Все о коронавирусе SARS-CoV-2

Главное о пандемии ранее неизвестного коронавируса, вызывающего опасное воспаление легких.
Ранее неизвестный коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19, проник уже в 168 стран и территорий, им заразилось более 200 тысяч человек, более 8 тысяч скончались. DW подготовила досье с важной информацией о вирусе.
Вся актуальная информация о коронавирусе SARS-CoV-2 (список обновляется).
Головная боль, высокая температура, кашель, слабость - признаки коронавируса, гриппа и простуды порой трудно различить. Инфографика DW поможет разобраться в симптомах этих заболеваний.
Мужчины, женщины и дети заражаются коронавирусом SARS-CoV-2 с одинаковой частотой. Но последствия инфицирования очень разные. Решающими факторами являются возраст, пол и предыдущие заболевания.
Опасен не только вирус, опасен и страх, которым мы можем заразить наших детей. Как рассказать ребенку о новом вирусе?
Работа в хоум-офисе, обучение детей на дому и хлопоты по хозяйству - DW рассказывает, как немецкие родители организуют свой быт после закрытия в Германии школ и детсадов из-за коронавируса.
МИД РФ советует российским туристам возвращаться домой любыми способами. Но это не всегда возможно - аэропорты закрывают, рейсы отменяют, а цены на билеты резко растут.