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"Евровидение"

Международный телевизионный песенный конкурс "Евровидение" (Eurovision Song Contest, ESC).

"Евровидение" (Eurovision Song Contest, ESC) - крупнейший в мире международный телевизионный песенный конкурс. "Евровидение" проводится с участием представителей стран-членов Европейского вещательного союза - ЕВС (ЕВU - European Broadcasting Union). В конкурсе участвует по одному исполнителю (солисту или группы) от каждой из стран-членов ЕВU. Вся программа фестиваля, начиная от национальных отборочных конкурсов, транслируется в прямом телевизионном эфире. Победители национальных туров состязаются в стране-победительнице предыдущего конкурса, сначала в двух полуфинальных группах, потом в финале. Без отбора в финале выступают представители страны-хозяйки конкурса и страны "большой пятерки" - главных спонсоров конкурса "Евровидение": Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции. Длительность песенной композиции ограничена и не должна превышать 3 минуты. Во время выступления на сцене должно выступать не более шести человек одновременно. После выступления всех участников наиболее популярная песня определяется путем голосования телезрителей и жюри, в котором участвуют все страны, выступавшие в финале и полуфинале. Первый конкурс "Евровидение" состоялся в 1956 году. Германия участвует в нем с самого начала, Россия - с 1994 года.

Participant ZENA of Belarus performs during the Grand Final of the 2019 Eurovision Song Contest in Tel Aviv, Israel May 18, 2019. REUTERS/Ronen Zvulun

Беларусь не попала в список участников "Евровидения-2022" 22.10.2021

Членство Белтелерадиокомпании в Европейском вещательном союзе было приостановлено после попытки отправить на "Евровидение" группу с песней, высмеивающей участников протестов в Беларуси.

Maneskin of Italy appear on stage after winning the 2021 Eurovision Song Contest in Rotterdam, Netherlands, May 23, 2021. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Финал "Евровидения" 2022 года состоится в Турине 08.10.2021

Право принять "Евровидение" Италия получила после победы группы Maneskin с песней Zitti e Buoni на предыдущем песенном конкурсе в Роттердаме.
15.07.2021*** Tom Neuwirth alias Conchita Wurst, Musiker, steht am Rande der Probe der «ARISE Grand Show» vor der Bühne des Friedrichstadt-Palast Berlin. Neuwirth hat an zwei Liedern der Show mitgeschrieben. +++ dpa-Bildfunk +++

Кончита Вурст дебютирует в новом гранд-шоу "Фридрихштадтпаласта" 23.07.2021

Победитель "Евровидения-2014" Том Нойвирт участвует в создании нового гранд-шоу берлинского театра "Фридрихштадтпаласт" - в качестве автора песен.
Victoria De Angelis (l-r), Damiano David und Thomas Raggi der Band Maneskin spielen ein Live-Konzert für das Videoportal TikTok im SchwuZ Queer Club. +++ dpa-Bildfunk +++

Победители "Евровидения" Maneskin в Берлине: секс, рок-н-ролл и никаких наркотиков 17.06.2021

Музыканты итальянской рок-группы Maneskin выступили в Берлине с первым концертом после победы на "Евровидении". Они мечтают снова вернуться в немецкую столицу в ближайшем будущем.
Maneskin of Italy appear on stage after winning the 2021 Eurovision Song Contest in Rotterdam, Netherlands, May 23, 2021. REUTERS/Piroschka van de Wouw

"Евровидение": употребление наркотиков во время шоу - фейк 25.05.2021

По данным организатора конкурса, солист итальянской группы Maneskin, победившей на "Евровидении" в Роттердаме, не принимал наркотики во время шоу. Следующий конкурс состоится в Италии.
ROTTERDAM, NETHERLANDS - MAY 23, 2021: Vocalist Damiano David of the Maneskin rock band representing Italy, the winner of the 2021 Eurovision Song Contest Final, during a news conference at the Rotterdam Ahoy Arena. Vyacheslav Prokofyev/TASS

Победителя "Евровидения" Maneskin обвинили в употреблении наркотиков 23.05.2021

Телезрители заподозрили солиста группы в употреблении наркотиков в прямом телеэфире. Maneskin обвинения отвергает. Организаторы конкурса обещают все проверить и разобраться.
Ein Mikrophon aus Chrystal - Haupttrophäe des Eurovision Song Contest

"Евровидение-2021" в Роттердаме: новости, интервью, репортажи 23.05.2021

Все публикации DW на русском о конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме.
Maneskin of Italy appear on stage after winning the 2021 Eurovision Song Contest in Rotterdam, Netherlands, May 23, 2021. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Италия победила на "Евровидении" благодаря хард-року и гламурному протесту 23.05.2021

Победа Maneskin не стала сенсацией. Гламурные рокеры были фаворитом букмекеров. Они почувствовали нерв времени. Своим результатом могут быть довольны Go_A и Манижа, но не Германия.
TIX - Teilnehmer des ESC in Rotterdam aus Norwegen auf der Bühne des Eurovision Song Contestt

Топ-10 "Евровидения-2021" в Роттердаме (фотогалерея) 22.05.2021

На конкурсе "Евровидения" в Роттердаме победила итальянская рок-группа Maneskin. DW - о тех, кто вошел в первую десятку музыкального конкурса.
ESC2021 Italiens Beitrag Maneskin Zitti e buoni bei der Probe in der Ahoy Arena Rotterdam. Die Rockband gilt als einer der Favouriten beim Eurovision Song Contest. Aufgenommen am 15.05.2021. Foto: Andres Putting EBU

Первая десятка ''Евровидения-2021'' 22.05.2021

DW представляет топ-10 финалистов песенного конкурса "Евровидения-2021" в Роттердаме.
ROTTERDAM 20210517 Italiens Måneskin med låten Zitti E Buoni under måndagens genrep inför första semifinalen i Eurovision Song Contest i Rotterdam. Foto: Jessica Gow / TT / kod 10070

На "Евровидении" в Роттердаме победила Италия 22.05.2021

Рок-группа из Италии Maneskin заняла первое место, Go_A из Украины - пятое, Манижа от России - девятое место. Из-за коронавируса конкурс проходил при соблюдении жестких эпидемиологических норм.
Bühne des Eurovision Song Contest in Rotterdam 2021 ++++Im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung verwenden+++

Финал "Евровидения-2021" начался в Роттердаме 22.05.2021

Среди участников - Манижа от России и украинская группа Go_A. Йендрик из Германии - в числе аутсайдеров. Коронавирус сказался на проведении конкурса.
. Das Foto darf auf DW-Seiten mit dem Copyright-Hinweis EBU/Putting verwendet werden. Thema: Manizha beim ESC 2021 in Rotterdam Bildbeschreibung: Porträts russischer Frauen während des Auftritts von Manizha aus Rissland beim ESC 2021 in Rotterdam

Манижа запустила проект с поющими на экране во время ее номера россиянками 22.05.2021

Более ста россиянок появляются на большом интерактивном экране в финале песни Манижи, которую она представляет на конкурсе "Евровидение". Исполнительница в специальном проекте дала им слово.

ЕС откроет границы для туристов, но россиянам и украинцам придется подождать. DW Новости (21.05.21) 21.05.2021

Турбизнес в ЕС надеется на успешный сезон. Евросоюз собирается смягчить условия въезда. Послабления будут сделаны для тех, кто полностью вакцинировался. Но пока речь идет лишь о препаратах, допущенных регулятором ЕС.
Eden Alene (Israel) tritt mit dem Song „Set Me Free“ beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest (ESC) in der Ahoy Arena auf. +++ dpa-Bildfunk +++

Финалисты "Евровидения-2021" в Роттердаме (фотогалерея) 21.05.2021

В финале "Евровидения-2021" в Роттердаме в субботу, 22 мая, будет участвовать 26 исполнителей. Откроет конкурс Кипр, завершит - Сан-Марино.

Die Sängerin Elena Tsagrinou (Zypern) tritt mit dem Song „El Diablo“ beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest (ESC) in der Ahoy Arena auf.

Финалисты ''Евровидения-2021'' 21.05.2021

В финале конкурса ''Евровидение-2021'' в Роттердаме в субботу, 22 мая, будет участвовать 26 исполнителей.

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