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В ООН подтвердили удар России по Харькову ракетой из КНДР

Анастасия Аринушкина
30 апреля 2024 г.

Найденные обломки принадлежали ракете Hwasong-11 из Северной Кореи, говорится в отчете ООН. Это свидетельствует о нарушении эмбарго на поставки оружия из КНДР.

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Последствия обстрела в центре Харькова 2 января 2024 года
Последствия обстрела в центре Харькова 2 января 2024 годаФото: Sergey Bobok/AFP

Обломки ракеты, найденные в Харькове после российского удара 2 января 2024 года, принадлежали северокорейской баллистической ракете серии "Хвасон-18", говорится в отчете, представленном Совбезу ООН группой по наблюдению за санкциями. С докладом в понедельник, 29 апреля, ознакомилось агентство Reuters. Эксперты ООН пришли к выводу, что найденные обломки ракеты из Северной Кореи свидетельствуют о нарушении эмбарго на поставки оружия из КНДР и из нее, подчеркивается в докладе.

Трое представителей ведомства в апреле отправились в Украину, чтобы осмотреть обломки, и не нашли никаких доказательств, что эта ракета могла быть произведена в РФ. Они не смогли "независимо определить, откуда и кем была запущена ракета", цитирует доклад Reuters, в то же время, информация о траектории, предоставленная украинскими властями, "указывает, что она была запущена с территории РФ". "Такое местоположение, если ракета находилась под контролем российских войск, вероятно, указывает на то, что она была приобретена российскими гражданами", - говорится в докладе.

РФ и КНДР углубляют военное сотрудничество

США и другие страны обвиняют Северную Корею в передаче оружия России для использования в войне против Украины. Москва и Пхеньян отрицают эти обвинения, однако в 2023 году правительства стран договорились углубить военные отношения.

В марте Россия наложила вето на ежегодное продление полномочий наблюдателей ООН за санкциями - эксперты в течение 15 лет следили за соблюдением санкций ООН в отношении Северной Кореи в связи с ее ядерной и ракетной программами. Мандат нынешней группы экспертов истекает 30 апреля.

 

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