Группа БРИКС

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Владимир Жириновский".
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Россия и КНР остаются последними столпами группы БРИКС после того, как Индия взяла курс на военное и экономическое сближение с США, ЕС и Великобританией, считают в Германии.
Мюнхенская конференция по безопасности представила свой ежегодный доклад. Один из аспектов - индекс рисков в странах G7 и БРИКС. DW детально разбирает данные по России, США и Германии.
В Арктике находятся миллиарды тонн нефти и десятки триллионов кубических метров газа, заявил глава Минэнерго РФ на встрече с коллегами по должности из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Всего пять стран делят между собой 72% мирового рынка машин и оборудования. Каковы шансы РФ потеснить конкурентов? DW проанализировала свежие цифры и поговорила с экспертом.
Резкое удорожание сахара - специфическая проблема России и Казахстана. На мировом рынке цены вблизи минимума за 10 лет. Немецкие производители жалуются на демпинг ведущих экспортеров.
В Турции разразился масштабный валютный и экономический кризис. Странам БРИКС грозит "эффект домино", а "Газпрому" и российским металлургам - потери на важном экспортном рынке.
"Я прекрасно понимаю, что у президента Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому", - заявил президент РФ на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Одна из главных тем саммита БРИКС в Йоханнесбурге: как противостоять политике протекционизма Дональда Трампа. Следует ли теперь ждать дальнейшего экономического сближения Москвы и Пекина?
Глобальный прогноз ОЭСР на 2018-2019 годы позволяет оценить перспективы вхождения России в пятерку крупнейших экономик планеты. Подробнее о нем - у DW.
Россия и Турция рискуют утратить высокую привлекательность для немецкого среднего бизнеса и уступить лидирующие позиции двум странам из группы БРИКС.
Удивительно, но факт: немецкая экономика растет и будет расти быстрее, чем российская. Эксперты дружно повысили прогнозы темпов увеличения ВВП ФРГ в 2017-2018 годах.
Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право сократить численность американского дипперсонала еще на 155 человек.
Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность напряженностью на Корейском полуострове после испытания водородной бомбы в КНДР. Они подчеркнули, что ядерная проблема в регионе может быть решена лишь мирным путем.
Крупнейший в мире экспортер мяса охвачен беспрецедентным скандалом. Зависимость России от импорта бразильской говядины крайне велика. Россиян ждет либо рост цен, либо рост рисков.
США создают из России образ врага для внутриполитических целей, считает президент РФ. После выборов накал спадет, и российско-американские отношения могут улучшиться.
BRICS из клуба самых перспективных экономик превратился в активную политическую организацию. DW проанализировала, с чем страны группы пришли к встрече в индийском Гоа.
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