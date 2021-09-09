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Город на юге европейской части России.
Административный центр Белгородской области. Расположен на южной окраине Среднерусской возвышенности, на берегах Белгородского водохранилища, рек Везелка и Северский Донец,
Суд Белгорода принял решение об экстрадиции в Беларусь участника акции протеста 2020 года Вадима Дубойского. На родине ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Студентов БГИИК не предупредили, что они снимаются в видеоролике в поддержку Владимира Путина, который позднее опубликовали в Instagram местные депутаты.
Осужденный к 7,5 годам актер актер Михаил Ефремов будет отбывать срок в одной из колоний Белгородской области.
Рекомендациям по запрету мобильных телефонов, составленным Минпросвещением и другими ведомствами, следуют все школы Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области.
Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области условно-досрочно. Они отказались общаться с прессой и поспешно уехали на черном Mercedes.
Власти Белгорода не разрешили провести пикет солидарности с москвичами, сославшись на проведение в тех же местах акций в поддержку силовиков, разгоняющих протесты.
Власти Мурманска, Липецка, Ставрополя, Белгорода, Краснодара, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре согласовали акции штабов Навального. В трех городах получены отказы.
Около 9 тонн сыра раздавили катком в Белгороде. Всего по стране будет уничтожено несколько сотен тонн санкционной продукции.
Присутствие российских вооруженных сил в Ростовской и Белгородской областях заметно сократилось. Сейчас на границе с Украиной остаются около 10 тысяч российских военнослужащих.
Россия продолжает переброску войск к восточной границе Украины. Так, в Ростовской области замечены 150 бронетранспортеров и 400 единиц автотехники. Тем временем в Киеве проверяют бомбоубежища.
Следователи пришли к активистам в Нижнем Новгороде, Ярославле, Белгороде.
Сергей Помазун, обвиняемый в убийстве шести человек в Белгороде, задержан полицией. При задержании он оказал сопротивление и нанес одному из сотрудников правоохранительных органов четыре ножевых ранения.
В Белгороде 32-летний житель города открыл огонь по посетителям магазина "Охота" и прохожим на улице. Убиты шесть человек. Личность преступника установлена, ведутся его поиски.
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