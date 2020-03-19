 Все о коронавирусе SARS-CoV-2 | Политика и общество | DW | 20.03.2020

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Политика и общество

Все о коронавирусе SARS-CoV-2

Главное о пандемии ранее неизвестного коронавируса, вызывающего опасное воспаление легких.

Ученый в лаборатории

Ранее неизвестный коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19, проник уже в 168 стран и территорий, им заразилось более 200 тысяч человек, более 8 тысяч скончались. DW подготовила досье с важной информацией о вирусе.

Вся актуальная информация о коронавирусе SARS-CoV-2 (список обновляется).

Контекст

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Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему?

Мужчины, женщины и дети заражаются коронавирусом SARS-CoV-2 с одинаковой частотой. Но последствия инфицирования очень разные. Решающими факторами являются возраст, пол и предыдущие заболевания.  

Дети и коронавирус: что советуют немецкие врачи

Опасен не только вирус, опасен и страх, которым мы можем заразить наших детей. Как рассказать ребенку о новом вирусе?  

Школы закрыты из-за коронавируса: как справляются немецкие родители

Работа в хоум-офисе, обучение детей на дому и хлопоты по хозяйству - DW рассказывает, как немецкие родители организуют свой быт после закрытия в Германии школ и детсадов из-за коронавируса.  

Как вернуться в Россию тем, кто застрял в отпуске за границей

МИД РФ советует российским туристам возвращаться домой любыми способами. Но это не всегда возможно - аэропорты закрывают, рейсы отменяют, а цены на билеты резко растут.  

Кого не пустят в Германию из-за закрытия границ ЕС

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Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

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