурса и страны "большой пятерки" - главных спонсоров конкурса "Евровидение": Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции. Длительность песенной композиции ограничена и не должна превышать 3 минуты. Во время выступления на сцене должно выступать не более шести человек одновременно. После выступления всех участников наиболее популярная песня определяется путем голосования телезрителей и жюри, в котором участвуют все страны, выступавшие в финале и полуфинале. Первый конкурс "Евровидение" состоялся в 1956 году. Германия участвует в нем с самого начала, Россия - с 1994 года.