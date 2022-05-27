 Jewrovision-2022: что это за фестиваль? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.05.2022

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Культура и стиль жизни

Jewrovision-2022: что это за фестиваль?

По формату он похож на "Евровидение", но задача этого фестиваля - объединение еврейской молодежи Германии. В этом году Jewrovision пройдет в Берлине.

Группа Olam, победитель Jewrovision-2019, привезла песенный конкурс к себе в Берлин

Группа Olam, победитель Jewrovision-2019, привезла песенный конкурс к себе в Берлин

Все выступления были отрепетированы, все костюмы готовы. И вдруг запланированное на 8 марта 2020 года шоу отменяют - из-за пандемии коронавируса. "Можете себе представить, как разочарована была молодежь", - говорит в беседе с DW Даниэль Ботман (Daniel Botmann), коммерческий директор Центрального совета евреев в Германии и организатор крупнейшего в Европе еврейского песенного и танцевального конкурса Jewrovision с участием еврейских детских и молодежных коллективов из различных уголков Германии.

Под девизом "Шоу должно продолжаться" ("The Show Must Go On") популярный конкурс стартует вновь 27 мая - после двухлетнего перерыва. Место проведения – столица Германии, поскольку последним победителем состязания стала команда берлинского молодежного центра Olam, занявшая первое место на Jewrovision 2019 года. В этом году Olam снова примет участие в фестивале.

"Никогда еще в преддверии конкурса мы не испытывали столько радости, как в этом году. Дети изголодались по встречам и общению друг с другом. И все будет просто замечательно", - уверен Ботман, который, как он сам признается, тоже ждет не дождется возможности наконец-то снова насладиться Jewrovision.

По принципу "Евровидения"

Фестиваль Jewrovision, который состоится в нынешнем году в 19-й раз, напоминает по принципу проведения конкурс песни "Евровидение" (ESC), только что прошедший в итальянском Турине. Участвующие в состязании дети и молодежь из еврейских общин Германии исполняют кавер-версии мировых хитов, новые слова к которым написаны специально для Jewrovision. Как и на ESC, каждая группа представляет себя в заранее подготовленном видеоролике. Поэтому жюри может присудить два приза - за лучший перформанс и за лучший видеоклип.

Всего в Jewro-2022 примут участие 12 молодежных центров и объединений - на четыре группы меньше, чем намечалось в 2020 году: по словам Ботмана, причина в том, что некоторые города решили объединить усилия и выступить вместе. 27 мая выступит группа Chasak Hamburg из Гамбурга, а завершающим перформансом по традиции станет выход группы, победившей в последнем конкурсе - берлинской команды Olam. Остальной порядок был определен с помощью жеребьевки, которую провел рэпер DAN.

В состав жюри входят люди, знакомые с музыкальным бизнесом, в том числе - исполнитель и режиссер из Тель-Авива Уриэль Йекутиэль (Uriel Yekutiel) и молодая немецкая певица и актриса Фэй Монтана (Faye Montana).

Рамочная программа - с участием звезд из Израиля

Конкурс Jewrovision традиционно проводится в рамках трехдневного молодежного слета под названием "Mini-Machane". Это своего рода молодежный лагерь, где все 1200 участников вместе отмечают шаббат.

Флаер конкурса Jewrovision-2022

Реклама нынешнего конкурса Jewrovision-2022

"После таких выходных молодые люди всегда возвращаются домой с заряженными батарейками, и это - отличный опыт", - говорит Даниэль Ботман. К тому же в нынешнем году участников Jewrovision ожидает яркое событие: перед ними выступит суперпопулярный израильский поп-дуэт Static & Ben El. Их перформанс станет кульминацией фестиваля в Берлине.

Фестиваль с двадцатилетней историей

Первый конкурс Jewrovision состоялся в 2002 году. В последующие годы среди участников фестиваля стало появляться все больше ребят подросткового возраста, а также представителей еврейских молодежных центров. С 2013 года организацией этого яркого мероприятия занимается Центральный совет евреев в Германии. Фестиваль также пользуется поддержкой известных и пользующихся авторитетом в стране людей.

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    ''Евровидение-2022'': итоги финала

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  • Subwoolfer, Норвегия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    10. Subwoolfer, Норвегия

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  • S10, Нидерланды

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    11. S10, Нидерланды

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  • Охман, Польша

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    12. Охман, Польша

    Сильный голос Охману достался, видимо, в наследство. Его дедушка был в Польше знаменитым оперным певцом.

  • Стефан, Эстония

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    13. Стефан, Эстония

    Стефана по праву можно назвать эстонским Джонни Кэшем: за красивый низкий голос и кантри-балладу "Hope" ("Надежда"), исполненную им на "Евровидении-2022" в Турине.

  • Моника Лю, Литва

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

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  • Шелдон Райли, Австралия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

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    Свою любовь к экстравагантной одежде представитель Австралии Шелдон Райли объяснил еще и тем, что в детстве мама не разрешала ему наряжаться. Зато теперь он носит все, что ему нравится, причем не только на сцене.

  • Надир Рустамли, Азербайджан

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    16. Надир Рустамли, Азербайджан

    На "Евровидении" в Турине Азербайджан пошел привычным для этой страны путем и представил композицию, написанную международным коллективом, создавшим не один хит "Евровидения". Баллада "Fade to black" в исполнении Надира Рустамли сгодилась бы и для прогноза погоды: в ней часто и пронзительно звучит слово "the weather".

  • Мариус Беар, Швейцария

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    17. Мариус Беар, Швейцария

    С голосом легендарного Луи Армстронга сравнивают низкий голос Мариуса Беара. Он исполнил в Турине джазовую балладу "Boys do cry". Но не все парни могут плакать так красиво, как спел представитель Швейцарии.

  • WRS, Румыния

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    18. WRS, Румыния

    Композиция "Llamame" ("Позвони мне") - пример еще одного неожиданного микса на "Евровидении" в Турине: балканский фольклор и сальса. За Урса (так произносится имя исполнителя) проголосовало достаточно зрителей.

  • Джереми Макизе, Бельгия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    19. Джереми Макизе, Бельгия

    Пение для представителя Бельгии на "Евровидении-2022" в Турине - хобби. Основной вид деятельности Джереми Макизе - игра в футбол. Он вратарь одного из клубов второй лиги в Бельгии.

  • Роза Линн, Армения

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    20. Роза Линн, Армения

    В 2021 году из-за войны за Нагорный Карабах Армения пропустила конкурс, но достойно вернулась с песней "Snap" в исполнении Розы Линн. Расстаться с любимым человеком далеко не так просто, как оборвать листки бумаги, которыми были оклеены декорации на сцене "Евровидения" во время исполнения ее песни.

  • The Rasmus, Финляндия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    21. The Rasmus, Финляндия

    На "Евровидении-2022" Финляндия, казалось бы, сделала ставку на беспроигрышный вариант и отправила в Турин известную рок-группу The Rasmus. Но зачем солисту дали с собой в дорогу желтый дождевик? Дождь шел в Италии только на церемонии отрытия.

  • We are domi, Чехия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    22. We are domi, Чехия

    В составе электропоп-трио - солистка Доминика и два музыканта из… Норвегии, живущие в Чехии. Чем не символ новой объединенной Европы!

  • Systur, Исландия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    23. Systur, Исландия

    Сестры из Исландии исполнили в Турине кантри-балладу в стиле 1970-х на родном языке. Было совсем не понятно, но очень красиво. Без знания исландского написать название песни можно, только используя функцию copy & paste, поэтому ограничимся переводом: "С солнцем, которое с каждым днем все выше". Это - про надежду на лучшее.

  • Alvan & Ahez, Франция

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

    24. Alvan & Ahez, Франция

    Франция в Турине отказалась от традиционного шансона (его на "Евровидении-2022" исполнила участница из Литвы), но вновь продемонстрировала свое культурное разнообразие. Впервые после 1996 года на конкурсе прозвучала песня на бретонском языке.

  • Малик, Харрис, Германия

    ''Евровидение-2022'': итоги финала

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    Малик Харрис родом из американо-немецкой семьи. Но с вице-президентом США Камилой Харрис он только однофамилец. Хотя против такого родства Малик бы ничего против не имел, признался певец в интервью DW. Представитель Германии занял на конкурсе в Турине последнее место.

    Автор: Андрей Бреннер


Контекст

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