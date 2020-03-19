Все о коронавирусе SARS-CoV-2

Ранее неизвестный коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19, проник уже в 168 стран и территорий, им заразилось более 200 тысяч человек, более 8 тысяч скончались. DW подготовила досье с важной информацией о вирусе.

Вся актуальная информация о коронавирусе SARS-CoV-2 (список обновляется).