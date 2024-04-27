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При атаке дрона в Белгородской области ранены пять человек

Жан Рофе
27 апреля 2024 г.

По словам главы Белгородской области, дрон-камикадзе упал на дорогу в селе Вознесеновка. Среди пострадавших - 17-летняя девочка, получившая осколочные ранения спины и руки.

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Последствия одной из воздушных атак на Белгородскую область (фото из архива)
Последствия одной из воздушных атак на Белгородскую область (фото из архива)Фото: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance

В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области дрон-камикадзе упал на участок дорожного полотна и взорвался, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В результате падения с последующей детонацией были повреждены три автомобиля, пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток", - написал он в Telegram-канале в субботу, 27 апреля.

По данным Гладкова, пострадавшую 17-летнюю девочку с осколочными ранениями спины и руки доставили в детскую областную клиническую больницу, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. В областную клиническую больницу также доставили в тяжелом состоянии с осколочным ранением головы водителя одной из поврежденных машин, женщину с осколочными ранениями спины и плеча и мужчину с множественными осколочными ранениями, проникающими в брюшную полость, добавил глава Белгородской области.

За несколько часов до этого Гладков сообщил, что утром село Вознесеновка атаковали пять дронов-камикадзе, в результате чего были повреждены трактор и зерновоз, ранения получил механизатор. Губернатор обвинил в атаке Вооруженные силы Украины.

Украинские военные обстрел Белгородской области не комментировали.

 

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