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Группа БРИКС

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Владимир Жириновский".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

European Council President Charles Michel, top screen, and European Commission President Ursula von der Leyen, screen right, speak with India's Prime Minister Shri Narenda Modi, screen left, during an EU-India videoconference summit at the EU Council building in Brussels, Wednesday, July 15, 2020. (Yves Herman, Pool Photo via AP)

G7 и ЕС похоронили БРИКС? Индия встала на сторону Запада против Китая 14.06.2021

Россия и КНР остаются последними столпами группы БРИКС после того, как Индия взяла курс на военное и экономическое сближение с США, ЕС и Великобританией, считают в Германии.

15.02.2019,München,Bayern,Deutschland,GER,55. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), *** 15 02 2019 Munich Bavaria Germany GER 55 Munich Security Conference MSC

Мюнхенский индекс рисков: чего боятся россияне, американцы и немцы? 09.06.2021

Мюнхенская конференция по безопасности представила свой ежегодный доклад. Один из аспектов - индекс рисков в странах G7 и БРИКС. DW детально разбирает данные по России, США и Германии.

19.8.2020, Nordpol, Auf dem Weg zur neuen MOSAiC-Eisscholle nimmt Polarstern den kürzesten Weg zum gewünschten Gebiet: über den Nordpol. Auf dem Weg nach Norden ist das Meereis überraschend schwach, hat viele Schmelzteiche und Polarstern kann es leicht brechen. (Foto: Steffen Graupner)

Россия предложила странам БРИКС сотрудничество в Арктике 14.10.2020

В Арктике находятся миллиарды тонн нефти и десятки триллионов кубических метров газа, заявил глава Минэнерго РФ на встрече с коллегами по должности из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
ARCHIV - Ein Arbeiter baut am 29.11.2012 in Friedrichshafen (Baden-Württemberg) in einem Werk der ZF Friedrichshafen AG ein Getriebe für einen Omnibus zusammen. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa Maschinenbauer legen Zahlen zum Auftragseingang 2014 vor am 02.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Задача машиностроения России - догнать и перегнать Финляндию 25.03.2019

Всего пять стран делят между собой 72% мирового рынка машин и оборудования. Каковы шансы РФ потеснить конкурентов? DW проанализировала свежие цифры и поговорила с экспертом.
Verschiedene Sorten Zucker auf einem Tisch

Цены на сахар: в России они растут, а во всем мире падают 07.11.2018

Резкое удорожание сахара - специфическая проблема России и Казахстана. На мировом рынке цены вблизи минимума за 10 лет. Немецкие производители жалуются на демпинг ведущих экспортеров.

A woman holds Turkish lira currency in front of a Turkish flag in Ankara, Turkey on November 21, 2017. The U.S. dollar hits an all time high against the Turkish lira on November 21, while the euro also renewed its record high, along with the British pound. (Photo by Altan Gocher/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Чем обвал турецкой лиры опасен для рубля и России 14.08.2018

В Турции разразился масштабный валютный и экономический кризис. Странам БРИКС грозит "эффект домино", а "Газпрому" и российским металлургам - потери на важном экспортном рынке.

16.07.2018 +++ Russia's President Vladimir Putin speaks at a joint news conference with U.S. President Donald Trump in the Presidential Palace in Helsinki, Finland July 16, 2018. Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THRID PARTY. FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES.

Путин пригласил Трампа в Москву 27.07.2018

"Я прекрасно понимаю, что у президента Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому", - заявил президент РФ на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Fahnen von den USA und China mit Dollar- und Yuan-Geldschein, drohender Handelskrieg zwischen den Wirtschaftsmächten | Verwendung weltweit

Выгодна ли России торговая война США и Китая 25.07.2018

Одна из главных тем саммита БРИКС в Йоханнесбурге: как противостоять политике протекционизма Дональда Трампа. Следует ли теперь ждать дальнейшего экономического сближения Москвы и Пекина?
FILE - In this July 9, 2015, file photo, Indian Prime Minister Narendra Modi, left, and Russian President Vladimir Putin prepare to shake hands prior to their talks during the BRICS Summit in Ufa, Russia. The leaders of five big, developing nations that banded together in 2009 as the so-called BRICS nations, are set to attend their annual summit Oct. 15-16, 2016 in a beach resort town in the western Indian state of Goa. But with their own economies now flagging, some analysts are questioning whether the group, consisting of Brazil, Russia, India, China and South Africa, still has clout in representing nearly half the world's population and a quarter of its economy at $16.6 trillion. (AP Photo/Ivan Sekretarev, File)

У России будет самый медленный рост ВВП в группе БРИКС 30.05.2018

Глобальный прогноз ОЭСР на 2018-2019 годы позволяет оценить перспективы вхождения России в пятерку крупнейших экономик планеты. Подробнее о нем - у DW.
10.03.2017 Russian President Vladimir Putin (L) shakes hands with his Turkish counterpart Tayyip Erdogan during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, March 10, 2017. REUTERS/Zemlianichenko/Pool

Путин и Эрдоган вредят инвестиционному климату своих стран 05.01.2018

Россия и Турция рискуют утратить высокую привлекательность для немецкого среднего бизнеса и уступить лидирующие позиции двум странам из группы БРИКС.
ARCHIV - Das Containerschiff «CSCL Globe» (vorne) der Reederei China Shipping Group liegt am 12.01.2015 am Containerterminal Eurogate in Hamburg und wird für das Verladen vorbereitet. (zu dpa: Reeder sehen Licht am Ende des Tunnels - Krise geht zu Ende vom 05.09.2017) Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Германия: правительства нет, санкции действуют, а бум нарастает 21.12.2017

Удивительно, но факт: немецкая экономика растет и будет расти быстрее, чем российская. Эксперты дружно повысили прогнозы темпов увеличения ВВП ФРГ в 2017-2018 годах.
XIAMEN, CHINA - SEPTEMBER 5, 2017: Russia's President Vladimir Putin (front) attends a meeting of the leaders of the BRICS member states and states invited to the 2017 BRICS Summit in the city of Xiamen. Grigory Sysoyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Foto: Grigory Sysoyev/TASS/dpa |

Россия подаст в суд из-за закрытия дипобъектов РФ в США 05.09.2017

Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право сократить численность американского дипперсонала еще на 155 человек.
27.08.2017+++Xiamen, China+++ XIAMEN, Aug. 27, 2017 Photo taken on Aug. 26, 2017 shows the scenery of Xiamen International Conference and Exhibition Center in Xiamen, a scenic city in southeast China's Fujian Province. The 9th BRICS summit will be held in Xiamen from Sept. 3 to 5, 2017. wyl |

Страны БРИКС осудили ядерные испытания в КНДР 04.09.2017

Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность напряженностью на Корейском полуострове после испытания водородной бомбы в КНДР. Они подчеркнули, что ядерная проблема в регионе может быть решена лишь мирным путем.
Meat cuts in butcher's shop in Sao Jose dos Campos, Sao Paulo, southeastern Brazil, on March 19, 2017. Authorities in Europe want explanations from Brazil regarding the revelations about corruption in meat certificates in the country The European bloc, which imports the national product, asked for clarification on what the investigations have pointed out and whether sales abroad have also been tipped by companies. Photo: NILTON CARDIN/ESTADAO CONTEUDO | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Испорченное мясо из Бразилии: угроза здоровью или кошельку 23.03.2017

Крупнейший в мире экспортер мяса охвачен беспрецедентным скандалом. Зависимость России от импорта бразильской говядины крайне велика. Россиян ждет либо рост цен, либо рост рисков.
27.05.2016 Russia's President Vladimir Putin arrives for his meeting with the Greek Prime Minister in Athens on May 27, 2016. Putin is in Greece on a two-day working visit. Copyright: Getty Images/AFP/A. Messinis

Путин надеется на улучшение отношений с США после президентских выборов 16.10.2016

США создают из России образ врага для внутриполитических целей, считает президент РФ. После выборов накал спадет, и российско-американские отношения могут улучшиться.
13.02.2016+++ India's Prime Minister Narendra Modi speaks during the inauguration ceremony of the 'Make In India' week in Mumbai, India, February 13, 2016. REUTERS/Danish Siddiqui +++ (C) Reuters/D. Siddiqui

Саммит БРИКС в гостях у лидера роста 14.10.2016

BRICS из клуба самых перспективных экономик превратился в активную политическую организацию. DW проанализировала, с чем страны группы пришли к встрече в индийском Гоа.
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