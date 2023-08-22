Умер итальянский певец Тото Кутуньо

После продолжительной болезни в одном из госпиталей Милана скончался итальянский поп-исполнитель и композитор Тото Кутуньо.

После продолжительной болезни в одном из госпиталей Милана скончался итальянский музыкант Тото Кутуньо. Об этом во вторник, 22 августа, сообщило итальянское информационное агентство ANSA.

С Аллой Пугачевой в Юрмале, 2002 год Фото: Victor Lisitsyn/Russian Look/picture alliance

Совсем недавно, 7 июля 2023 года, Сальваторе (Тото) Кутуньо, знаменитый итальянский поп-исполнитель и композитор, отметил 80-летие. В качестве композитора он сотрудничал с такими звездами, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri, Мирей Матье. Его главный хит как исполнителя - песня "l"Italiano", известная по припеву "Lasciatemi cantare". В 1990 году Кутуньо победил на "Евровидении" в Загребе.

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