Jewrovision-2022: что это за фестиваль?

Все выступления были отрепетированы, все костюмы готовы. И вдруг запланированное на 8 марта 2020 года шоу отменяют - из-за пандемии коронавируса. "Можете себе представить, как разочарована была молодежь", - говорит в беседе с DW Даниэль Ботман (Daniel Botmann), коммерческий директор Центрального совета евреев в Германии и организатор крупнейшего в Европе еврейского песенного и танцевального конкурса Jewrovision с участием еврейских детских и молодежных коллективов из различных уголков Германии.

Под девизом "Шоу должно продолжаться" ("The Show Must Go On") популярный конкурс стартует вновь 27 мая - после двухлетнего перерыва. Место проведения – столица Германии, поскольку последним победителем состязания стала команда берлинского молодежного центра Olam, занявшая первое место на Jewrovision 2019 года. В этом году Olam снова примет участие в фестивале.

"Никогда еще в преддверии конкурса мы не испытывали столько радости, как в этом году. Дети изголодались по встречам и общению друг с другом. И все будет просто замечательно", - уверен Ботман, который, как он сам признается, тоже ждет не дождется возможности наконец-то снова насладиться Jewrovision.

По принципу "Евровидения"

Фестиваль Jewrovision, который состоится в нынешнем году в 19-й раз, напоминает по принципу проведения конкурс песни "Евровидение" (ESC), только что прошедший в итальянском Турине. Участвующие в состязании дети и молодежь из еврейских общин Германии исполняют кавер-версии мировых хитов, новые слова к которым написаны специально для Jewrovision. Как и на ESC, каждая группа представляет себя в заранее подготовленном видеоролике. Поэтому жюри может присудить два приза - за лучший перформанс и за лучший видеоклип.

Всего в Jewro-2022 примут участие 12 молодежных центров и объединений - на четыре группы меньше, чем намечалось в 2020 году: по словам Ботмана, причина в том, что некоторые города решили объединить усилия и выступить вместе. 27 мая выступит группа Chasak Hamburg из Гамбурга, а завершающим перформансом по традиции станет выход группы, победившей в последнем конкурсе - берлинской команды Olam. Остальной порядок был определен с помощью жеребьевки, которую провел рэпер DAN.

В состав жюри входят люди, знакомые с музыкальным бизнесом, в том числе - исполнитель и режиссер из Тель-Авива Уриэль Йекутиэль (Uriel Yekutiel) и молодая немецкая певица и актриса Фэй Монтана (Faye Montana).

Рамочная программа - с участием звезд из Израиля

Конкурс Jewrovision традиционно проводится в рамках трехдневного молодежного слета под названием "Mini-Machane". Это своего рода молодежный лагерь, где все 1200 участников вместе отмечают шаббат.

Реклама нынешнего конкурса Jewrovision-2022

"После таких выходных молодые люди всегда возвращаются домой с заряженными батарейками, и это - отличный опыт", - говорит Даниэль Ботман. К тому же в нынешнем году участников Jewrovision ожидает яркое событие: перед ними выступит суперпопулярный израильский поп-дуэт Static & Ben El. Их перформанс станет кульминацией фестиваля в Берлине.

Фестиваль с двадцатилетней историей

Первый конкурс Jewrovision состоялся в 2002 году. В последующие годы среди участников фестиваля стало появляться все больше ребят подросткового возраста, а также представителей еврейских молодежных центров. С 2013 года организацией этого яркого мероприятия занимается Центральный совет евреев в Германии. Фестиваль также пользуется поддержкой известных и пользующихся авторитетом в стране людей.

