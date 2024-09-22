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ПолитикаРоссия

Талибы хотят участвовать в саммите БРИКС в Казани

Александра Иванова
22 сентября 2024 г.

И.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи направил помощнику президента РФ Юрию Ушакову письменную заявку на участие в саммите БРИКС.

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Сторонники движения "Талибан" в Афганистане празднуют третью годовщину захвата власти в стране, август 2024 года
Сторонники движения "Талибан" в Афганистане празднуют третью годовщину захвата власти в стране, август 2024 годаФото: Mustafa Noori/Middle East Images/picture alliance

Талибы, находящиеся у власти в Афганистане, направили в Москву заявку на участие в октябрьском саммите БРИКС в Казани и.о. вице-премьера страны, руководителя политического крыла запрещенного в России террористического движения "Талибан" Абдулы Гани Барадара. Об этом сообщило в субботу, 21 сентября, российское государственное информагентство РИА "Новости", журналисты которого, как утверждается, ознакомились с текстом документа.

Уточняется, что он написан от имени и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи и адресован помощнику президента РФ Юрию Ушакову. "Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня, в том числе заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, а также меня вместе с другими участниками", - цитирует агентство это обращение.

Движение "Талибан" и его статус в России

Талибы захватили власть в Афганистане в конце лета 2021 года, после ухода из страны войск США. Москва официально не признала новое правительство.

В России движение "Талибан" имеет статус террористической организации. Его деятельность была запрещена в РФ в 2003 году - после того как движение включил в список террористических организаций Совет Безопасности ООН. В то же время Москва поддерживает контакты с талибами в течение многих лет.

В марте 2022 года Россия аккредитовала первого дипломата Афганистана, представляющего правительство талибов. В конце мая МИД и Минюст РФ доложили президенту страны Владимиру Путину, что движение "Талибан" можно исключить из списка запрещенных в России организаций. 

В июне представители движения "Талибан" приехали на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а в начале сентября - на IX Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке.

Саммит БРИКС состоится в Казани 22-24 октября.

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