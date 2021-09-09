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Белгород

Город на юге европейской части России.

Административный центр Белгородской области. Расположен на южной окраине Среднерусской возвышенности, на берегах Белгородского водохранилища, рек Везелка и Северский Донец,

28.08.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 28, 2020: A Belarusian opposition supporter carries a white-red-white flag as she takes part in a protest march from Independence Square to Victory Square. The announcement of the results of the 2020 Belarusian presidential election has sparked mass protests in Minsk and major cities across Belarus. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

Россия выдаст Беларуси участника акции протеста 09.09.2021

Суд Белгорода принял решение об экстрадиции в Беларусь участника акции протеста 2020 года Вадима Дубойского. На родине ему грозит до восьми лет лишения свободы.
#9492607 - Russian orthodox temple. Belgorod. Russia. © Denis Khveshchenik

В Белгороде проректор вуза уволилась из-за ролика в поддержку Путина 11.02.2021

Студентов БГИИК не предупредили, что они снимаются в видеоролике в поддержку Владимира Путина, который позднее опубликовали в Instagram местные депутаты.
09.06.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JUNE 9, 2020: Actor Mikhail Yefremov in a defendant's cage during a hearing at Moscow's Tagansky District Court. On June 8, Yefremov driving a Jeep Grand Cherokee crossed into the oncoming lane and hit a Lada vehicle. The vehicle's driver died in hospital. Video screen grab. Best quality available. Moscow's Tagansky District Court Press Office/TASS Foto: Moscow's Tagansky District Court/TASS/dpa |

Михаила Ефремова отправили в колонию в Белгородской области 06.11.2020

Осужденный к 7,5 годам актер актер Михаил Ефремов будет отбывать срок в одной из колоний Белгородской области.
ITAR-TASS: YEKATERINBURG, RUSSIA. SEPTEMBER 1, 2012. A boy at the first lesson at school on Knowledge Day, the day when the school year traditionally starts in Russia. (Photo ITAR-TASS/ Anton Butsenko)

Каждая четвертая школа в России ввела ограничения на мобильники 14.12.2019

Рекомендациям по запрету мобильных телефонов, составленным Минпросвещением и другими ведомствами, следуют все школы Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области.
Russian soccer player Alexander Kokorin and his brother Kirill, who were jailed for their involvement in a pair of violent attacks and then released on parole, walk out of a correctional facility in Belgorod Region, Russia September 17, 2019. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Осужденные за драку футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу 17.09.2019

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области условно-досрочно. Они отказались общаться с прессой и поспешно уехали на черном Mercedes.

Old and young have gathered in central Moscow today to protest for fair elections. Nearly 700 people got detained today

Власти Белгорода не согласовали пикеты в поддержку московских протестов 08.08.2019

Власти Белгорода не разрешили провести пикет солидарности с москвичами, сославшись на проведение в тех же местах акций в поддержку силовиков, разгоняющих протесты.
Demonstration against Putin in Pushkin square, Moscow, Russia, on 5 May 2018. (Photo by Celestino Arce/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Семь городов РФ разрешили проведение митингов против пенсионной реформы 22.06.2018

Власти Мурманска, Липецка, Ставрополя, Белгорода, Краснодара, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре согласовали акции штабов Навального. В трех городах получены отказы.
Ein Emmentaler Käse wird auf der Gourmet-Messe Plaza Culinaria in Freiburg präsentiert, aufgenommen am 09.11.2012. Foto: Patrick Seeger

В России начали уничтожать санкционные продукты 06.08.2015

Около 9 тонн сыра раздавили катком в Белгороде. Всего по стране будет уничтожено несколько сотен тонн санкционной продукции.
Gewünschter Titel des Bildes: Grenzübergang Hoptiwka bei Charkiw Gewünschte Bild-Beschreibung: Grenzübergang Hoptiwka bei Charkiw Gewünschte Schlagwörter: Ukraine, Russland, Charkiw, Charkow, Grenze, Grenzübergang, Hoptiwka Übertragung der Rechte dieses Bildes an DW-Online: Das Bild wurde von mir am 05.03.2014 aufgenommen.

Россия отводит свои войска от украинской границы 31.03.2014

Присутствие российских вооруженных сил в Ростовской и Белгородской областях заметно сократилось. Сейчас на границе с Украиной остаются около 10 тысяч российских военнослужащих.
Russian forces look out at the Ukrainian navy ship Slavutich in the harbor of the Ukrainian city of Sevastopol on March 5, 2014. Russian forces seized partial control of two Ukrainian missile bases in Crimea today as Western and Russian leaders stepped up efforts to defuse the region's worst crisis since the Cold War. AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE (Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images)

InfoResist: Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной 28.03.2014

Россия продолжает переброску войск к восточной границе Украины. Так, в Ростовской области замечены 150 бронетранспортеров и 400 единиц автотехники. Тем временем в Киеве проверяют бомбоубежища.
Protestaktion in Moskau am 6. Mai 2012, Marsch der Millionen. Bild: DW/ Evlalia Samedova

В российских регионах идут обыски по "болотному делу" 14.05.2013

Следователи пришли к активистам в Нижнем Новгороде, Ярославле, Белгороде.
SapphireHandschellen © Gina Sanders #6687552 - Portfolio ansehen

Российская полиция задержала "белгородского стрелка" 24.04.2013

Сергей Помазун, обвиняемый в убийстве шести человек в Белгороде, задержан полицией. При задержании он оказал сопротивление и нанес одному из сотрудников правоохранительных органов четыре ножевых ранения.
#9492607 - Russian orthodox temple. Belgorod. Russia. © Denis Khveshchenik

В результате стрельбы в Белгороде погибли шесть человек 22.04.2013

В Белгороде 32-летний житель города открыл огонь по посетителям магазина "Охота" и прохожим на улице. Убиты шесть человек. Личность преступника установлена, ведутся его поиски.