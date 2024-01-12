Украина заявила о свидетельствах применения РФ ракет из КНДР

Войска РФ использовали ракеты северокорейского производства при обстреле Харькова, заявил генпрокурор Украины, ссылаясь на данные экспертизы. США ввели санкции за поставки ракет из КНДР в Россию.

Генеральная прокуратура Украины получила первые доказательства возможного применения российскими войсками ракет, изготовленных в Северной Корее, заявил в четверг, 11 января, генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, ракеты северокорейского производства использовались, в частности, 2 января при обстреле Харькова.

"Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей", - сказал Костин.

Он добавил, что сейчас проводится комплексная экспертиза, которая должна окончательно идентифицировать использованную ракету. Кроме того, продолжается поиск фрагментов ракет, выпущенных российскими войсками во время недавних обстрелов Харьковской и Одесской областей.

США ввели санкции за поставки и тесты в РФ ракет из КНДР

Госдепартамент США позднее в тот же день, 11 января, объявил о введении санкций в отношении трех российских юридических лиц и одного физического лица, "причастных к передаче России и тестированию баллистических ракет из КНДР для использования против Украины".

Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, в санкционный список внесли государственную авиакомпанию "224 летный отряд" и ее директора Владимира Михейчика. Кроме того, ограничения введены в отношении полигонов Ашулук и Владимировка в Астраханской области. "Мы без колебаний примем дальнейшие меры", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена .

Ранее Соединенные Штаты сообщали о трех случаях применения северокорейских баллистических ракет в Украине российскими войсками - 30 декабря, 2 и 6 января. Несколько стран во главе с США из-за этого обвинили РФ в "злоупотреблении положением" постоянного члена Совета Безопасности ООН. Москва и Пхеньян неоднократно опровергали поставки северокорейского оружия в Россию.

Южная Корея заявила о возможной поставке новых ракет КНДР в Россию

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик в интервью информагентству "Ренхап", опубликованном 11 января, обратил внимание на недавний визит северокорейского лидера Ким Чен Ына на военный завод в КНДР. Освещая этот визит, государственные СМИ Северной Кореи показали новую систему вооружения, которая, по оценке южнокорейских военных, представляет собой баллистические ракеты ближнего радиуса действия, способные нести тактическое ядерное оружие.

"Северная Корея впервые провела испытательный пуск баллистической ракеты ближнего радиуса действия в апреле 2022 года. Это новый тип оружия с предполагаемой дальностью 100-180 километров", - сказал Син Вон Сик. Он предположил, что посещение завода Ким Чен Ыном могло быть связано с поставками этих новых ракет в Россию с учетом военного сотрудничества двух стран.

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