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КультураИталия

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Вера Фридрих
59 мин. назад

После продолжительной болезни в одном из госпиталей Милана скончался итальянский поп-исполнитель и композитор Тото Кутуньо.

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Тото Кутуньо в 1990 году
Таким Тото Кутуньо был в 1990 годуФото: kpa/United Archives/picture alliance

После продолжительной болезни в одном из госпиталей Милана скончался итальянский музыкант Тото Кутуньо. Об этом во вторник, 22 августа, сообщило итальянское информационное агентство ANSA. 

С Аллой Пугачевой в Юрмале, 2002 год
С Аллой Пугачевой в Юрмале, 2002 годФото: Victor Lisitsyn/Russian Look/picture alliance

Совсем недавно, 7 июля 2023 года, Сальваторе (Тото) Кутуньо, знаменитый итальянский поп-исполнитель и композитор, отметил 80-летие. В качестве композитора он сотрудничал с такими звездами, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri, Мирей Матье. Его главный хит как исполнителя - песня "l"Italiano", известная по припеву "Lasciatemi cantare". В 1990 году Кутуньо победил на "Евровидении" в Загребе.

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