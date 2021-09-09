Российская полиция задержала "белгородского стрелка"

Сергей Помазун, обвиняемый в убийстве шести человек в Белгороде, задержан полицией. При задержании он оказал сопротивление и нанес одному из сотрудников правоохранительных органов четыре ножевых ранения.