РФ атаковала Украину БПЛА и ракетами из Белгородской области

Украинская ПВО сбила все 13 ударных беспилотников, запущенных российскими войсками ночью из Белгородской области, сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Падение обломков привело к пожарам в Харькове.

Российские войска в ночь на субботу, 4 мая, атаковали Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 13 беспилотниками Shahed-131/136, сообщил в своем Telegram-канале командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его данным, дроны и ракеты были запущены из Белгородской области. Все 13 БПЛА уничтожены в Днепропетровской и Харьковской областях силами украинской ПВО, говорится в сообщении.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе два беспилотника Shahed попали в гражданскую инфраструктуру Основянского района. Как уточнил глава харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, обломки дронов упали на гражданское двухэтажное офисное здание, в результате чего возник пожар. Кроме того, в двух других местах загорелся объект гражданской инфраструктуры и деревья. По словам Синегубова, были ранены четыре человека, в том числе 13-летний ребенок.

По данным местных СМИ, взрывы прогремели также в Павлограде Днепропетровской области, после которых в отдельных районах города начались перебои с электричеством.